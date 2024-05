Znani občinski gradbinec bo obnovil tudi Palačo Cukrarna

V nadaljevanju preberite:

Gradbeno podjetje Makro 5 Gradnje, ki pospešeno končuje gradnjo Športnega centra Ilirija, je na občinskem razpisu ponudilo najnižjo ceno za rekonstrukcijo Palače Cukrarna in prizidavo. Za dela, ki naj bi se končala prihodnje leto, bodo prejeli dobrih 6,7 milijona evrov (z DDV). Prenovljena stavba, ki bo postala osrednji mladinski center v Ljubljani, se bo s programom in ponudbo dopolnjevala z Galerijo Cukrarna in Centrom Rog.