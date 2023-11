Razkošen razred E preseneča s številnimi novostmi

To je zgodba o vozilu, ki se je začela pisati leta 1993. To je že šesta generacija presežkov. To je zgodba o Mercedesovi zvezdi, ki se lahko pohvali z najbolj zvestimi vozniki. V najnovejši različici piše novo zgodbo in v njej bo svoj prostor našel še kakšen nov privrženec poslovne elegance. Ker vožnja v limuzini še nikoli ni bila tako športna, elegantna in futuristična hkrati. To je prihodnost, podpisana z zagotovilom znamke Mercedes-Benz.

Lastniki vozil razreda E so med najzvestejšimi vozniki Mercedesov: kar osem od desetih jih pri nakupu naslednjega vozila ostaja zvestih znamki Mercedes-Benz. Nova generacija bo nedvomno našla pot do novih zvestih voznikov, saj prihaja z obogateno serijsko opremo in še bolj glamuroznim značajem.

Predstavljajte si, da bi vse najboljše združili v en avtomobil

Mercedes-Benz je v razred E združil vse najboljše tehnologije, ga opremil z izbrano klasično eleganco z velikim poudarkom na prefinjenih aerodinamičnih detajlih in ga seveda nadgradil z izpopolnjenimi inovativnimi sistemi. Rezultat je izbrušen diamant, ki svojim lastnikom omogoča novo dimenzijo vožnje, v kateri razkošje dobiva več prostora, varnost postane tridimenzionalna, udobje pa izpopolnjeno in obogateno z novo dobo tehnologije.

Razred E je bil vedno sinonim za vrhunsko kakovost, inovacije in prestiž, s stalnimi posodobitvami, ki izražajo najnovejše trende v avtomobilski industriji. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kako vse te presežke doživimo na cesti

Najnovejša limuzina E je daljša in meri skoraj pet metrov, pohvali pa se tudi z večjo medosno razdaljo – in to sta prva pogoja za neomejeno udobje.

V primerjavi s predhodnikom je avtomobil razreda E zrasel v vseh pogledih, v dolžino meri 4949 mm, v širino 1880 mm in v višino 1468 mm. To skupaj z večjo medosno razdaljo pomeni povečanje udobja v notranjosti in večji prtljažni prostor (540 litrov oziroma 370 litrov pri hibridni različici).

Za notranjost, ki je še bolj zračna in omogoča še več udobja tako potnikoma spredaj kot tistim na zadnji klopi, je značilna obsežna digitalizacija. FOTO: Mercedes-Benz AG

Potniška kabina je prava oaza udobja in še nevidene multimedijske izkušnje, s superzaslonom MBUX, ki zavzema glavno mesto na armaturni plošči in združuje ločen zaslon instrumentne plošče z dvema dodatnima zaslonoma, 14,4-palčnim osrednjim zaslonom MBUX in 12,3-palčnim zaslonom na dotik, nameščenim pred potnikom spredaj. In tu se kaže glavni kontrast razreda E – ko se družita dva svetova in se spojita klasična zunanja eleganca in futuristična notranjost, ki jo poganja izrazita digitalizacija vožnje.

Posodobljeni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX ima preprostejši uporabniški vmesnik ‒ z novimi ikonami, kot smo jih vajeni na mobilnih napravah, in navigacijski sistem z navidezno resničnostjo.

Voznik ima tako ves čas na razpolago dostop do naprednih multimedijskih vsebin in funkcij, ki mu olajšajo vožnjo. Ker je varnost na prvem mestu, so tudi zasloni oblikovani tako, da ne motijo pozornosti voznika. To med drugim zagotavlja MBUX Rutine, novost, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. Funkcija si zapomni vaše navade in vam jih ne bo treba nastavljati ročno. Poleg tega omogoča, da si rutine prilagodite svojim željam in potrebam, na primer: »Vklopi ogrevanje sedežev in nastavi luči na oranžno, če je temperatura pod 12 stopinj Celzija.« Komunikacija z njim je torej zelo poenostavljena in vam omogoča upravljanje različnih funkcij, ne da bi pri tem trpela vaša osredotočenost na dogajanje v prometu.

Ena glavnih novosti pri novem razredu E je tudi digitalni ključ vozila, ki je zdaj na voljo za iPhone in Apple Watch. Torej, pozabite na klasično upravljanje avtomobila, saj bosta iPhone ali Apple Watch lahko postala vaš avtomobilski ključ, s katerim boste lahko zagnali in zaklepali avtomobil, souporabo ključa pa boste lahko delili s 16 uporabniki.

Ustvarite si ambient po meri. FOTO: Mercedes-Benz AG

Novo stopnjo udobja, primerljivega s tistim v vrhunskih spa salonih, pa pričarajo udobni ergonomski masažni sedeži, ki celo merijo vitalne funkcije potnikov. Za dodatno udobje na dolgih poteh pa skrbita programa Energizing Comfort in Energizing Coach, ki sta zmožna ublažiti utrujenost in celo slabost med vožnjo. Za popolno doživetje glasbe pa bo poskrbel sistem za prostorski zvok Burmester®: glasbo boste ne le poslušali, ampak tudi doživeli – čutili in celo videli njene učinke, in to s sistemom Active ambient lighting in funkcijo Sound visualization.

