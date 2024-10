Nasmeh, ki osvaja: to so zgodbe, ki vas bodo navdušile

Nič ni lepšega kot nalezljiv nasmeh in nič ni bolj osvobajajoče kot brezskrbno krohotanje na ves glas. Da bi bilo tega čim več, potrebujete vsaj tri pogoje: dobro družbo, sproščenost in seveda lepe zobe, ki jih boste z veseljem razkazovali z vsakim smejanjem.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA se zavedajo, da je vsak nasmeh zgodba zase, in se vsakemu pacientu posvetijo s srcem, veliko strokovnosti, predvsem pa z individualnim pristopom, ki zagotavlja najboljše rezultate za vsako težavo z brezzobostjo. Pri tem jih vodi pomembno poslanstvo: vsak korak v skrbi za paciente usmerja odličnost. In ta se odraža s tisočimi zadovoljnimi pacienti, ki se v kliniko vedno znova radi vračajo. Med njimi je tudi ogromno Slovencev, ki so pri dr. Zdenku Trampušu našli pravi odgovor za številne težave z zobmi.

Ortoimplant DENTAL SPA pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, je center odličnosti na področju implantologije, posvečen zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom. Odličnost kot temeljna vrednota klinike Ortoimplant DENTAL SPA se prepleta skozi vse stomatološke veje – implantologijo, ortodontijo, parodontologijo, estetsko dentalno medicino, protetiko in endodontijo. Prijavite se NA BREZPLAČEN PREGLED! Izkoristite možnost brezplačnega prvega pregleda in posveta pri dr. Trampušu, DDS, do 31. 10. 2024 in pridobite celovit vpogled v zdravje svojih ust!

Zadovoljni pacienti so najbolj iskren odraz odličnosti

Teh v kliniki Ortoimplant res ni malo – njihov skupni imenovalec je zadovoljstvo in nasmeh, ki z njihovih obrazov kar ne izgine več.

TEODOR: »Brez zob nisem bil niti en dan«

Izpulili so mu vse zobe, ampak še isti dan je dobil začasno protezo, potem pa trajno rešitev z zobnimi vsadki:

MILENA IN MILAN: »Zdaj je življenje lepše«

Pravita, da se raje odpovesta avtu kot svojim novim zobem.

BORIS KOPITAR: "On ni doktor, ki se postavlja nad pacienta"

Boris Kopitar, ki je prav tako dolga leta odlašal z obiskom zobozdravnika, dokler ni spoznal dr. Trampuša, ki ga je zelo hitro navdušil in mu obljubil, da se bo spet smejal kot nekoč.

»Tudi v prihodnjih petih, desetih letih bomo usmerjeni v odličnost. Še naprej bomo usmerjeni k pacientu – pri nas bo vedno dobil tisti dodatni bonus – predtretma in potretma, kar je zelo pomembno za spremljanje rezultata. Navsezadnje pacient dobi dolgotrajno, torej dolgoročno varnost, da bosta protetično delo in implantologija delovala dobro in zelo dolgo.« (dr. Zdenko Trampuš)

Skrivnost njihovega uspeha? Preprosto – odličnost!

In ta se odraža na različnih ravneh njihovega delovanja – strokovnost, prijaznost in pestrost ponudbe na najvišjem nivoju. Ta je plod dolgoletnega raziskovalnega dela legendarnega dr. Trampuša, ki je dolgo snoval idejo za kliniko, ki bi ponujala več od drugih. Predvsem pa je želel ustvariti prostor, ki bo topel, sproščujoč in bo ponujal storitve, ki bodo zagotovile rezultate tudi tistim pacientom, ki so že zdavnaj obupali nad sanjami o lepih zobeh.

Dr. Trampuš je s svojo genialnostjo prepletel dve na prvi pogled različni dejavnosti – klasično zobozdravstveno ambulanto je obogatil z vrhunskimi spa storitvami.

Vhod v kliniko je tako spremenil v bar, priprave na težje posege prestavil v pravi spa prostor, kjer prevladuje pravo zen vzdušje. Tako gredo pacienti pred operacijo na primer na sproščujočo limfno drenažo, po njej pa na pravi vitaminski booster ali celo na počitek v zanje pripravljene apartmaje.

