Kopitar: Lahko bi se upokojil čez dve sezoni

Najboljši slovenski hokejist vseh časov, 36-letni Anže Kopitar, je dejal, da bi se lahko tekmovalno upokojil leta 2026 po izteku svoje prihajajoče dveletne pogodbe z Los Angeles Kings, ki začne teči naslednjo sezono, je na svoji spletni strani objavila severnoameriška NHL, najmočnejša hokejska liga na svetu.

»Nisem razmišljal o tem tako daleč, ampak, ja, star bom 39 let, mislim, da bo to kar dobra starost, da morda razmišljam o koncu,« je Kopitar dejal med intervjuji po petkovem izpadu njegove ekipe proti Edmonton Oilers v prvem krogu končnice na zahodu.

Kopitar je s kralji v letih 2012 in 2014 dvakrat osvojil Stanleyjev pokal in 6. julija z njimi podpisal novo dveletno pogodbo v skupni vrednosti 14 milijonov dolarjev, ki velja do konca sezone 2025/26. Kings so se v treh zaporednih sezonah in prvič v tem obdobju po sezoni 2010/14 uvrščali v končnico. A so jih že tretje leto zapored izločili Oilers v prvem krogu in niso zmagali v seriji od naslova leta 2014.

Izvrstni zadetek za zmago po podaljšku na 2. tekmi je bil eden od vrhuncev letošnje končnice LA Kings, ki se je končala (pre)hitro. FOTO: Perry Nelson/Reuters

Nima časa za prevetritev moštva

Kopitar je dejal, da ne želi sodelovati pri morebitni preobrazbi ekipe v naslednjih dveh letih, ki so po tem razpletu mogoče obeta. »Mislim, da zdaj nimam več časa za spremembe. Kot sem rekel, imam še dve leti, tako da če gremo v popolno obnovo, to ni nekaj, kar si želim. In mislim, da je nekaj igralcev, ki so absolutno zelo dobri tukaj in na tem moramo graditi.«

Vodilni med kralji vseh časov po številu odigranih tekem (1373) in asistenc (792) je četrti po številu golov (419) in drugi po številu točk (1211) v zgodovini ekipe. Obenem je tudi najboljši v končnicah Los Angelesa po številu odigranih tekem (97), drugi po asistencah (55) in tretji po točkah (80).

Kopitar je v tej sezoni na 81 tekmah zbral 70 točk (26 golov in 44 podaj), s čimer je zasedel tretje mesto v moštvu Los Angelesa po številu točk in bil izenačen na drugem mestu po številu podaj. To je šele drugič v zadnjih 17 letih, da ni bil vodilni napadalec Kings, pred tem je bilo to v sezoni 2016/17.