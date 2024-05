Za širitev pokopališča Žale že štirje aneksi

V nadaljevanju preberite:

Ker je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da bo še letos končana širitev pokopališča Žale, so na MOL pred dnevi sklenili že četrti aneks k osnovni gradbeni pogodbi. Za ta projekt je sicer zadolžena družba Dema Plus inženiring, ki pa je pred kratkim z občino sklenila še en aneks, in sicer za postavitev paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah.