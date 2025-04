Nasvet štorastim kolesarjem

»V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 1572 klicev, 459 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 124 nanašalo na kriminaliteto, 158 na javni red in mir ter 135 na prometno varnost.« Tako se začne pregled dogodkov, ki nam ga je Policijska uprava Ljubljana poslala včeraj. Del poročila, ki našteva prometne nesreče, kaže, da smo zlasti v petek imeli lepo sončno vreme. Kot nalašč za kolesarjenje.

Med sedmimi prometnimi nesrečami so bile štiri s samoudeležbo. Trije samoudeleženci so bili kolesarji, dva sta padla zaradi neprilagojene hitrosti, eden pa zaradi nespretne uporabe bidona in posledično zmanjšanega obvladovanja kolesa. Četrti samoudeleženec se je peljal z mopedom, z neprilagojeno hitrostjo, kako pa drugače, in padel. Vsi, z izjemo enega, so se lažje poškodovali.

Policisti zoper njih vodijo prekrškovni postopek. Samoudeležencu, ki se je huje poškodoval, želimo hitro okrevanje, vsem drugim pa, da se jim praske hitro zacelijo in da bi v prihodnje bili manj štorasti.

Da smo kolesarji na prvih vožnjah po zimskem premoru malo bolj okorni, najbrž ni nenavadno. Ceste marsikje še niso očiščene in je mogoče na njih zapeljati na pesek, s katerim so cestarji pregnali sneg. Ob naglem zaviranju na posutem pesku radostni kolesar mimogrede postane samoudeleženec, brezimni zvezdnik policijskega poročila. Če ima srečo in ni poleg njega v nezgodi udeležen še kak voznik motornega vozila, kar se za šibkejšo in mehkejšo stranko v takih srečanjih rado slabše konča.

Samoudeleženca tudi lažja poškodba dovolj boli. To, da policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek, mu gotovo ne olajša bivanja na tem dvema kolesoma tako izmuzljivem planetu. Še nasvet prihodnjim samoudeležencem: ko padete, na urgenci povejte, da ste se samoudeležili na domačem dvorišču, da vas ne bo bolelo še v žepu.