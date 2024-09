Nova Ford Kuga prepriča z uporabnostjo in udobjem

Po petih letih so se pri Fordu odločili, da prenovijo model Kuga, ki je zadnja tri leta veljal za najbolje prodajani priključnih hibrid (PHEV) v Evropi. Prenova tretje generacije je prinesla številne spremembe, zato pri Fordu govorijo kar o novi Kugi. Ta je izdelana v Evropi in zasnovana za evropske voznike ter ponuja presenetljivo zmogljivost hibridnih pogonskih sklopov, udobje brezhibne povezljivosti in celotno paleto asistenčnih sistemov najnovejše generacije, zaradi katerih je idealna družabnica za vsakodnevne dogodivščine.

Nova Ford Kuga Foto: Ford

Priljubljena med Slovenci

»Ford Kuga je med kupci priljubljena že od prve predstavitve leta 2008. Nova Kuga je naša najboljša doslej, saj je z novimi zmogljivostmi, npr. večjo vlečno silo, s še boljšo povezljivostjo in udobjem naredila velik korak naprej. Verjamemo, da bo s svojo uglajenostjo navdušila veliko novih slovenskih kupcev, saj smo ji med drugim zagotovili tudi zelo konkurenčno ceno,« je prihod nove Kuge na domači trg pospremil Tomaž Oblak, direktor prodaje in marketinga pri Summit motors Ljubljana.

Stavi na elektrificirane pogone

Najzmogljivejša Kuga ima pod motornim pokrovom priključnohibridni PHEV pogonski sklop, ki ga sestavljajo: 2,5-litrski bencinski štirivaljnik in elektromotor z največjo sistemsko močjo 178 kW (243 KM) ter litij-ionski pogonski akumulator, ki omogoči do 69 kilometrov vožnje v povsem električnem načinu. Moč motorjev se prek brezstopenjskega samodejnega menjalnika nove generacije prenaša na prvi kolesni par.

Nova Ford Kuga Foto: Ford

Voznikom, ki morda nimajo dostopa do ustreznih polnilnic, je na voljo popolnoma hibridna Kuga hibrid, ki zagotavlja priročnost in udobje elektrificiranega pogonskega sklopa, z enim rezervoarjem goriva lahko prevozi do 900 km, v mestu pa je na voljo do 64-odstotna izključno električna vožnja. Tudi hibridna izvedenka sloni na 2,5-litrskemu bencinskemu štirivaljniku in elektromotorju, pri čemer pa sta na voljo dve različici: šibkejša zmore sistemsko moč 132 kW (180 KM) in ima pogon na sprednji kolesi, močnejša s sistemsko močjo 134 kW (183 KM) pa se pohvali s štirikolesnim pogonom ter novim brezstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Nova Ford Kuga Foto: Ford

Ali ste vedeli, da nova Kuga priključni hibrid in hibrid AWD zmoreta vleko prikolic do 2100 kg? To v praksi pomeni, da nova Kuga brez težav vleče tako velike počitniške prikolice za prijetno počitnikovanje v kampu kot tudi prikolice za prevoz konj.

Za privržence klasičnih motorjev sta tu še vedno dve izvedenki z 1,5-litrskim EcoBoost bencinskim motorjem: šibkejša s 110 kW (150 KM) in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ter močnejša s 137 kW (186 KM) in 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Sveže oblikovanje in brezhibna povezljivost

Nova Kuga navdušuje s svežim in samozavestnim oblikovanjem zunanjosti in notranjosti. Elegantno različico Titanium, športni model ST-Line in pri Kugi novi robustni Active odlikujejo edinstvene oblikovne značilnosti in izrazita osebnost. Privlačen trak svetil LED po celotni širini uokvirja novo sprednjo masko, na kateri ponosno izpostavljeni Fordov modri oval poudarja moč in namen.

