Literatura, polna obsesivnih likov

Miki Liukkonen, ki je veljal za vzhajajočo zvezdo finske literature, je umrl prejšnji teden, le nekaj dni pred 34. rojstnim dnem, ki bi ga dočakal 8. julija. Ob pisanju poezije in proze se je ukvarjal tudi z glasbo; pri finski blago alternativni skupini The Scenes je kot izšolani glasbenik igral kitaro. Hkrati je bil voditelj televizijske oddaje Opazovalec, predvajane na finski tv-postaji Yle. Ideja oddaje je temeljila na srečanjih z zanimivimi tujci. Kot pisatelj se je zadrževal v svoji sobi, kljub temu pa si je ob pomoči televizijske oddaje prizadeval, da bi razumel življenja neznancev.

Rodil se je v finskem mestu Oulu, ki leži na severu Baltika, ustvarjal pa je v Helsinkih.

Za prvo pesniško zbirko Bele pesmi (Valkoisia runoja), ki je izšla leta 2011, je bil nominiran za nagrado, ki jo časnik Helsingin Sanomat namenja najboljšemu prvencu. Prvi roman, Otroci pod soncem, je objavil leta 2013.

Novi roman posthumno

Mikijev roman O, ki ima več kot 800 strani in je izšel leta 2017, je bil nominiran za finlandijo, najprestižnejšo nacionalno literarno nagrado. Ob prevodu v francoščino ga je časopis Le Monde označil za »eruditski labirint«. Finski založnik WSOY je Liukkonena označeval kot avtorja eksperimentalne literature z vrhunsko rabo finščine. Po založnikovem mnenju je bila njegova literatura polna »ekstravagantnih metafor in obsesivnih likov, ki poskušajo krmariti skozi kaotično sedanjost«.

Pisateljevi literarni liki so bili podobni avtorju. Miki Liukkonen je imel pred leti hude težave z alkoholizmom, od leta 2020 pa je bil popoln abstinent. Spomladi se je razšel s svojim dekletom, finsko pevko Behm. Večkrat je odkrito pisal o svojih psihičnih težavah. »Vse, kar lahko storim, je, da ležim na tleh in skušam izdihati slaba občutja. A se ta v trenutku vrnejo,« je maja letos zapisal na instagramu.

Finska ministrica za znanost in kulturo Sari Multala – na začetku stoletja je bila vrhunska jadralka in udeleženka olimpijskih iger – je ob smrti Mikija Liukkonena zapisala, da jo je žalostna novica pretresla. Agencijo France Press, ki je želela od finskega založnika WSOY izvedeti več o razlogih za pisateljevo smrt, je založba v imenu svojcev prosila, nas spoštujejo zasebnost preminulega pisatelja in pesnika. Hkrati je založba najavila, da bo Liukkonenov novi roman izšel posthumno.