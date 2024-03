Hyundai kona povsem na elektriko

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Hyundaievo kono druge generacije smo na teh straneh že predstavili. Najprej so jo na slovenski trg pripeljali z bencinskim in bencinsko-električnim hibridnim pogonom, nekoliko kasneje, kot je bilo sprva načrtovano, pa je zdaj tu še povsem električna izvedba. Letos meri na solidno število kupcev, prvim ponujajo zajeten popust.

Nova električna kona je navzven zelo podobna klasično gnani, gre za prepoznaven dizajn, o katerem so mnenja morda različna, vsekakor pa tega avtomobila človek ne spregleda. V vseh pogonskih izvedbah je opazno daljša kot doslej, tako tudi električna v dolžino meri 435 centimetrov. V notranjosti je bolj prostorna, tako spredaj kot zadaj, v električni je v drugi vrsti dno povsem ravno.

Za volanom je ureditev dokaj dobra. FOTO: Gašper Boncelj

Spredaj je okolje takšno kot pri drugih pogonskih izvedbah, dokaj všečno, na volanskem obroču je ročica za prestavljanje po voznih programih, tudi vzvoda za nastavljanje moči rekuperacije. Veliko koristnih odlagalnih površin je med sprednjima sedežema, je pa plastika tam trša in neobložena. Električna kona ima poleg prostornega in povečljivega zadnjega prtljažnika (dvojno dno, v osnovi 466 litrov) še manjšega pod motornim pokrovom s prostornino 27 litrov, zadnja klop se ugodno podira v razmerju 40/20/40, ni pa vzdolžno pomična.

Električna izvedba ima v dnu kot že doslej baterijski sklop v dveh izvedbah: manjša baterija je bolj zmogljiva kot prej, namesto 39 ima zdaj 48 kWh, v tem primeru je moč električnega motorja 118 kW; večja baterije ostaja pri 65 kWh, moč motorja je 160 kW. Masa avtomobila je od 1,7 do 1,8 tone, odvisno od izvedbe.

Polnilni priključek je kot v dosedanji električni koni spredaj. FOTO: Gašper Boncelj

Pod sprednjim pokrovom najdemo še manjši prtljažnik. FOTO: Gašper Boncelj

Proizvajalec govori o kombinirani porabi 14,6 in 16,6 kWh/100 km, kar bo seveda treba preveriti na daljši vožnji, upamo, da je nova električna kona v praksi podobno varčna, kot je bila predhodnica. Avtomobil pričakovano omogoča različno polnjenje, tudi hitro z enosmernim tokom, kjer pa je največja moč le 100 kW. Priključek je tako kot doslej na sprednjem delu avtomobila.

Električna hyundai kona na naših cestah ni ravno redka ptica. Že v dosedanji izvedbi so jih v nekaj letih prodali skoraj 500. Kar konkreten načrt imajo tudi za letos, ko bi radi našli 150 kupcev. Ubrali so posebno potezo, saj bodo prvim petdesetim ponudili zajeten popust, od 7500 do 8500 evrov. Ta bo na voljo od začetka prihodnjega tedna, v tem primeru bo cena kone z manjšo baterijo 34.990 evrov, s čimer bo za kupca dosegljiva večja subvencija 6500 evrov. Z močnejšo baterijo bo s popustom pred subvencijo stala nekaj manj kot 41 tisoč evrov. A potem naj bi bile cene višje, začele naj bi se pri dobrih 43 tisočakih. Zanimivo bo videti, kako bo s prodajo takrat.