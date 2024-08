Oblika, ki prevzame, in moč, ki navduši. Mercedes-Benz GLC Coupé

Mercedes-Benz GLC Coupé povezuje podobo terenskega vozila z dinamičnimi oblinami kupeja. Rezultat je model, ki omogoča izpopolnjen užitek v vožnji in zajame bistvo pravega razkošja. Za popolno udobje in vznemirljivo doživetje vožnje – tudi s priključnimi hibridnimi pogoni, ki omogočajo 100-odstotno električno izkušnjo tudi na daljših poteh.

Elegantna oblika avtomobila, izpopolnjena do vsake podrobnosti, ustvarja vtis prefinjenega okusa. Preplet sodobnih linij in elegantne oblike pa kaže spoštovanje do podrobnosti. Z avtomobilom GLC Coupé boste vstopili v svet presežnih užitkov v vožnji in obenem pritegnili pozornost na cesti.

Priložnost, ki je ne smete zamuditi Ne prezrite ekskluzivne ponudbe vozil na zalogi in se o izjemnih lastnostih izjemnega športnega terenca ali zapeljivega kupeja GLC, ki ga lahko odpeljete s prihrankom do 11.000 EUR, prepričajte kar sami. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz ali odkrijte privlačno ponudbo na mojmercedes.com.

Izkušnja razkošja, ki vas bo navdušila

GLC Coupé je stičišče dveh svetov z občutkom razkošja, ki ga pričakujete. Zasnovan za udobje povezuje izbrane materiale in najnovejše tehnologije ter zagotavlja vrhunsko vozno izkušnjo z neprekosljivim udobjem za vse potnike. Sedeži z možnostjo nastavitve v več položajev in razširjenimi masažnimi funkcijami razkrivajo prvovrstno športnost, opcijski sistem za prostorski zvok Burmester® s petnajstimi vrhunskimi zvočniki pa zagotavlja osupljivo akustično izkušnjo in odličen vizualni užitek, ki ga lahko popestrimo s kar 64-barvno ambientalno osvetlitvijo.

Upravljanje avtomobila z izpopolnjenim in odzivnim glasovnim pomočnikom »Hej, Mercedes« je preprosto in intuitivno. GLC pa ne uboga le na besedo, ampak se takoj odzove tudi na dotike in kretnje. Za to skrbi sodobni sistem Mercedes-Benz User Experience (MBUX) z mnogimi upravljalnimi in prikazovalnimi elementi ter funkcijo razširjene resničnosti za navigacijo, ki povezuje virtualni svet z resničnim ter prikazuje grafične navigacijske in prometne informacije v živo. Za hiter, varen in sproščen prihod na cilj.

Notranjost je opremljena glede na najnovejše trende znamke Mercedes-Benz in navdušuje z vrhunskimi materiali. FOTO: Mercedes-Benz AG

Vsakdanja zmogljivost in terenska moč

Izjemna moč in učinkovitost tako na cesti kot na neutrjenih poteh sta ključni odliki avtomobila GLC, ki je na voljo tudi kot vsestransko uporaben športni terenec. Kot zapeljivi GLC Coupé je tudi kot uporabni terenec opremljen s celovitim naborom sistemov za pomoč pri vožnji, kot so poenostavljeno upravljanje terenskega zaslona za spremljanje in nadzor lastnosti terena, 360-stopinjska kamera in funkcija transparentnega pokrova motorja z natančnim virtualnim prikazom pogleda tal pod vozilom ter izboljšani sistemi za oprijem cestišča in premagovanje zahtevnih cestnih podlag. Podvozje Airmatic in krmiljenje zadnje osi, ki sta na voljo v okviru dodatne opreme in poskrbita za boljšo vodljivost avtomobila pri mestni vožnji ter več samozavesti in obvladovanja avtomobila tudi pri vožnji skozi ovinke, omogočata dodaten, poglobljen občutek okretnosti.

Avtomobil je opremljen z digitalnimi žarometi z 2,6 milijona slikovnih pik, ki lahko pričarajo impresivne svetlobne animacije in projicirajo simbole na cesto. S tem je omogočeno varno usmerjanje voznika tudi v najzahtevnejših vremenskih razmerah, na primer ob dežju, megli ali snegu.

Športni terenec GLC je najbolj dinamično športno terensko vozilo z odličnimi terenskimi lastnostmi, prilagodljivim prostorom, popolnoma digitaliziranim kokpitom in učinkovitim hibridnim pogonom. FOTO: Mercedes-Benz AG

Pionir na področju varnosti

Obe obliki avtomobila GLC, športnoterenska in zapeljiva kupejevska, sta zavezani varnosti in tehnološki odličnosti. Napredni varnostni sistemi in intuitivna tehnologija so ključni element avtomobila in vozniku zagotavljajo odlično orodje za ohranjanje nadzora nad vozilom ter brezskrbne in varne poti. Vključujejo obsežen nabor asistenčnih in varnostnih sistemov, ki omogočajo sproščeno vsakodnevno vožnjo in pomagajo pri obvladovanju težavnih voznih razmer: v prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali neznanih poteh.

Ob vseh oblikah avtomobila lahko izbirate tudi med zmogljivimi in učinkovitimi pogoni. Vsi modeli so namreč opremljeni z električnim pogonom ‒ kot priključni hibrid s povsem električnim pogonom, primernim za vsakodnevne potrebe, ali kot blagi hibrid z 48-voltno tehnologijo. Priključni hibridi zagotavljajo električni doseg za več kot 100 kilometrov (po WLTP) in omogočajo vsakodnevne poti na povsem električni pogon.

Električni doseg vozila je več kot 100 kilometrov, zato lahko GLC vsakodnevne razdalje opravi na povsem električni pogon. FOTO: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasne vsebine je Star Import