Nova Ford Kuga Foto: Ford

V notranjosti je nova Kuga opremljena s Fordovim informativno-razvedrilnim sistemom SYNC 4 najnovejše generacije, ki ponuja dvakrat večjo računalniško moč kot predhodnica. Brezhibno se povezuje s pametnimi telefoni, zagotavlja povezljivost 5G za hiter dostop do informacij, navigacija je povezana z oblakom, da vam pomaga pri izogibanju zastojem (na voljo v izbranih državah), brezžična vmesnika Apple CarPlay in Android Auto pa omogočata dostop do ključnih aplikacij in informacij brez priklopa telefona s kablom.

Sistem SYNC 4 voznikom pomaga tudi pri čim boljšem izkoriščanju vlečne zmogljivosti nove Kuge, saj med drugim prikaže kontrolni seznam za priklop prikolice, da je ta res varno in zanesljivo povezana z vozilom. Navigacija z upoštevanjem prikolice omogoča voznikom, da vnesejo mere svojega vozila in prikolice, tako da lahko sistem SYNC 4 izbere pot brez ostrih ovinkov, nizkih podvozov in drugih ovir.

Najsodobnejše tehnologije od tovarne do domačega praga

Napredne tehnologije za pomoč vozniku podpirajo lahkotno in udobno vožnjo tudi v najzahtevnejših razmerah. Nova generacija aktivnega tempomata lahko zdaj samodejno zavira v ovinkih in križiščih ter drugih prometnih razmerah, sistem 360-stopinjske kamere pa ponuja pogled od zgoraj, zato so parkiranje, priprava na priklop prikolice ali celo uporaba samodejne avtopralnice povsem preprosti. Pomembna novost je asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji, ki bo prav prišla pri speljevanju s parkirnih mest z omejeno vidljivostjo. Če bo sistem zaznal prihajajoče pešce ali vozila, bo na to opozoril in samodejno zaviral, če bo obstajala nevarnost trčenja.

Nova Ford Kuga Foto: Ford

Srce notranjosti nove Kuge je praktičnost, ki navdušuje z udobjem in priročnostjo, da boste pripravljeni na pustolovščine v mestu in daleč od njega. Z vzdolžnim pomikom sedežev v drugi vrsti za 150 mm lahko povečate prostor za noge potnikov v zadnjem delu vozila na več kot meter ali ustvarite do 140 litrov dodatnega prtljažnega prostora. Pri opremi ST Line X in Active X sta serijsko vključena ergonomska sedeža s certifikatom vodilne organizacija za zdravje hrbtenice (AGR), ki zagotavljajo oporo tam, kjer je najbolj potrebna.

Del sveže ponudbe različic Kuge je tudi nova izvedenka Active – ta je kot nalašč za vse, ki si želijo tako po videzu kot po zmogljivostih najbolj robustno Kugo, s katero bodo suvereno vozili po vseh površinah, vključno s peskom ali snegom, po brezpotjih ali zahtevnejšem terenu.

Nova Ford Kuga Foto: Ford

Noč spremeni v dan

Napredna tehnologija osvetlitve pomaga izboljšati udobje in samozavest voznika, saj so žarometi s svetili LED za vse funkcije, vključno s samodejnim uravnavanjem dolgih luči, že del serijske opreme. Priporočamo izbor tehnološkega paketa, ki vključuje dinamične matrične LED žaromete. Ti uporabljajo navigacijske podatke in kamero za prepoznavanje prometnih znakov ter spreminjajo svetlobni vzorec v ovinkih, križiščih in krožiščih za boljšo osvetlitev pešcev in kolesarjev.

Odlična konkurenčna cena Koliko boste odšteli za novo Kugo? Vstopna različica 1.5 EcoBoost s 150 'konji', 6-stopenjskim ročnim menjalnikom in start/stop sistemom je s financiranjem in Ford Bonom na voljo že od 24.664 evrov naprej. »Zapeljite novo Kugo na testno vožnjo in izberite svojo pri pooblaščenih Fordovih trgovcih in na www.prvaizbira.si,« vas vabijo pri slovenskem zastopniku znamke Ford.

