Zelo drag pogled ženske z uro

V sredo je v dražbeni hiši Sotheby's v New Yorku delo Pabla Picassa Ženska z uro na dražbi po poročanju omrežja France 24 doseglo drugo najvišjo ceno za slikarjevo delo doslej, sliko so prodali za 139,3 milijona dolarjev, okrog 130 milijonov evrov.

Na sliki Femme à la montre, ki je nastala leta 1932, je upodobljena ena od umetnikovih spremljevalk in muz, francoska slikarka Marie-Thérèse Walter, delo z začetno ceno 120 milijonov dolarjev, je bilo vključeno v posebno prodajo, na kateri so ponudili dela bogate pokroviteljice umetnosti in zbiralke Emily Fisher Landau, ki je letos umrla v stotretjem letu življenja.

Julian Dawes, vodja programa impresionistične in moderne umetnosti newyorške dražbene hiše, je Picassovo platno, ki je nekdaj viselo na steni dnevne sobe gospe Landau, označlil kot »mojstrovino v vsakem pogledu«: »Picasso jo je naslikal leta 1932, v svojem annus mirabilis, in je polna igrivosti, strastne pozabe, in hkrati popolnoma pretehtana in premišljena.«

Julian Dawes FOTO: Sotheby's

Marie-Thérèse Walter je veljala za Picassovo zlato muzo in njene upodobitve so se pojavile še na delih, ki so jih ponudili na včerajšnji dražbi v dražbeni hiši Christie's, med njimi na Speči ženski, katere predvidena prodajna cena je bila postavljena med 25 in 35 milijoni dolarjev. Upodobljena je tudi na sliki Ženska, ki se sedi ob oknu (Marie-Thérèse), ki so jo pred dvema letoma prodali za 97 milijonov evrov. Picasso je Marie-Thérèse Walter spoznal v Parizu leta 1927, ko je imela sedemnajst let, on pa je še bil poročen z rusko-ukrajinsko baletno plesalko Olgo Hohlovo, članico Ballets Russes Sergeja Djagileva.

Rekordno ceno za Picassovo delo so na dražbi dosegli leta 2015 v newyorški izpostavi avkcijske hiše Christie's, so Ženske iz Alžira (Verzija O) iz leta 1955 prodali za 179,3 milijona dolarjev (167,7 milijona evrov), kar je bil takrat tudi nov svetovni rekord na področju dražb umetnin.

Novembra 2017 je prvenstvo po doseženi prodajni ceni prevezelo delo Salvator Mundi, ki ga pripisujejo Leonardu da Vinciju, kupec je zanj odštel okroglih 450 milijonov dolarjev, po zdajšnjem tečaju okrog 420 milijonov evrov.

Petdeset let po smrti leta 1973 ostaja Pablo Picasso eden od najbolj vplivnih likovnih umetnikov sodobnega sveta, velikorat ga označujejo kot dinamičnega in kreativnega genija. Njegov sloves je po nastopu gibanja #jaztudi malce obledel zaradi obtožb, da je bil do žensk, s katerimi je živel in ki so ga navdihovale, pogosto nasilen.

V dražbeni hiši Sotheby's upajo, da se bodo eksponati iz zbirke Emily Fisher Landau prodali za skupno vsoto okrog 400 milijonov dolarjev. Med slikami v zbirki so tudi dela Jasperja Johnsa, Willema de Kooninga, Marka Rothka in Andyja Warhola.

Vodja prodaje sodbnih del v dražbeni hiši Sotheby's Kelsey Reed Leonard je medijem povedal, da je trg z umetninami in luksuznimi predmeti v odličnem stanju, poganjajo ga nakupovalni zagon bogatih kitajskih kupcev in ni videti, da se bo to kaj kmalu spremenilo.

Največji dražbeni hiši, Sotheby's in Christie's, kljub zdajšnjim vojnam v Ukrajini in na Bližnjem Vzhodu in globalni inflaciji za jesen pripravljata velike dražbe, le težko pa bosta presegli lanske prodajne rezultate, ki so dosegli rekordnih 16 miljard dolarjev, okrog petnajst milijard evrov.