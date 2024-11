Bliža se 15. november in zahteva po zimski opremi

Smo že v novembru, sredi tega meseca začnejo veljati zahteve o zimski opremi, izjema je seveda priobalni pas. Zato tudi tokrat skupaj z nekaj nasveti Zveze potrošnikov Slovenije objavljamo aktualni test zimskih pnevmatik AMZS, ob njem pa še preizkus celoletnih pnevmatik, ki so v zadnjih letih vse bolj priljubljene.

Gašper Boncelj

V zadnjem testu zimskih pnevmatik so evropski avtomobilski klubi in potrošniške organizacije preizkusili 28 pnevmatik v dveh velikostnih razredih, splošna ugotovitev pa je, da je na trgu precej zelo dobrih in dobrih pnevmatik, še vedno pa tudi kakšna, ki se ji je bolje v velikem loku izogniti. Kot vselej so gume ocenjevali vsestransko, kako se obnašajo na suhi podlagi, kako na mokri, pa na ledu in snegu; po drugi strani je zdaj že nekaj časa del ocene tudi okoljski vidik, koliko glasne so, kako učinkovite (poraba goriva), pomembna je ocena dobe trajanja, koliko kilometrov lahko z njimi prevozimo in so še zanesljive.

Seveda je za uporabnika lahko bolj pomembna katera od teh lastnosti in manj katera druga in se skladno s tem odloča za nakup. Skupna ocena pač predstavlja skupek vseh naštetih lastnosti, visoko so na tej lestvici pnevmatike, ki so v vseh pogledih uravnotežene. Med pnevmatikami dimenzije 205/55 R16, ki so pogoste na klasičnih avtomobilih tipa golf, je bilo nekaj res dobro ocenjenih. Tako so štiri zvezdice in oceno zelo priporočljivo dobile pnevmatike continental wintercontact TS870, goodyear ultragrip performance 3 in michelin alpin 6. Z zvezdico manj jim sledijo štiri pnevmatike, pa potem z dvema zvezdicama, ko je priporočalo dano z omejitvijo, še štiri, le eno zvezdico je dobila pnevmatika winrun winter-max A1 WR22, katere nakup seveda odsvetujejo.

test zimskih pnevmatik

Pri dimenziji 215/55 R17, gre za pnevmatike, ki so pogoste na danes najbolj priljubljenih kompaktnih športnih terencih, so jih ocenili še nekaj več. Tudi tu so bile tri pnevmatike z najvišjo oceno, štirimi zvezdicami, in sicer goodyear ultragrip performance 3, dunlop wintersport 5 in vredestein wintrac pro. V zlati sredini je bilo kar sedem pnevmatik, tri so priporočene z omejitvijo, kar tri pa odsvetujejo, gre za izdelke znamk Triangle, Kenda in Davanti.

Kot smo zapisali v uvodu, so zadnja leta vse bolj priljubljene celoletne pnevmatike. Preizkuševalci so v preteklosti večkrat poudarili, da gre za kompromis, da pač ne morejo doseči ravni, kot jo lahko po eni strani doseže najboljša zimska pnevmatika in po drugi strani najboljša letna. Takšna guma se mora enkrat spopasti z ledom in hudim mrazom, drugič pa z razbeljenim asfaltom. Vendarle pa ta kompromisna veja prav tako napreduje, v letošnjem testu celoletnih pnevmatik, tudi v tem primeru z dimenzijo 205/55 R16 (opravili so ga že pred časom), je prvič tudi celoletna pnevmatika dobila najvišjo oceno. Gre za goodyear vector 4season gen-3. Ni bila sicer najboljša na suhi cesti, zato pa je preizkuševalce prepričala s tem, da je mogoče z njo brez poslabšanja prevoziti celo več kot 60 tisoč kilometrov. Omeniti je treba še drugouvrščeno pirelli cinturato season SF3, ki je bila nasprotno zelo dobra na suhi cesti, ni pa tako trajna kot zmagovalka testa.

Celoletne Pnevmatike 2024_205_55 Foto Gm

Še kar nekaj pnevmatik so na testu priporočili, potem pa je bilo precej slabših in kakšno celo odsvetujejo. Nekatere na vročem asfaltu postanejo nenatančne in v primeru hitrega izogibanja težijo k prekrmarjenju, voznik zato avtomobil težje vrne v stabilen položaj. Spet drugim gre preslabo na mokri podlagi ali na ledu.