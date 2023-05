Navigacija z inteligenco EQ načrtuje pot namesto vas

Mercedes-Benz je z navigacijo z inteligenco EQ načrtovanje poti močno poenostavil, ga pohitril in naredil manj stresnega.

Že ime navigacija z inteligenco EQ pove, da gre za elektronsko pamet. Navigacija se uporablja v vseh Mercedesovih električnih vozilih in na podlagi številnih dejavnikov načrtuje najhitrejšo in najbolj priročno pot, vključno s postanki za polnjenje.

V sistemu modelov EQS in EQE je navigacija z inteligenco EQ pametnejša kot kdaj prej; tako je zmožna oceniti celo stroške polnjenja ob posameznem postanku. Poleg tega lahko uporabnik individualno ureja načrtovane poti z dodajanjem želenih polnilnih postaj ob poti ali izključevanjem predlaganih polnilnih postaj.

Navigacija, ki gleda v prihodnost

Običajni računalnik v električnih vozilih izračunava doseg na podlagi preteklih podatkov, sistem navigacije z inteligenco EQ pa upošteva tudi vidike v nadaljevanju poti. Tilen Lenarčič, produktni specialist za osebna vozila znamke Mercedes-Benz: »Naša navigacija pri vodenju med drugim upošteva tako topografske, vremenske in prometne značilnosti poti kot uporabnikove individualne nastavitve polnjenja, izbrani način rekuperacije, izbrani vozni način, način vožnje, aktivne porabnike in obremenitev vozila. Navigacija pri vodenju tudi podrobno nadzoruje, kaj se dogaja na naslednjih 250 kilometrih vožnje, hkrati pa upošteva celotno načrtovano pot. Zato lahko rečemo, da navigacija gleda v prihodnost.«

Zakaj je to pomembno? Z vse večjim številom električnih vozil na cestah so avtomobilski klubi po Evropi začeli pridobivati veliko podatkov, povezanih z električnimi avtomobili in njihovo vožnjo. Električna vozila so se izkazala za zelo zanesljiva, najpogostejši vzrok, da obstanejo na cesti in potrebujejo pomoč, pa je izpraznjena baterija, kažejo najnovejši podatki hrvaškega (HAK), slovenskega (AMZS) in nemškega (ADAC) avtokluba.

Ena od funkcij navigacije EQ je zato tudi vizualizacija v pametnem sistemu MBUX, ki deluje na podlagi umetne inteligence. Vozniku v realnem času prikazuje, ali razpoložljiva zmogljivost baterije zadošča, da doseže cilj ali pa se vrne na začetno točko polnjenja. Če uporabljamo navigacijo EQ, se nevarnost, da bi s prazno baterijo obstali na cesti, preden dosežemo polnilno točko, močno zmanjša. »Avtomobil namreč stalno spremlja dogajanje na poti, porabo energije in razpoložljivost polnilnic na poti. Če se parametri spremenijo, navigacija prilagodi vodenje in postanke za polnjenje,« razloži Lenarčič. Dodatno lahko avtomobil aktivira funkcijo eco vožnje in prilagodi hitrost vožnje do naslednje polnilne postaje, voznik pa lahko sam prilagodi ali izklopi dodatne porabnike energije v vozilu, da tako omogoči daljši doseg.

V nekaterih okoliščinah sta kratka postanka za polnjenje z večjo močjo ugodnejša kot enkratno polnjenje za daljši čas. Poleg tega navigacija z inteligenco EQ samodejno prilagodi nastavitve polnjenja vozila in jih optimizira za hitro polnjenje na poti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedesova električna vozila so sposobna z najsodobnejšimi sistemi prepoznati dogajanje v prometu v realnem času. Vozila uporabljajo inovativno tehnologijo Here/kartografijo, ki omogoča komuniciranje med vozili. To je danes še vedno povezano z zmogljivostjo prometne infrastrukture v posamezni državi.

