O uničujoči moči ljubezni in tudi sovraštva

»Tako kot roman tudi uprizoritev prepleta brutalno naturalističnost življenja s poetičnostjo in metafiziko sanj, strahov in ljubezni. In ljubezen tudi tako ni historični pogled na dogodke druge svetovne vojne v Mariboru, ampak predvsem opomnik današnjemu turbulentnemu trenutku, kako pomembna je človečnost. Da ljubezen lahko preživi, ni dovolj samo ljubezen,« je pred premiero predstave In ljubezen tudi v mariborski Drami poudaril režiser Luka Marcen.