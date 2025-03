Župan Šoštanja: O plavajoči elektrarni mogoč tudi referendum

Šoštanjskega župana Borisa Goličnika so mnogi kritizirali, ker se ni takoj izrekel proti umeščanju plavajoče sončne elektrarne (PSE) na Družmirsko jezero. Ob včerajšnjem srečanju z novinarji pa je poudaril, da elektrarne na jezeru ne bo, če se bo izkazalo, da je to slabo za okolje, in če ne bo koristi za občane. Predlagal pa je tudi korigiranje nacionalne strategije za izstop iz premoga, saj da predvidena časovnica ni realna.

Goličnik je spomnil, da je vlada novembra sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za PSE Družmirje: »Pred tremi tedni smo usklajevali vsebine, ki jih občina načrtuje ob jezeru, da ne bi DPN povozil naših načrtov.« Kot je pojasnil župan, občina na tem območju načrtuje širitev otroškega igrišča, širitev športnega igrišča, čolnarno, plažo, moto-bike poligon, prostor za tabornike, kamp za avtodome … Nekateri od teh načrtov bodo na uresničitev čakali več let, je pojasnil Goličnik: »Večina območja okoli Družmirskega jezera bo stabilna čez 10, 20 let. Ampak mi to vseeno načrtujemo, pripravljamo prostorske podlage. Prepričan sem, da bo to v prihodnje pomembno turistično, rekreacijsko območje, ki ga bomo razvijali.«

Denar za razvijanje tega območja pričakujejo tudi od energetskih projektov: ali od PSE ali kakšnega drugega. A župan Goličnik poudarja, da je za umeščanje PSE na Družmirsko jezero še veliko odprtih vprašanj. Trenutno pripravljajo celovito presojo vplivov na okolje, od katere bo veliko odvisno, je dejal: »Pokazala bo, kaj je sploh mogoče umeščati na te površine. Ko bo to znano, se bomo začeli konkretneje pogovarjati. Že danes pa jasno povem, da PSE ne bo, če ne bo izpolnjen pogoj, da ne bo poslabšanja stanja v okolju. Drugi pogoj pa so izrazite koristi občank in občanov Šoštanja. Nimam težav, če bo treba s to zadevo na referendum. Investitor, ne vemo še, ali bo to HSE ali HSE Saša, naj jasno in glasno pove, kaj lahko lokalna skupnost od tega pričakuje. Dovolj je bilo v preteklosti različnih obljub, ki niso bile izpolnjene, ljudje imajo tega dovolj in imajo zato izjemne pomisleke glede vsega, kar se umešča v prostor.«

Načrtuje pogovor s predsednikom vlade

Goličnik je še vedno nacionalni koordinator za pravični prehod, a pravi, da ima premalo pristojnosti, o čemer se namerava v kratkem pogovoriti s predsednikom vlade Robertom Golobom: »Če se to ne bo uredilo, se na tej funkciji ne vidim več. Jaz sem navajen delati in funkcija na papirju mi nič ne pomeni.« Spomnil je na januarja 2022 sprejeto nacionalno strategijo, ki določa izstop iz premoga leta 2033: »Glede na to, kako poteka pravični prehod, da se ne uresničuje izvajanje območnega načrta, da se komplicira pri projektih, ki so v njem predvideni, da nista sprejeta zakon o zapiranju premogovnika in zakon o prestrukturiranju regije, mislim, da je časovnica nerealna in ta letnica nedosegljiva.«

Dodal je, da je realizacija območnega načrta slaba in da se boji, da bodo sredstva ostala neporabljena: »Včeraj sem zato predlagal, da bi se znova odprla nacionalna strategija, se ponovno preučila in korigirala.«