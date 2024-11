Namestitev 123-tonskega mostu čez Savinjo

Namestitev jeklenega 123-tonskega mostu čez Savinjo pri celjski Špici je bila najzahtevnejša faza projekta izgradnje kolesarske povezave Celje-Žalec.

Jekleno konstrukcijo so začeli sestavljati že nekaj mesecev prej v neposredni bližini, saj je dolga 76 metrov in je po cesti niso mogli pripeljati. Danes so jo dvignili s posebnim dvigalom in jo namestili na ležišča, celoten postopek pa je trajal pet ur.

Postopek zahtevnega dviga, premika mostu in njegova namestitev na ležišča je trajal pet ur. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo, morajo zdaj izdelati še voziščno konstrukcijo, namestiti ograje in dokončati dostopne klančine. Dela morajo končati do 30. maja 2025.

Namestitev novega mostu je bil dogodek dneva v Celju. FOTO: Mihaela Kuralt

Jekleni most je del 10,8 kilometra dolge kolesarske povezave Celje-Žalec. Pogodbena vrednost kolesarske poti je 4,5 milijona evrov, od tega je most vreden 2,4 milijona evrov. Projekt sofinancira Evropska unija v višini 1,6 milijona evrov.