A prava odličnost se skriva predvsem v celostni oskrbi pacienta – v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA lahko dobijo vse storitve na enem mestu – od klasičnih zobozdravstvenih do vrhunskih implantoloških rešitev, ortodontije, diagnostike, estetske dentalne medicine, slikanja RTG in še več. Ne glede na to, s kakšnimi težavami posameznik vstopi v njihovo kliniko, bodo zanj poiskali najbolj optimalne rešitve. In to je prednost, ki vam bo privarčevala čas, ki ga sicer porabite za iskanje različnih strokovnjakov z različnih področij. Celostna oskrba pa pomeni tudi to, da pri popravilu zob hkrati sodelujejo različni strokovnjaki, ki tako združijo svoje znanje in vedno poiščejo najbolj optimalno pot za doseganje končnega cilja.

dr. Zdenko Trampuš FOTO: Blaž Samec

Dr. Trampuš je ustvaril poseben protokol zdravljenja, ki omogoča popolno in celovito storitev, od aromaterapije do sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije in terapij s kisikom, s katerimi vam bodo skrajšali čas okrevanja. Ponujajo tudi avtotransfuzijo krvi, obogatene z ozonom, dobite pa lahko tudi dodatni odmerek vitaminov, mineralov in aminokislin.

Nič več težav z brezzobostjo: zobni vsadki za najtežje primere

In ko govorimo o odličnosti, so nedvomni paradni konj klinike revolucionarne metode zobnih vsadkov.

Zobni vsadki All-on-4 zagotovijo popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Zobni vsadki Zygoma so odlična alternativa za primere, ko je kostnine v zgornji čeljusti premalo, kar je bil včasih pogost razlog, da pacienti niso dobili zobnih vsadkov. Vstavljajo se v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo namestitev. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Poleg Zygome so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Do novih zob kar med spanjem Da bo stres posega manjši, je dr. Trampuš poskrbel z dodatno edinstveno rešitvijo: analgosedacijo. To pomeni, da boste med celotnim postopkom brezskrbno spali. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je namreč registrirana za anesteziologijo. To je posebej priporočljivo pri bolj zahtevnih posegih ali za posameznike, ki imajo izrazit strah.

Odličnost tudi na področju ortodontskega zdravljenja. FOTO: Ortoimplant DENTAL Spa

Revolucija tudi na področju ortodontije

Ne le na področju zobnih vsadkov, odličnost se izraža na vseh drugih segmentih zobozdravstva. Z inovativnimi pristopi so se lotili tudi ortodontskega zdravljenja. Njihova posebnost je, da poleg klasične ortodontske terapije uporabljajo metodo AOO. Gre za inovativno metodo, ki konkretno skrajša trajanje ortodontskega zdravljenja.

Ta posebna tehnika omogoča hitrejšo korekcijo zobnih nepravilnosti že po nekaj tednih, kar je prednost za paciente, ki imajo veliko socialnih interakcij ali morajo pogosto nastopati v javnosti.

Metoda AOO temelji na ciljni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem osteogenem preoblikovanju. Med postopkom oralni kirurg izreže majhne utore v kosti okoli zoba in to območje telo kmalu samostojno remineralizira. Dokler se utori popolnoma ne zacelijo, se zobje pospešeno ravnajo s pomočjo nosilcev.

Napredek pri popravljanju položaja zob je viden že v prvih štirih tednih postopka, medtem ko se po treh do šestih mesecih zobje povsem postavijo v želeni položaj.

Metoda AOO odpira vrata novim možnostim v ortodontiji, saj zagotavlja hitrejšo in učinkovitejšo korekcijo nepravilnosti zob z minimalnim delovanjem sile ter možnost obnove kostne strukture in dlesni.​

Ne odlašajte več in se prijavite na brezplačen pregled! Že na prvem pregledu boste dobili natančen protokol zdravljenja, torej pot, ki vam bo zagotovila lep nasmeh! Brezplačen prvi pregled vključuje: funkcijsko-diagnostični pregled

ortopan 2D-diagnostiko

digitalno 3D-diagnostiko zgornje in spodnje čeljusti (CBCT z Rtg-aparatom)

specialistično obdelavo

pripravo in predstavitev terapevtskega načrta Rezervirajte svoj termin na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA