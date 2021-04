Ob biografijah tudi vpogled v zgodovinska obdobja

V nadaljevanju preberite:

Novinarstvo običajno zaznamuje kratek zgodovinski spomin, pa naj gre za besedila ali njihove avtorje, takšen trend pa se z vzponom tako imenovanih novih medijev in skoraj popolno razpršenostjo medijske krajine le še stopnjuje. Zato ni odveč opozoriti na nekatera novinarska imena, ki so ob bolj »eminentnih« zvrsteh ustvarjalnosti veliko manj inkorporirana v osebno in kolektivno družbeno zavest, v zadnjih letih pa zaradi različnih razlogov še pospešeno izgubljajo svoj renome.

Knjiga namreč ne ponuja zgolj biografij in novinarskih dosežkov posameznikov, temveč dovolj poglobljeno razkriva nekatera ozadja, tako da postane publikacija tudi nekakšen mini historični pregled posameznega zgodovinskega obdobja.