Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije: Dediščina za prihodnost

Dogodek bo od 11. do 13. aprila, najširša javnost pa si bo lahko brezplačno in pod vodstvom strokovnjakov ogledala več kot 70 arhitekturnih projektov različnih tipologij.

Cilj festivala OHS je odgovorno ravnanje s prostorom. Skozi osebno izkušnjo želi vsakomur približati vrednote kakovostne arhitekture in spodbuditi aktivno vključevanje v dialog o grajenem prostoru. Izpostavlja primere dobrih praks, ki ponujajo rešitve za družbene, ekonomske in okoljske izzive.

Letošnji festivalski program je med prispelimi predlogi izbrala strokovna žirija, ki jo je sestavljalo pet strokovnjakov na področju arhitekture in oblikovanja: Tina Gregorič (arhitektka in profesorica), Ana Grk (arhitektka), Jure Henigsman (arhitekt in raziskovalec), Andraž Keršič (arhitekt, raziskovalec, kustos in pedagog) in Mateja Kurir (filozofinja in raziskovalka).

"Festival Odprte hiše ima izjemen pomen za ozaveščanje javnosti o arhitekturi, saj omogoča neposredno doživljanje prostorov, kar je ključnega pomena za razumevanje arhitekture kot izkustvene umetnosti. Ta pristop se navezuje na misel Johna Deweyja iz njegove knjige Art as Experience, v kateri poudarja, da je umetnost – vključno z arhitekturo – najbolj pristno razumljena prek osebne in čutne izkušnje, ki presega zgolj intelektualno ali tehnično analizo. Po Deweyju je izkustvo tisto, kar poveže človeka z umetniškim delom; prav ta stik med posameznikom in prostorom med festivalom omogoča, da arhitekture ne dojemamo le kot materialni objekt, temveč kot živ, dinamičen proces, ki vključuje naše čute, misli in čustva. Odprte hiše tako postanejo platforma, kjer lahko ljudje iz prve roke občutijo, kako arhitektura oblikuje naše okolje, medsebojne odnose in način življenja, s čimer poglobijo svoje razumevanje njenega pomena v družbenem, kulturnem in okoljskem kontekstu." Tina Gregorič o pomenu in vlogi festivala Odprte hiše Slovenije

Osrednja tematika letošnjega arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije je Dediščina za prihodnost. Prevprašuje pojem dediščine v kontekstu prostora in arhitekture, njeno razumevanje in vrednotenje ter pomen za prihodnost. Vabi k raziskovanju stavb in prostorov ter njihovih zanimivih zgodb. Od inovativnih pristopov k ohranjanju, iskanju ravnotežja med spoštovanjem tradicije in lokalnih posebnosti ter upoštevanjem in prilagajanjem na kompleksne izzive sodobnosti.

Center starejših KO-RA, arhitektura: Arrea arhitektura FOTO: Tadej Bolta

Izpostavlja tudi ključno vprašanje, katere prakse današnjega časa bodo postale dediščina jutrišnjega dne. Prostori in arhitektura, ki jih ustvarjamo danes, bodo oblikovali razumevanje zgodovine in identitete prihodnjih generacij. S spodbujanjem dialoga in kritičnega razmišljanja med obiskovalci festivala in avtorji predstavljenih projektov želi letošnji festival OHS poglobiti razumevanje vloge arhitekture pri oblikovanju skupne prihodnosti.

Festival OHS se v letu 2025 pridružuje praznovanju 160. obletnice rojstva pomembnega slovenskega arhitekta Maksa Fabianija. V festivalskem programu bodo zato nekaj vodstev namenili tudi predstavitvi njegovih del. V Ljubljani se bodo obiskovalci lahko udeležili arhitekturnega sprehoda po Fabianijevi Ljubljani in si ogledali stavbo Mladike, v Štanjelu pa organizirajo vodstvo po Ferrarijevem vrtu.

Mladika, arhitektura: Maks Fabiani, Atelierarhitekti FOTO: Miran Kambič

Vstopili boste lahko tudi v zasebna stanovanja, enodružinske hiše, izobraževalne in kulturne ustanove ter poslovne in turistične objekte. Na Dvoru pri Žužemberku si boste lahko ogledali Prenovo Auerspergove železarne, v katero so umestili Interpretacijsko-informacijski center območja Natura 2000. Vrata odpira Center starejših KO-RA v Ravnah na Koroškem. Na Gorenjskem si boste lahko ogledali čudoviti Alpski hiši in Vhodni objekt v Sotesko Vintgar. V sklopu festivala se boste lahko udeležili tudi ogleda gradbišča Centra Rotovž v Mariboru, organizirajo pa tudi voden ogled po Pokopališču Ankaran. Na arhitekturna vodenja vabijo tudi v Celje, kjer si boste lahko pod vodstvom arhitektov ogledali prenovljeno Fotohišo Pelikan in se sprehodili po Grajskih poteh.

Vinska klet Trifolium, arhitektura: Landarchitektur FOTO: Christian Brandstätter

V sklopu osrednje tematike festivala Dediščina za prihodnost organizatorji napovedujejo tudi več tematskih dogodkov, ki bodo med letom. Prvi bo festivalski vikend v maju z naslovom Prostori države (16.–18. 5.). Program tematskega dogodka so zasnovali v sodelovanju z letošnjim vabljenim kuratorjem festivala OHS, arhitektom, kustosom in publicistom doc. dr. Milošem Koscem. Junija bo predvidoma sledil ogled stavbe Slovenijales, ki bo zaznamoval 100. obletnico rojstva arhitekta Milana Miheliča, enega ključnih ustvarjalcev slovenske modernistične arhitekture.

Celoten program festivala Odprte hiše Slovenije 2025 je objavljen na spletni platformi OHS. Prijave na oglede in vodenja so obvezne in bodo mogoče od 2. aprila naprej.

Odprte hiše Slovenije so od februarja 2023 partner projekta Open House Europe, ki povezuje 15 evropskih mest in Slovenijo. Projekt želi spodbuditi bolj vključujočo razpravo o arhitekturi kot skupni evropski identiteti in opolnomočiti državljane, da se zavzemajo za kakovostno zasnovano grajeno okolje. Spodbuja dostopnost in izpostavlja dobre prakse v arhitekturi, ki se odzivajo na sodobne okoljske in družbene izzive.

Častna pokroviteljica je predsednica Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

PARTNERJI FESTIVALA ODPRTE HIŠE SLOVENIJE 2025

Odprte hiše Slovenije so partner projekta Open House Europe, ki ga sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kulturo.