Občina od leta 2017 načrtuje gradnjo prizidka, a ima povsem zvezane roke

Dokler ne bo zgrajen suhi zadrževalnik na potoku Tunjščica v občini Komenda, toliko časa se bodo v osnovni šoli v Mostah spopadali s prostorsko stisko. Občina sicer že od leta 2017 načrtuje gradnjo telovadnice in dodatnih učilnic, vendar ima za izvedbo tega projekta povsem zvezane roke. Vrsto let so na območju, predvidenem za postavitev suhega zadrževalnika v naselju Križ, odlagali material. Zdaj pa se je direkcija za vode odločila, da bo z analizo ugotovila, ali je nakopičeni material sploh primeren za izvedbo projekta.