Mercedes-Benz vse bliže samostojni vožnji

Mercedes-Benz se je v zgodovino avtomobilistične tehnologije vpisal kot izjemen inovator in že od svojih začetkov postavlja nove temelje na področju varnosti in udobja med vožnjo. Njegova inovativnost se izraža tudi z izpiljeno oblikovalsko estetiko, ki se z novimi modeli vedno bolj osredotoča tudi na učinkovito aerodinamiko. Danes na tej poti odpira nova vrata, ki nas peljejo v čisto nove sfere mobilnosti, ko samostojna vožnja postaja vedno bolj konkretna resničnost.

In čeprav se najnovejši modeli Mercedes-Benz vedno bolj pogumno spogledujejo z uresničevanjem ideje o popolni avtonomnosti, prinašajo številne druge izpopolnjene asistenčne sisteme, ki voznikom in njihovim sopotnikom zagotavljajo presežke na vseh ravneh vožnje. Spoznajte jih.

Korak bliže filmski vožnji

Če smo še pred desetletjem samo po filmsko fantazirali o tem, da bi nas avtomobil samostojno odpeljal na želeni cilj, so inženirji Mercedes-Benza z revolucionarno tehnologijo Drive Pilot korak bliže k uresničitvi teh ciljev.

Drive Pilot je češnjica na torti tehnološke inovativnosti. FOTO: Mercedes-Benz MG

Mercedes-Benzov sistem Drive Pilot je namreč prvi sistem, ki prestopa mejo med »asistirano« in »avtomatizirano« vožnjo. V določenih okoliščinah tako lahko popolnoma prevzame nadzor nad vozilom in vozniku omogoči, da za nekaj časa umakne roke z volana, noge s pedalov in oči s ceste.

Drive Pilot je prvi sistem, ki je na petstopenjski lestvici »avtonomnih vozil« dosegel stopnjo 3. Stopnja 1 vključuje en sam sistem, ki vozniku pomaga pri osnovnem delovanju, na primer tempomat. Stopnja 2 vključuje več sistemov, ki skupaj pomagajo vozniku, na primer radarski tempomat in pomoč pri ohranjanju voznega pasu, pri stopnji 3 pa lahko vozilo za daljši čas popolnoma nadzoruje vožnjo, pri čemer je voznik popolnoma izključen iz sistema. Pri tej stopnji mora voznik v številnih okoliščinah še vedno prevzeti nadzor nazaj.

Drive Pilot je na voljo v novejših modelih Mercedes-Benz.

Kako deluje Drive Pilot Gre pravzaprav za nabor kamer, radarjev, senzorjev, mikrofonov in procesorjev, ki so del sistema (pol)avtonomne vožnje najnovejših vozil Mercedes-Benz. Pri nadgradnji pa vključujejo še zaznavanje LiDAR in namenske mikrofone za zaznavanje zvoka mokrega cestišča in bližajočih se reševalnih vozil. Poleg tega Drive Pilot uporablja zemljevid visoke ločljivosti za prejemanje informacij o profilu poti, geometriji ceste, prometni signalizaciji in nenavadnih dogodkih v prometu (npr. nesreče ali delo na cesti). V praksi to pomeni, da vozilo obvlada t. i. tretjo raven samostojne oziroma (pol)avtonomne vožnje in vas bo varno peljalo po avtocesti in drugih ustrezno označenih cestah.

Inteligentna vožnja na vsakem ovinku

Ne le z revolucionarnim sistemom Drive Pilot, ki je češnjica na torti tehnološke inovativnosti, Mercedes-Benz svojim voznikom zagotavlja višjo stopnjo varnosti tudi z naprednimi sistemi za pomoč vozniku Intelligent Drive.

