V medicinskih raziskavah so bile predvsem v preteklosti ženske spregledane

Dr. Polona Šafarič Tepeš je raziskovalka na področju molekularne biologije, genetike in epigenetike raka, v zadnjem obdobju pa tudi endometrioze, kronične bolezni žensk, ki povzroča neplodnost in hude bolečine. Že več let živi v New Yorku, raziskave o raku je opravljala v prestižnem laboratoriju Cold Spring Harbor, zdaj znanstveno pot nadaljuje pri največji mreži zdravstvenih storitev v New Yorku Northwell. Je tudi velika zagovornica sistemskih sprememb pri enakosti spolov v znanosti in promotorka znanosti.

Kot pravi, morajo imeti raziskovalke in raziskovalci »strastno željo po tem, da raziskujejo nekaj, kar pred njimi še nihče ni. Pripravljeni morajo biti, da bodo v tej zgodbi sami, in tega jih ne sme biti strah. V znanosti je zagotovo, da bo porazov veliko, pomembno je, da se vsakič znova znaš pobrati, da greš naprej, do konca. Znanost te nauči, da ne smeš (kar tako) obupati.«