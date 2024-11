Digitalno samostojni: več kot le priložnost za računalniška znanja

Kako do elektronske pošte? Z vnuki na video klic? Do zdravstvene napotnice in plačevanja položnic po spletu? Digitalna znanja, ki so s hitrimi tehnološkimi spremembami za večino že postala del vsakdana, za mnoge starejše niso samoumevna. Ne pa tudi nedosegljiva!

Zavarovalnica Generali se v skladu s svojo družbeno odgovorno naravnanostjo zavzema tudi za boljšo digitalno pismenost starejših. V sodelovanju z družbo Isa Znanje, specializirano za digitalno opismenjevanje starejših, v novembru nadaljujejo izvajanje trajnostnega projekta »Digitalno samostojni« in pripravljajo nova izobraževanja za starejše.

Za večjo digitalno vključenost

Projekt, ki poteka že drugo leto, vključuje brezplačne računalniške tečaje za starejše v lokalnih skupnostih z omejenim dostopom do digitalnega izobraževanja. Z delavnicami želijo starejšim omogočiti pridobivanje ključnih digitalnih spretnosti, kot so uporaba interneta, e-pošte, pametnih telefonov, video klicev, spletnih storitev za zdravstvo in plačevanje računov.

Boljša digitalna pismenost je ključna za izboljšanje kakovosti življenja, so prepričani v Generaliju, kjer pobudo uresničujejo v okviru svojega poslanstva vseživljenjskega partnerstva.

»Želimo, da tudi starejši občani pridobijo znanja, ki so danes nepogrešljiva za dostop do osnovnih storitev. Z delavnicami starejšim omogočamo digitalno pismenost, ki jim olajša vsakodnevno uporabo spleta in tehnologije, kar potrjujejo tudi pohvale zadovoljnih udeležencev,« poudarja pomen projekta direktorica marketinga in odnosov z javnostmi pri Generaliju Svjetlana Almaš.



V treh novih slovenskih občinah

Tečaji v novembru potekajo v treh novih občinah:

Gornji Grad (12.–15. november, sejna soba občine, Kocbekova cesta 23)

(12.–15. november, sejna soba občine, Kocbekova cesta 23) Ljutomer (19.–22. november, Mladinski kulturni center Ljutomer, Prešernova ulica 8)

(19.–22. november, Mladinski kulturni center Ljutomer, Prešernova ulica 8) Bovec (26.–29. november, Mestna dnevna soba Bovec, Trg golobarskih žrtev 22)

Vsak tečaj vključuje 15 pedagoških ur v štirih dneh. Udeleženci se lahko vključijo v osnovni ali nadaljevalni tečaji. Prijave so odprte na telefonski številki 068 680 646, število mest pa je omejeno na 10 udeležencev na tečaj.

Tudi priložnost za druženje

Projekt »Digitalno samostojni« za starejše je več kot le priložnost za učenje – je tudi priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj in razvoj novih prijateljstev. V digitalne delavnice se je doslej vključilo že več kot 20.000 starejših udeležencev, ki so s pridobljenim znanjem postali bolj samozavestni in digitalno neodvisni. Generali že načrtuje nadaljevanje programa tudi v drugih slovenskih krajih, aktualne informacije o prihodnjih delavnicah pa so na voljo na www.generali.si.

Generali v sodelovanju z družbo Isa Znanje v novembru nadaljujejo izvajanje trajnostnega projekta »Digitalno samostojni« in pripravljajo nova izobraževanja za starejše. FOTO: Generali

Naročnik oglasne vsebine je Generali.