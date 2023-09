Kateri električni mercedes vam je najbolj pisan na kožo

Stavite na brezpogojno eleganco na najvišjih tehnoloških vrtljajih? Obožujete brezmejne avanture? Ali vas morda bolj vleče h kompaktni vsestranski urbani e-mobilnosti? Mercedes-Benz je svojo električno floto zasnoval tako, da bo v njej vsakdo našel nekaj zase – ne glede na to, kakšen je vaš življenjski slog in kakšne so vaše želje po prostornosti. Družina električnih vozil Mercedes-Benz obljublja raznolikost s skupnim imenovalcem: tehnološki in oblikovalski presežek. In to v prav vseh pogledih.

Spoznajte jih malo drugače – izberite tistega člana električne družine, ki bo najbolj izpolnil vaše življenje, tako da odkrijete, kateri od štirih Mercedesovih svetov, vam je najbolj pisan na kožo.

Vsestranski avanturisti

To je svet brezčasnih pustolovcev. Tukaj ni prostora za kompromise in ni prostora za omejitve. Ti vozniki želijo izstopati na različnih ravneh avtomobilistične dovršenosti – ne glede na to, ali se odpravljajo na romantično večerjo v dvoje ali na že ničkolikokrat obiskan oddaljen kraj v samotni brezmejnosti čudovitega sveta. Ves svet imajo pred seboj, vozilo pa je edino orodje, s katerim ga lahko osvojijo.

Vsestranski avanturisti prisegajo na dva električna Mercedesova športna terenska modela: najnovejši EQB in športni EQE SUV.

Novi EQB – električni sedemsedežnik

Za EQB je tipična visoka raven varnosti, izjemna zatesnitev proti prodoru hrupa v kabino, vzorno udobje in vrhunska kakovost FOTO: Mercedes-Benz AG

Razkošen. Prostoren. Prodoren. EQB je izjemen električni SUV, ki kljub prostornosti deluje zelo elegantno in hkrati izjemno robustno. Pripravljen je na raznolikost. Njegov slog je vse prej kot monoton, za kar se lahko zahvali inovativnosti na vseh področjih. In prav to je njegovo glavno gonilo, saj vsako vožnjo pospremi z nadstandardnimi tehnološkimi rešitvami, ki zagotavljalo popolnost na treh glavnih področjih – pri varnosti, udobju in pametni multimedijski povezljivosti.

EQB je pripravljen za družinske pustolovščine, prepriča pa tudi vse ljubitelje razkošne prostornosti, saj lahko med drugim ponudi zložljiva sedeža v tretji vrsti.

Ne glede na to, kam vas bo odpeljal raziskovalni kompas, se boste v njem zlahka počutili »kot doma« zaradi izjemnega udobja, ki ga zagotavljajo ergonomsko oblikovani sedeži in kabina, ki je zasnovana tako, da je neprekosljivo udobna na vsakem ovinku. Hkrati se boste v njem počutili kot v kakšni futuristični varnostni celici – zaradi izpopolnjenega varnostnega sistema Mercedes-Benz bo vožnja z EQB še udobnejša.

Doseg: do 507 km*. Napolnjen na 80 %: 32 min**

EQE SUV – športni šarmer

Športno terensko vozilo EQE zagotavlja inovativno udobje, prostor za do pet oseb in veliko prilagodljivost. FOTO: Mercedes-Benz AG

Bolj športen in bolj atletski. SUV-različica modela EQE je prava oblikovalska mojstrovina, ki zlahka združuje dva na videz nasprotna si svetova – prestižna eleganca gre z roko v roko s športno sproščenostjo. Odlikuje ga atletska dinamičnost, ki potnikom omogoča popolno udobje in brezhibno sinhronizacijo z različnimi terenskimi konfiguracijami. To je električni terenec, ki bo svojo moč pokazal v različnih situacijah in hkrati poskrbel, da bodo voznik in njegovi sopotniki vselej uživali.

Čeprav ga poganja elektrika, je njegova moč surova in zanesljiva in bo neizprosen tudi na neutrjenem terenu, tudi zaradi napredne tehnologije prozornega motornega pokrova (transparent hood). Ta s kamero snema cesto pred vozilom in jo prikazuje na osrednjem zaslonu – to omogoča lažjo vodljivost in hitro izogibanje oviram na cesti, kot so luknje in skale.

Doseg: do 593 km*. Napolnjen na 80 %: 32 min**

Ljubitelji poslovnega klasičnega glamurja

V to skupino spadajo tisti, ki iščejo priložnost za glamurozen beg iz resničnosti – naj bo poslovne ali zasebne narave. Sprehod po rdeči preprogi jim ne povzroča težav, rokovanje z uspešnimi posamezniki pa je zanje hobi, ki bi zlahka postal del njihovega vsakdana. Prestiža ne merijo le z vidika luksuznih dobrin, temveč tudi nadstandardne vožnje, ki jo lahko doživijo za volanom svojega najljubšega mercedesa.

To je svet, v katerem kraljujeta EQS in EQE.

