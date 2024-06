Franja mora stati in obstati na svojem prvobitnem mestu

V Cerknem se je danes odvil dobrodelni koncert za obnovo Partizanske bolnice Franja, ki jo je huda ujma julija lani močno poškodovala. Spomenik od tedaj ostaja zaprt za obiskovalce, medtem ko na državni in lokalni ravni tečejo pogovori o prenosu lastništva Partizanske bolnice Franja na državo. Izkupiček dobrodelne prireditve, na kateri je sodelovalo sedem pevskih zborov oziroma pevskih skupin, bo šel za obnovo spomenika.

Kljub vročemu in soparnemu popoldnevu se je prireditve udeležila velika množica ljudi, prišlo naj bi okrog 1200 ljudi, kar nekaj je bilo tudi obiskovalcev iz sosednje Italije. Vse je pozdravil velik transparent na odru z napisom Pogumno, Franja!

In res bo obnova poškodovanega spomenika terjala precej poguma, pa tudi finančnih sredstev, a so govorniki vsi po vrsti poudarjali, da je sanacija Franje nujna, saj gre za edinstven spomenik humanosti in človečnosti, ki danes bolj kot kdaj koli prej, ko se netijo nove vojne, nastavlja ogledalo človeštvu.

Koncert so organizatorji – Mestni muzej Idrija, Občina Cerkno ter Zavod za turizem Cerkno – naslovili Bratje, zapojmo! Naslov so si izposodili od partizanske pesmarice, ki jo je avgusta 1944 izdala artilerija 9. korpusa.

Partizanske in narodne pesmi so povezovale, tolažile in opogumljale ljudi različnih generacij, narodnosti, socialnih in poklicnih skupin, ki so se združili v skupnem boju za svobodo. Koncert se je začel s slovensko himno, nato sta zbrano množico nagovorila cerkljanski župan Gašper Uršič in direktor Mestnega muzeja Idrija, ki s Franjo upravlja od leta 1963, Miha Kosmač.

Na dobrodelnem koncertu za Franjo so sodelovali: Coro popolare della resistenza iz Udin, Marjetka Popovski s skupino, Moška vokalna skupina Zven iz Cerknega, Partizanski pevski zbor iz Ljubljane, Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Ženska vokalna skupina Zimzelen iz Nove Gorice in Ženski pevski zbor Cerklanke. Skupaj je nastopilo okrog 200 ljudi.

Slavnostna govornica je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v nagovoru med drugim dejala, da je obnova spomenika nujna in izrazila željo, da ministrstvo za kulturo in občina Cerkno skleneta dogovor o lastništvu, upravljanju in vzdrževanju Franje.

Predsednica je poudarila, kako neprecenljiv in brezčasen je spomenik in kako pomemben je v današnjem času, ko »mnogi potrebujejo zaščito in pomoč, ko bolnišnice in nedolžne žrtve vse pogosteje postajajo nedopustne tarče napadov«. Ob tem je izrazila upanje, da bi predvsem med politiki in odločevalci prevladala sočutje in razum in da bi besede postale močnejše od orožja.

Nagovor predsednice republike Nataše Pirc Musar. FOTO: Anja Intihar/Delo

Prenos lastništva Franje na državo

»Zdravniki, medicinske sestre in drugi so pomoč zagotavljali ranjenim, šibkim, vsem pomoči potrebnim - ne glede na narodnost, jezik, veroizpoved ali svetovni nazor. Franja je simbol povezovanja, sodelovanja, solidarnosti in človečnosti. Zato mora stati in obstati na svojem prvobitnem mestu,« je še poudarila predsednica, ki je posebej izpostavila zdravnici, po katerih sta dobili ime dve izmed najbolj vidnih in poznanih partizanskih bolnic –in

Obnova Franje in ureditev njenega zaledja bosta terjali med pet in šest milijonov evrov, morebitnih dilem o obnovi naj ne bi bilo. Kot je za Delo pred kratkim povedal župan občine Cerkno Gašper Uršič, ki je na današnjem koncertu znova poudaril pomen obnove spomenika, bo sanacija zaledja terjala približno dva in pol milijona evrov, ureditev dostopa, obnova barak in postavitev zaščitnih mrež okrog 1,36 milijona evrov, sprejemni center pa 1,3 milijona. Za digitalizacijo in opremo naj bi namenili okrog 200.000 evrov. Končni znesek sanacije naj bi tako znašal dobrih pet milijonov evrov.

Predlog za prenos lastništva na državo je po besedah Gašperja Uršiča prišel z njegove strani po usklajevanju z občino Idrija in Mestnim muzejem Idrija. Predlog glede prenosa mora, kot je še dodal cerkljanski župan, najprej potrditi cerkljanski občinski svet.

Na vprašanje, kam bo šel, ko bo lastništvo preneseno, denar od vstopnin in kdo bo odrejal število zaposlitev, je dejal, da »na to občina nima direktnega vpliva, a naj bi bil to lastni prihodek muzeja. Z njim razpolaga v odnosu skladno s koncesijsko pogodbo, ki bo podeljena s strani države. Po navadi se s tem krije del programskih stroškov muzeja.«

Kljub sopari in pripeki se je koncerta udeležila množica ljudi. FOTO: Anja Intihar/Delo

Po spremembi zakonodaje naj bi koncesije država podeljevala za dobo desetih let in ne več štirih kot doslej. Cerkljanski občini je v interesu, da se na državo prenese vse lastništvo na tem območju, vključno s stavbo, v kateri je planiran sprejemni center s parkiriščem.

Nujna sanacija zaledja

Ideja o dobrodelnem koncertu se je rodila kmalu po ujmah, ki so Cerkno in Partizansko bolnico Franja prizadele julija 2023, so v povabilu na prireditev zapisali v Mestnem muzeju Idrija. Namen dogodka je bil po eni strani opozoriti na pomen ohranjanja Partizanske bolnice Franja kot edinstvenega spomenika humanosti državnega in evropskega pomena ter zbrati donatorska sredstva za njeno obnovo.

Julija lani so bile v hudem neurju v celoti uničene tri barake – rentgen, kuhinja in električna centrala. Projektna dokumentacija za sanacijo zaledja in za napeljavo zaščitnih mrež naj bi bila zaključena do začetka julija.

V Mestnem muzeju Idrija so doslej zbrali dobrih 27.000 evrov prostovoljnih denarnih prispevkov, ki jim bo dodan še sobotni izkupiček.

Dobrodelni koncert, na katerem so obiskovalce na noge dvignile znane in manj znane partizanske pesmi – od udarnih Šivala je deklica zvezdo, Na Juriš, do skoraj ponarodele Hej, brigade – se je odvil le tri tedne po tem, ko je bilo v register nesnovne kulturne dediščine vpisano petje partizanskih pesmi. Pobudo za vpis je dal Partizanski pevski zbor, ki kot društvo deluje v Ljubljani.