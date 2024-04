Ocenjujemo: Jaz ∞ mi

V nadaljevanju preberite:

Jaz ∞ mi (Galerija Obrat, Maribor, kuratorka Rene Rusjan) je razstava 17 študentk in študentov Akademije umet­nosti Univerze v Novi Gorici. V obrazstavnem besedilu je opisana preprosto kot razmislek o sebi in o nas v svetu, z veliko pozornosti na skupnost, sedanjost in skupno prihodnost, a skozi individualne zgodbe, ki jih študentke in študentje prepletajo, iščejo svojo vlogo v svetu, včasih s strahom, vendar opolnomočene in opolnomočeni v raziskovanju prek sodelovanja.