Poskrbi za največjo moč polnjenja od začetka

Delovanje navigacije z inteligenco EQ je povsem preprosto. Uporabniki Mercedes-Benzovih vozil EQS in EQE v navigaciji pritisnejo simbol polnilne postaje ali uporabijo glasovni ukaz za iskanje polnilne postaje. Nato izberejo želeno polnilnico, vse drugo pa naredi avtomobil samodejno. Pri hitrosti polnjenja baterije in za podaljšanje življenjske dobe baterije se je kot zelo pomembno izkazalo, da avtomobil na podlagi podatkov v navigaciji baterijo še pred prihodom do polnilne postaje pripravi na optimalno polnjenje. To omogoča večjo moč polnjenja takoj od začetka polnjena. Pri električnih vozilih Mercedes-Benz zato ni nevarnosti, da bi polnili pregreto baterijo. Sistem za uravnavanje delovne temperature namreč poskrbi za optimalno moč polnjenja baterije glede na temperaturo baterije. Če je baterija preveč segreta ali prehladna, bo sistem najprej baterijo prilagodil na primerno temperaturo in jo nato začel polniti z največjo močjo glede na polnost baterije.

Lenarčič v povezavi s tem dodaja: »Naši najnovejši avtomobili EQS in EQE omogočajo nastavitev stopnje napolnjenosti baterije ob prihodu do polnilnice in ob prihodu na končno destinacijo, kar je posebej pomembno pri dolgih razdaljah. Navigacija EQ nato sama izbire polnilna mesta glede na vnesene nastanitve. Poleg tega je pri vseh modelih EQS in EQE mogoče določiti tri režime polnjenja in končno napolnjenost – doma, v službi in na poti. S tem lahko zmanjšamo obremenitev baterije (npr. doma in v službi imamo nastavljeno na polnjenje do 80 %) in ohranimo baterijo v stanju, ki omogoča njeno daljšo življenjsko dobo.«

Eden od ključnih podatkov, ki jih zagotavlja navigacija z inteligenco EQ, je razpoložljivost zmogljivosti baterije. Tako voznik ve, ali je baterija dovolj napolnjena, da se bo lahko vrnil na začetno točko brez polnjenja. FOTO: Mercedes-Benz AG

Spremlja cene polnjenja in delujoče polnilnice

Cene polnjenja na polnilnih postajah so dinamične in se spreminjajo. Tudi to namesto vas spremlja navigacija. Voznik ima pri pridobivanju podatkov o cenah polnjenja na poti dve možnosti. Prva je registracija v storitev Mercedes me Charge. V tem primeru so v navigaciji navedene fiksne tarife glede na paket polnjenja, ki ga ima uporabnik zakupljenega na vozilo. Če polnilnica ni del mreže Mercedes me Charge, uporabnik podatke pridobi od operaterja polnilnic. Podatki se v sistem vnesejo prek navigacije, obdeluje pa jih podjetje Digital Charging Solutions, ki deluje skupaj z upravljavci polnilnih postaj.

Pomembno je tudi, da navigacija vnaprej prepozna, ali polnilna postaja iz katerega koli razloga ne deluje. »Navigacija prepozna, ali polnilnica deluje ali ne ter ali je zasedena. Tudi v tem primeru informacije obdeluje Digital Charging Solutions. Sistem zato postanek pri neki polnilni postaji prilagodi glede na merila, ki jih je opredelil voznik. To so lahko samo polnilnice mreže Mercedes me Charge, lahko pa merila prilagodi na moč polnjenja, največjo možno napolnjenost baterije, razpoložljivost polnilnic in lastnosti načrtovane poti (npr. izogibanje avtocestam),« razloži Mercedesov strokovnjak.

Poročila avtomobilskih klubov po Evropi kažejo, da je najpogostejši vzrok, da voznik električnega vozila obstane na cesti, izpraznjena baterija. Pri električnih vozilih Mercedes-Benz EQS in EQE z navigacijo z inteligenco EQ se ta možnost močno zmanjša. Foto: Mercedes-Benz AG

Tako preprosta in udobna je lahko vožnja z Mercedes-Benzovimi električnimi vozili EQS in EQE. Ta vam zagotavljajo tudi potrdila o poreklu električne energije, prevzete pri polnjenju prek storitve Mercedes me Charge in dobavljene v električno omrežje iz obnovljivih virov. Tako imenovano zeleno polnjenje je od leta 2021 stalni del ponudbe storitve Mercedes me Charge.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import