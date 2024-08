Kako lahko privarčujete pri zavarovanju za avto?

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno, zato ga morate skleniti. Kako ga boste sklenili, ali boste dodali še zavarovanje avtomobilskega kaska, AO+, avtomobilsko asistenco, in koliko boste zanj odšteli, pa je v veliki meri odvisno od vas. Da, tudi cena. Če se sprašujete, kako do cenejšega avtomobilskega zavarovanja, preverite, katere ugodnosti so vam na voljo pri Zavarovalnici Triglav in kako lahko prihranite.

Vozite varno in privarčujte

Prepričani ste, da ste dober in varen voznik, zato se vam ne zdi prav, da morate biti pri avtomobilskih zavarovanjih na istem kot vsi tisti, ki vožnje ne obvladajo dovolj dobro? Enakega mnenja so bili tudi v Zavarovalnici Triglav, zato so razvili aplikacijo DRAJV. Ta vam omogoča, da dokažete, da ste varen voznik, in vas za to nagradi s popusti in drugimi ugodnostmi.

Če vozite v okviru omejitev, brez nenadnih pospeševanj in zaviranj ter s prilagojeno hitrostjo v ovinkih, dokažete, da vozite varno in odgovorno.

Z varno vožnjo z aplikacijo DRAJV lahko zberete:

1 % popusta za prevoženih vsaj 200 km mesečno oziroma

2 % popusta za prevoženih vsaj 400 km mesečno.



Pri zbiranju popustov mora biti skupni rezultat voženj vedno vsaj 90 točk. Z uporabo aplikacije DRAJV lahko v 10 mesecih skupno pridobite kar 20 % popusta za vožnje v skupni razdalji najmanj 4.000 km. Ta popust velja za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zavarovanja AO+ in splošnega avtomobilskega kaska in se upošteva poleg ostalih popustov.

Posebna ugodnost za mlade voznike

Aplikacija DRAJV ponuja ugodnosti tudi za mlade voznike. Raziskave, kot jo navaja Evropska komisija, so pokazale, da je dvakrat toliko nesreč s smrtnim izidom pri mladih od 15. do 24. leta starosti kot pri bolj izkušenih voznikih. Zato za njih veljajo strožji predpisi, omenjena statistika pa vpliva tudi na premijo avtomobilskega zavarovanja.

Če bo vaš mladi voznik uporabljal vaše vozilo, morate zanj zaradi povečane nevarnosti skleniti zavarovanje Mladi voznik. Sklene se samostojno in je vezano na mladega voznika. Potem lahko vozi tudi katero koli drugo vozilo.

V Zavarovalnici Triglav se zavedajo, da niso vsi mladi vozniki neodgovorni. A večini manjka izkušenj, ki pa so nujne predvsem v kritičnih situacijah. Zato so zanje pripravili možnost dodatnega pridobivanja izkušenj v varnem okolju in jim ponujajo dve možnosti:

že prej omenjena uporaba aplikacije DRAJV lahko mlademu vozniku prinese do 20 % popusta na zavarovanje Mladi voznik,

opravljena dodatna brezplačna praktična vaja na AMZS Centru varne vožnje Vransko, ki jo lahko mladi voznik opravi hkrati z obveznim dodatnim usposabljanjem voznika začetnika. Tako pridobi 10 % popusta.

Če pa veste, da bo vaš mladi voznik uporabljal le eno vozilo, lahko to vpišete na polico in tako pridobite še dodatni 20-odstotni popust.

Z zvestobo do več popusta

V Zavarovalnici Triglav cenijo svoje zavarovance in če ste tudi vi eden izmed njih, potem vas za zvestobo nagrajujejo z dodatnimi popusti.

Triglav komplet je bonitetni program, namenjen fizičnim osebam, ki imajo pri Zavarovalnici Triglav sklenjeno vsaj eno zavarovanje.

Popust, ki ga lahko pridobite s Triglav kompletom, je odvisen od sklenjenih zavarovanj in se z vsakim zavarovanjem spreminja. Zato se ugotavlja vsakič znova, ko se v komplet vključi obnovljeno ali novo zavarovanje.

S Triglav komplet bonusom lahko še dodatno prihranite.

Če ste član Triglav kompleta, ste pri sklenitvi novega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) lahko deležni tudi posebnega popusta v sklopu Triglav komplet bonusa. Ta lahko znaša do 50 % glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana vašega Triglav kompleta.

Še dodatno pa vas z do 5 odstotki popusta na avtomobilska zavarovanja nagradijo za zvestobo, če imate pri njih že več let zaporedoma sklenjeno zavarovanje vozila. Primer: po pretečenem 1 letu vam pripada 1 %, po 5-ih letih ali več pa vam pripada 5%.

Tudi asistenčni sistemi zagotavljajo nižjo ceno

K varnosti na cesti pa poleg izkušenj voznika ogromno prispevajo tudi napredni varnostni in asistenčni sistemi v osebnem vozilu.

Eden takih je tempomat, za katerega Matjaž Ropret, ustanovitelj spletnega portala Tehnozvezdje, ki pravi: »Aktivni oziroma radarski tempomati se sicer lahko zelo razlikujejo in njihova uporabnost je precej odvisna od tega, ali znajo delovati do ustavitve avta (mnogi se izključijo, ko hitrost pade pod 30 ali 40 km/h) in ali so v navezi s samodejnim menjalnikom. Takrat res lahko ustavljajo in pospešujejo sami.«

Če ima vaš avto vgrajene tovrstne sisteme, vam ponujajo kar do 20 % popusta pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, zavarovanju voznika in zavarovanju splošnega avtomobilskega kaska.

Do 20 % popusta na zavarovanje delnega avtomobilskega kaska po kombinaciji K – kraja, pa vam prinese v avtomobil vgrajena atestirana alarmna naprava.

Posebna ugodnost za mlade družine

Ko imate enkrat otroke, se vam verjetno zdi, da imate neprestano dodatne stroške. Otrok tudi v avto ne sme brez uporabe zanj ustreznega otroškega sedeža, pa še te je treba s starostjo in skladno z rastjo otroka redno menjavati.

Ker v Zavarovalnici Triglav poznajo tovrstne skrbi, ponujajo mladim družinam, ki imate ob sklenitvi ali obnovi zavarovanja otroka, ki še ni dopolnil 7 let, 10 % popust na premijo za zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje voznika. Popust velja za osebne avtomobile v lasti ali uporabi fizičnih oseb.

In nenazadnje: za varnost in nižjo zavarovalnino

Ste opravili tečaj varne vožnje? Voznikom z dokazilom o uspešno opravljenem tečaju priznajo še 10 % popusta na zavarovanje splošnega kaska.

Vendar gre za uradni tečaj varne vožnje, ki se opravlja na poligonih in ga je treba plačati. Izvajalci tovrstnih tečajev za uspešno opravljen tečaj izdajo potrdilo - diplomo, ki je podlaga za priznanje tega popusta. Torej ne gre za tečaj dodatnega usposabljanja za mlade voznike.