EQS – limuzina presežkov

EQS odpira številna nova poglavja s ciljem trajnosti. Predvsem na račun uporabe materialov, tudi takih, ki varčujejo z viri, na primer talne preproge iz reciklirane preje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Če bi se lahko sprehajal po rdeči preprogi, bi bil EQS glavna zvezda, saj uteleša vse tisto, kar imajo največje filmske dive – glamur, šarm in usodno privlačnosti. Očara na prvi pogled, saj so obline tega neverjetno elegantnega kupeja izjemno prefinjene in minimalistične.

Prostorni kupe s 5,21 metra dolžine velja za najbolj aerodinamičen serijski avtomobil na svetu, saj znaša njegov koeficient zračnega upora Cd 0,20. V športnem načinu vožnje zračno vzmetenje zmanjša oddaljenost vozila od tal, kar pomeni, da ga odlikujejo tudi izjemne vozne lastnosti. In ko pišemo o presežkih, lahko v ta kontekst vključimo baterijo, ki omogoča električni doseg kar do 780 kilometrov. Da bo električna vožnja pravo zvezdniško doživetje, zagotavlja tudi funkcija Electric Intelligence, ki avtomatsko izračuna porabo energije in načrtuje najhitrejšo pot do polnilnih postaj.

Notranji glamur izhaja iz oblikovne perfekcije, ki je najbolj kaže v edinstveni ukrivljeni obliki zaslona MBUX Hyperscreen, ki v širino meri 141 centimetrov, skupna površina pa meri več kot četrt kvadratnega metra.

Vožnja v limuzini EQS je intuitivna, hkrati pa nanjo vpliva umetna inteligenca, ki proučuje navade voznikov in potnikov. Še ena posebnost vozila je to, da se lahko vrata pred vstopom v kabino odprejo samodejno.

Doseg: do 780 km*. Napolnjen na 80 %: 31 min**

EQE – tehnologija, udobje in šport

EQE je dokaz, da je električna mobilnost razkošna, čutna in na račun revolucionarne inženirske umetnosti na najvišji vozniški ravni. FOTO: Mercedes-Benz AG

EQE je navdihnjen z električnim EQS, postavljen je na enako platformo, z njim si deli napredno tehnologijo, vendar je nekoliko bolj kompakten in dinamičen. Skoraj pet metrov dolga elegantna limuzina, ki se ponaša z nazivom poslovni avto leta, navdušuje ne le s prefinjeno športno eleganco, ampak tudi s svojimi odličnimi voznimi zmogljivostmi, ki jih zmorejo le športna vozila AMG.Z medosno razdaljo 3,12 metra prekaša tradicionalno limuzino razreda E, ki je sinonim za notranje udobje.

Digitalno urejeno okolje okoli voznika in sopotnika v futurističnem in hkrati elegantnem slogu dopolnjuje mešanica najbolj kakovostnih materialov in posebej za EQE razvitega vonja. Lahko si omislite tudi 56-palčni zaslon Hyperscreen, ki skriva kar tri združene zaslone, dva 12,3-palčna in sredinski 17,7-palčni zaslon. Z avtomobilom se lahko glasovno sporazumevate z ukazom »Hey Mercedes«.

Tudi EQE je opremljen z električno inteligenco, načrtovalcem poti, ki poskrbi za idealen urnik, vključno z odmori pri polnjenju, da boste čim hitreje prispeli na cilj.

EQE velja za enega najbolj varnih avtomobilov. Vanj vgrajena tehnologija spremlja utrujenost voznika s kamero, ki neposredno sledi očem.

Doseg: do 645 km*. Napolnjen na 80 %: 32 min**

Urbani trendsetterji (EQA, EQS SUV)

Samosvoji, edinstveni in svobodni. To so glavne značilnosti tistih, ki se najbolj identificirajo s to skupino. Uživajo v hitrem vsakdanu, obožujejo hitra in živahna mesta, a hkrati pogosto potrebujejo zatočišče, kjer so lahko ustvarjalni. Zavzemajo se za boljši jutri in zato v svoje življenje vpeljujejo trajnostne rešitve. Elektrificirani mercedes je izbira, ki jim omogoča, da njihova ustvarjalnost ne uplahne. Še več: omogoča jim, da jo še izpopolnijo.

Urbanim trendsetterjem zastane dih ob dveh Mercedesovih električnih modelih – EQA in EQS SUV.

EQA – vstopnica v svet električnih vozil

EQA je zanimiv za številne slovenske kupce obeh spolov, ki hkrati cenijo premijsko vsebino pri vsakdanji uporabnosti in so ozaveščeni glede prehoda na bolj trajnostni način prevoza. FOTO: Mercedes-Benz AG

To je malček, ki je ustvarjen za nove generacije. In ne le zanje: pripadal bo vsem tistim, ki iščejo majhnost v veličini, in vsem tistim, ki sicer radi izstopajo, vendar brez glasnega pompa.

