Šepetanje narave

Ena sama družina vrste topola, imenovana pando, se razteza na več kot 43 hektarih narodnega parka ­Fishlake in je z ocenjenimi 90.000 leti eden od najstarejših organizmov, kar jih poznamo. Ljubitelji so nedavno posneli vibriranje korenine globoko v zemlji med nevihto, matica diha z milijoni listov.

Znanstveniki svarijo, da bo ta starodavni in edinstveni gozd izginil v manj kot petdesetih letih. Ljudje so preveč sekali, svoje so dodale srne, ki se rade pasejo tam, in dolgotrajna suša. Presenetljivi gozdni organizem, ki so ga odkrili v sedemdesetih letih minulega stoletja, leži manj kot kilometer od največjega naravnega jezera v Utahu, a je narava danes marsikje izgubila ravnotežje.

V Utahu je veliko spomenikov neživljenju. Po solinah v okolici Salt Lake Cityja se je mogoče voziti kilometre, če niso poplavljene, v gorskih narodnih parkih se vrstijo slavoloki naravi iz rdeče skale, znani iz kavbojskih filmov. Američani so ponosni tudi na druge narodne parke, ki jih vsako leto obišče skoraj toliko ljudi, kolikor je prebivalcev v ZDA. Mati narava čez lužo ni bila stiskaška z lepotami, naj gre za gigantske sekvoje v Yosemitu, »vrt bogov« v Koloradu, newyorške Finger Lakes, tunele čarobnih magnolij v Alabami in marsikaj drugega. Presenetljive so že običajne vožnje ob obalah ali po raznoliki notranjosti ZDA.

Ponekod narava potrebuje pomoč, tudi gozd, ki je zrasel iz enega semena. Ljudje še vedno ne vemo vsega in pandu so minuli poskusi ograditve prinesli razdelitev na tri ekosisteme. Upravljavci upajo, da jim bo uspelo bolje zavarovati čudeže narave. Ti so bili dani že našim prednikom in bi morali biti tudi potomcem.