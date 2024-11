Prostore Delovnega in socialnega sodišča prodajajo, ministrstvo ni za nakup

V nadaljevanju preberite:

Uslužbenci ljubljanskega Delovnega in socialnega sodišča, ki že več let delujejo v najetih prostorih na Resljevi 14, bodo dobili novega lastnika, saj so se na magistratu odločili, da bodo občinsko stavbo prodali. Na pravosodnem ministrstvu pravijo, da za nakup niso zainteresirani, ker po aferi z nakupom stavbe na Litijski (ponovno) razmišljajo o gradnji nove sodne palače ob Dunajski cesti.

In zakaj MOL sploh prodaja stavbo, ki je menda tudi v slabem stanju?