Podoba v notranjosti je prava mešanica mladostne razposajenosti in klasične elegance Mercedes-Benz. Digitalna armaturna plošča z najnovejšim informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX ima posebno grafiko s prikazom funkcij električnega pogona. Vključuje program za pametno električno navigiranje, s katerim lahko voznik načrtuje najhitrejšo pot z vmesnim polnjenjem baterije, prikazuje pa tudi topografske podatke in številne druge dejavnike, vključno z vremenom ali slogom vožnje. Nadstandardno udobje zagotavlja samodejna klimatska naprava, ki lahko ogreje notranjost, še preden sploh sedete za volan.

Doseg: do 532 kilometrov*. Napolnjen na 80 %: 32 min**

EQS SUV – ustvarjen za vizionarje

FOTO: Mercedes-Benz AG

Športna različica legendarnega EQS je kot ustvarjena za tiste, ki želijo izstopati in ki v svojem vozilu iščejo tudi privlačnega stilskega dvojčka.

Luksuzni EQS SUV ima vse lastnosti, ki jih pričakujemo pri terencu višje kategorije: dovršeno zunanjost, ki stavi tako na eleganco kot izpopolnjeno aerodinamiko, kar se kaže na še tako majhnih detajlih, in najboljši izbor Mercedesovih sistemov, ki zagotavljajo popolno vozno izkušnjo.

EQS se lahko že serijsko pohvali z nadstandardno opremo in dodatki, ki pričarajo tisti pravi občutek prestiža: od panoramske strehe do prijetnega gretja ali hlajenja sedežev.

Če je zunanjost nekakšen skupek vsega najboljšega na področju avtomobilističnega oblikovanja, pa se v notranjosti nedvomno začne nova stopnja vrhunskega dizajna. Avantgardno vzdušje pričara razkošna zasnova, ki temelji na prefinjenih materialih in sodobni tehnologiji, o čemer priča gigantski MBUX Hyperscreen, ki je pravzaprav sestavljen iz treh zaslonov – in to ni le izjemen poklon estetiki najvišje ravni, ampak je tudi pravi tehnološki dragulj, ki bo voznikom olajšal in nadvse poenostavil vožnjo.

K dobremu počutju potnikov pripomore sistem Energizing Air Control, ki s posebnimi filtri in senzorji skrbi za kakovost zraka v kabini, za edinstveno glasbeno doživetje pa zvočni sistem Dolby Atmos s 360-stopinjskim zvokom.

Doseg: do 671 km*. Napolnjen na 80 %: 31 min**

Ljubitelji prostornega udobja

To je svet, kjer je iskanje udobja na vseh ravneh življenja glavna prioriteta. In to je nemalokrat povezano tudi s posebno vrsto razkošja: prostornostjo.

To je svet najprostornejših električnih mercedesov – EQV in EQT.

EQV – največji električni enoprostorec pri nas

EQV tudi v električni dobi prevoza potnikov ponuja VIP občutek potovanja. FOTO: Mercedes-Benz AG

Prednost EQV je, da se lahko do osem potnikov pelje v središča mest, ki vse bolj omejujejo dostop avtomobilov z motorjem z notranjim zgorevanjem, zanimiv pa je tudi za zasebnike, ki iščejo do okolja prijazno električno vozilo s prostornostjo in uporabnostjo velikega kombija.

Elektromotor z največjo močjo 150 kilovatov se napaja iz baterije s kapaciteto 90 kilovatnih ur, ki zadostuje za 363 kilometrov vožnje v skladu s ciklusom WLTP, na hitri 110-kilovatni polnilnici pa se v tri četrt ure napolni od 10 do 80 odstotkov kapacitete. EQV zagotavlja kar pet stopenj rekuperacije elektrike in tudi vožnjo zgolj z eno stopalko.

Doseg: do 363 km*. Napolnjen na 80 %: 40 min**

EQT – udobje, merjeno v prostornosti

EQT je vozilo, v katerega se zaljubiš že na prvi pogled. FOTO: Mercedes-Benz AG

To je avtomobil, v katerega se bodo zaljubili vsi, ki ciljajo na udobno potovanje ali brezskrbno uresničevanje svojih poslovnih ciljev. Vsi tisti, ki prisegate na aktivno preživljanje prostega časa, družine in tudi vsi, ki bi radi prostor izkoristili za prevoz manjšega tovora ali opreme. In vse to v duhu klasične elegance Mercedes-Benz, ki poleg estetske prepoznavnosti lastnikom EQT zagotavlja vrhunske varnostne sisteme, udobje in izpopolnjeno električno vožnjo.

Ker je najbolj dostopen v električni floti Mercedes-Benz, bo zagotovo postal priljubljen družinski avtomobil, saj je izjemno udoben in prilagodljiv različnim potrebam po prostornosti.

Doseg: do 282 km*. Napolnjen na 80 %: 38 min**

*Doseg je bil izračunan na podlagi uredbe 2017/1151/EU. Doseg je odvisen od konfiguracije vozila.

**Čas polnjenja ustreza 10–80 % celotne količine polnjenja ob uporabi hitre polnilne postaje z enosmernim tokom z napajalno napetostjo 400 V in tokom najmanj 500 A.

