Luč in tema, večnost in minljivost

Po zadnji sezoni, v kateri sta ansambla ljubljanske opere in baleta na domačem odru odigrala 139 predstav, so včeraj direktor SNG Opera in balet Ljubljana Staš Ravter ter umetniška direktorja opere in baleta, Marko Hribernik in Renato Zanella, predstavili gabarite nove sezone. Občinstvo čaka šest premier, štiri operne in dve baletni, med njimi krstna izvedba nove slovenske komične opere in posebna poslastica, tango opereta Ástorja Piazzolle.