Inteligentni sistemi vas bodo med vožnjo ves čas usmerjali, pravzaprav bo vaš mercedes postal vaš najzanesljivejši asistent na vsakem ovinku. Krmilniki sistemov namreč ves čas obdelujejo podatke iz številnih senzorjev, ki so vgrajeni okoli vozila. To pomeni, da lahko vaš avtomobil pravočasno prepozna nevarnost, vas nanjo opozori in celo samodejno krmili ter zavira. To je nedvomno nova dimenzija varnosti na cesti in je hkrati pomemben dejavnik pri zmanjševanju prometnih nesreč.

Izkušnja s ceste: tako je videti inteligentna vožnja pod peresom Mercedes-Benza

Čarobnost vozil Mercedes-Benz se začne že v garaži z glasovnim ukazom: »Hej, Mercedes, zapri moja vrata!« Z modelom EQS je Mercedes uvedel električna vrata, ki se samodejno odpirajo, ko stopite do kabine avtomobila, ali pa z ukazom: »Hej, Mercedes,« ki ga aktivirate z glasovnim pomočnikom MBUX, ki bo izpolnil vaš ukaz: »Zapri moja vrata!« Enako velja tudi za odpiranje vrat.

In ko boste zapeljali na ulico, se bo ta čarobnost samo še stopnjevala.

Inovativni sistemi za pomoč vozniku* lahko prepoznajo nevarnosti, opozarjajo voznika in celo samodejno krmilijo ter zavirajo. Tako je že danes mogoče preprečiti številne nezgode. FOTO: Mercedes-Benz MG

Najsodobnejši sistemi vam bodo glede na položaj pomagali pri prilagoditvi hitrosti, krmiljenju in ob nevarnosti trka. Poskrbeli pa bodo tudi ob najbolj izrednem nujnem dogodku: če ob vklopljenem aktivnem krmilnem asistentu zaradi zdravstvenih razlogov ne bi mogli več upravljati vozila, bo vaš mercedes po predhodnem opozorilu začel najprej blago, nato pa čedalje bolj odločno zavirati, vse do zaustavitve vozila, obenem pa se bodo aktivirale tudi opozorilne utripalke. Temu bo sledila vzpostavitev povezave s centralo Mercedes-Benza za klice v sili in odklep vozila za dostop prve pomoči.

Med vožnjo boste ves čas imeli občutek, da je ob vas izurjen telesni stražar: stranski sistem PRE-SAFE® Impuls lahko vas in vašega sovoznika z impulzom od strani pripravi na bočno trčenje in tako zmanjša nevarnost poškodb. Sistem vas lahko premakne s strani, na kateri grozi nezgoda, proti sredini vozila. To ima lahko pri bočnem trčenju pozitivne učinke.

Tudi ko boste zapeljali na bolj zahteven teren, bo udobje ostalo na enaki ravni, saj aktivno podvozje E-ACTIVE BODY CONTROL blaži poskakovanje, zibanje in sunke.

In ko se bo dan prevesil v noč ali pa ko bodo zimske razmere onemogočale dobro vidljivost, boste lahko popolnoma pomirjeni: Mercedes-Benz je tudi na področju žarometov ustvaril pravo revolucijo. Ti zmorejo več kot le odlično osvetliti cesto pred vozilom. Visokoločljivi digitalni žarometi ob maksimalni osvetljenosti ceste v vseh razmerah kot projektor rišejo različne simbole in znake, s katerimi voznika varno vodijo po cesti in hkrati opozarjajo na preteče ovire in druge nevarnosti.

Mercedesovi napredni digitalni žarometi s pomočjo projekcije na cesto rišejo različne simbole in znake, s katerimi voznika varno vodijo po cesti in hkrati opozarjajo na preteče ovire in druge nevarnosti. FOTO: Mercedes-Benz MG

Tudi parkiranje bo izjemno preprosto: z aktivnim asistentom za parkiranje s 360-stopinjsko kamero si boste konkretno olajšali iskanje razpoložljivega parkirnega prostora, hkrati pa boste mojstrsko parkirali tudi na bolj zahtevnih parkirnih mestih. Pri tem lahko izbirate, ali boste suvereno parkirali sami s pomočjo preglednosti v vse smeri ali pa boste to udobno prepustili vozilu.