Razred E poudarja vaša občutja Vožnja v luksuzni limuzini E je pravi vrtiljak pozitivnih čustev. Za to bo poskrbel paket Energizing comfort, ki je del celostne filozofije dobrega počutja Mercedes-Benza. Predstavljajte si, da bi utrujenost na dolgi vožnji ublažili s sproščujočo masažo na sedežih in da bi vas glasba, ki je sinhronizirana z učinki v celotni kabini, poživila in napolnila z energijo. Za volanom razreda E boste vedno sinhronizirani s cesto, tudi zaradi preprostih funkcij na dotik in glasovnih ukazov, ki vam bodo pričarali vsestranske izkušnje. Zato boste kar naenkrat tudi večopravilni – z glasovnim ukazom lahko organizirate sestanek po Zoomu in se tako rešite ene službene obveznosti, lahko pa svojim sopotnikom celo omogočite prvovrstno videoizkušnjo. In v svoji šesti generaciji je E tudi nekoliko bolj mladostniško navihan – v notranjosti je vključenih do pet kamer, ki omogočajo celo selfije, videoposnetke in fotografije, ki jih lahko v realnem času delite na družbenih omrežjih, ali pa kar iz vozila opravite videokonference.

Z več kot 16 milijoni izdelanih vozil je najbolje prodajana serija v zgodovini znamke Mercedes-Benz. FOTO: Mercedes-Benz AG

Izbrušena zunanjost – paradni konj znamke Mercedes-Benz

In ko govorimo o občutkih, so ti najbolj izraziti ob stiku z zunanjo podobo najnovejšega razreda E. Oblikovalci pod vodstvom slovenskega oblikovalskega zvezdnika Roberta Lešnika so spet izrisali pravo mojstrovino. Razred E je popolna zmes elegance in športnosti.

Znane oblike posodobljene generacije so izbrušene do popolnosti. Predvsem sprednji del avtomobila je povezava med tradicijo in sodobnostjo. Črna panelna struktura povezuje masko z žarometi in s sijajno črno barvo vleče vizualne vzporednice z električnimi modeli Mercedes-Benz.

Visokozmogljivi LED-žarometi so lahko opremljeni s sistemom Digital light, s funkcijo projekcije znakov in informacij na cestišče ali brez nje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Luči z novo grafiko se naslanjajo na visoko tehnologijo LED, na voljo pa so tudi najbolj tehnološki digitalni svetlobni reflektorji z milijoni slikovnih pik, ki opozorila pred nevarnostjo, v kateri se lahko znajde voznik, rišejo kar pred vozilo na cesto in ga tako kot »angel varuh« varno vodijo po cesti.

Ob straneh bodo vašo pozornost pritegnile harmonične linije, ki delujejo malo manj pompozno, pika na i celotnemu aerodinamičnemu videzu pa dodajajo izvlečni ročaji kljuk, s katerimi se razred E povezuje z električnimi modeli Mercedes-Benz. Zadnje luči so z zvezdnim motivom prepoznavne na daleč. Ne, v razredu E ne boste nikoli neopaženi.

Hibridna različica z izjemnim električnim dosegom Mercedes-Benz razreda E je na voljo z različnimi pogonskimi motorji: bencinski, dizelski in priključni hibrid. Ta zagotavlja več kot 100 kilometrov dosega in hitro polnjenje. Za daljšo električno izkušnjo poleg sofisticirane tehnologije poskrbi tudi ugodni količnik zračnega upora 0,23.

Novi razred E postaja pionir na poti prehoda vozil z notranjim izgorevanjem na vozila, ki s popolnoma novo arhitekturo dosegajo najbolj stroge emisijske norme, predpisane za prihodnja leta. FOTO: Mercedes-Benz AG

Za prvovrstno družinsko eleganco – karavan

Želite še več udobja, domačnosti, družinskega zanosa, vendar nikakor ne na račun preverjene Mercedesove luksuzne elegance? Potem izberite karavansko različico v razredu E, ki ponuja še več prostorskih presežkov. Okoli dva centimetra večja medosna razdalja in širina poskrbita ne le za več prostora za otroke na zadnji klopi, ampak tudi za udobnejše nalaganje kovčkov. Skozi široko nakladalno odprtino karavana lahko naložimo od 615 do 1830 litrov prtljage. Priključni hibrid (plug-in hibrid) ima prostornino prtljažnika od 460 do 1675 litrov. Prevoz prtljage ali domačih ljubljenčkov je še dodatno olajšan zaradi številnih vrhunskih pripomočkov, na primer električnih prtljažnih vrat, standardnega zračnega vzmetenja na zadnji osi za samodejno izravnavanje in vse vrste mrež, vodil in trakov za pritrditev tovora – vključno z dvojnim prtljažnim dnom in pregradno rešetko.

Zapeljite v svet popolne elegance All-Inclusive poslovni najem z znanimi stroški najema in pogoji uporabe vozila. Izkoristite privlačno ponudbo

Naročnik oglasne vsebine je Star Import