Paket za parkiranje omogoča dodatno varnostno zaščito, saj boste s funkcijo Rear Cross Traffic Alert, ki vas bo pri vzvratnem zapuščanju parkirnega mesta vizualno in zvočno opozorila na prečni promet. Sistem lahko po potrebi samodejno sproži zasilno zaviranje.

Razpoložljive funkcije sistema Mercedes-Benz Intelligent Drive se lahko razlikujejo glede na vozilo, spoznajte jih in se prepričajte, zakaj je inteligentna vožnja Mercedes-Benz pravi korak v izpopolnjeno vožnjo prihodnosti.

MBUX vas popelje v nov svet informacijsko-razvedrilnega sistema. FOTO: Mercedes-Benz MG

Ko se vaš Mercedes prilagodi vašim navadam

Si predstavljate, da bi imeli avtomobil, ki bi preučeval vaše vozne navade, vaš okus za glasbo in celo telefonske številke vaših najbližjih? Tudi to je resničnost, ki jo omogoča Mercedes-Benz. S sistemom MBUX bo vaše vozilo postalo vaš najboljši prijatelj. Sposoben si je zapomniti vaše najljubše popevke in celo pot do doma in samodejno nastavi pravo radijsko napravo. Z opcijskim sistemom glasovnega upravljanja vas bo vozilo ubogalo na besedo – lahko mu boste narekovali SMS-sporočila ali daljša elektronska sporočila. Ustvarjen je tako, da boste lahko tudi med vožnjo večopravilni, vendar nikoli na račun varnosti, saj bo on naredil večino opravil.

Z njim lahko komunicirate na dotik, glasovno ali celo s kretnjo.

Z novimi popolnoma električnimi vozili Mercedes-Benz boste doživeli popolnoma nov občutek vožnje. FOTO: Mercedes-Benz MG

Da bo vožnja na elektriko vedno brezskrbna

In ko govorimo o vožnji prihodnosti, potem je jasno, da bo ta predvsem električna. Da bo tudi udobna in brezskrbna, zagotavlja raznolika družina električne flote – od kompaktnega SUV EQA pa vse do razkošne limuzine s svetovnim rekordom v aerodinamiki, EQS.

Mercedes-Benz zagotavlja popolno brezskrbnost na elektriko ne le z izpopolnjenimi asistenčnimi in varnostnimi sistemi, ampak tudi z zmogljivimi baterijami, ki omogočajo rekordne domete tudi na dolgih avtocestnih poteh. S testi svojih homologiranih konceptnih vozil, kot je Mercedes Vision EQXX, dokazuje, da bo doseg njihovih električnih vozil kmalu še bistveno daljši. V ta namen so se s konceptnim vozilom Vision EQXX odpravili iz Stuttgarta v britanski Silverstone. Po Nemčiji in Franciji je največji delež poti prepotoval po avtocesti, in to v skladu z dovoljenimi hitrostmi. Z enim polnjenjem baterije so ob povprečni hitrosti 86 km/h in povprečni porabi energije 8,3 kWh/100 km prevozili rekordna 1202 kilometra.

Rekorden doseg Mercedesovih električnih vozil ne bi bil izvedljiv brez sodelovanja z odličnimi oblikovalci, ki so na primer pri vozilu EQS dosegli najboljšo aerodinamiko s koeficientom zračnega upora 0,20. To je neverjetna številka, še posebej če upoštevamo, da ima EQS najmanj 19-palčna kolesa, za doplačilo pa lahko ta merijo tudi 22 palcev. Med vožnjo lahko vgrajeno zračno vzmetenje zmanjša oddaljenost vozila od tal in še izboljša aerodinamiko. Vozilo se pri hitrostih nad 120 km/h spusti za 10 milimetrov bližje k tlom in učinkovito zmanjša zračni upor. Boljši pretok zraka pa zagotavljajo tudi ugrezne kljuke za odpiranje vrat.

