Pomen modrega kroga: naraščajoča grožnja za zdravje

Mednarodna zveza diabetikov (IDF)1 in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sta 14. november kot odziv na vse večjo zaskrbljenost zaradi naraščajoče grožnje za zdravje, ki jo predstavlja sladkorna bolezen, razglasili za svetovni dan sladkorne bolezni. Tema svetovnega dneva za obdobje 2024-2026 je sladkorna bolezen in dobro počutje. Logotip modrega kroga je globalni simbol ozaveščenosti o sladkorni bolezni in ponazarja enotnost svetovne skupnosti sladkornih bolnikov kot odziv na epidemijo sladkorne bolezni.

Ocenjujejo, da ima diabetes kar 537 milijonov ljudi po svetu, ta številka pa naj bi se do leta 2045 povečala na 783 milijonov. Število oseb s sladkorno boleznijo v Sloveniji strmo narašča. Po podatkih Zveze društev diabetikov Slovenije se s to boleznijo srečuje približno 8 odstotkov odraslih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je lani v Sloveniji živelo skoraj 150.000 oseb s sladkorno boleznijo.

Sladkorna bolezen je kompleksna bolezen in traja vse življenje ter zahteva stalno pozornost in skrb. Bolniki namreč s stalnim spremljanjem vrednosti sladkorja v krvi, gibanjem, uravnoteženo prehrano in skrbjo za primerno telesno maso največ pripomorejo k poteku bolezni. Učinkovito obvladovanje bolezni zahteva usklajeno delovanje zdravstvenega sistema in celotne družbe. Inovacije, kot je FreeStyle Libre, bistveno prispevajo k boljši obravnavi in kakovosti življenja sladkornih bolnikov.

Razumevanje sladkorne bolezni in njenih izzivov

Sladkorna bolezen se deli na več tipov: tip 1, tip 2, nosečnostna sladkorna bolezen in drugi tipi. Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki prizadene približno 90 % bolnikov. Pri tipu 2 pride do povečanja krvnega sladkorja zaradi pomanjkanja inzulina in oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva. Zdravljenje se začne z zdravim življenjskim slogom in napreduje do jemanja zdravil in inzulina. Pri tipu 1 sladkorne bolezni je propad celic, ki izločajo inzulin, hitrejši, zato je potrebno takojšnje in vseživljenjsko zdravljenje z inzulinom. Nosečnostna sladkorna bolezen pa se pojavi, ko trebušna slinavka ne more proizvesti dovolj inzulina za potrebe nosečnosti. Po porodu zdravljenje ni več potrebno, vendar pomeni tveganje za kasnejši razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Vrednosti koncentracije sladkorja v krvi:

od 3,5 mmol/l do 5,6 mmol/l – normalna vrednost

nad 5,6 mmol/l – hiperglikemija

pod 3,5 mmol/l – hipoglikemija

na sladkorno bolezen kaže koncentracija sladkorja v krvi, višja od 7 mmol/l na tešče oziroma 11 mmol/l po hranjenju

pozornost zahtevajo že vrednosti nad 5,6 mmol/l, izmerjene na tešče, tedaj gre za blago hiperglikemijo oziroma moteno toleranco na krvni sladkor

(Vir: Zveza društev diabetikov Slovenije)

Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša oblika te bolezni in je povezana s povišano ravnjo sladkorja v krvi, ki je telo ne more ustrezno uravnavati. To vodi do številnih zdravstvenih težav, vključno s težavami z očmi, ledvicami, živci in srcem.

Pomembno je, da je bolezen urejena, kar pomeni, da morajo bolniki vsak dan, večkrat na dan, natančno meriti raven sladkorja v krvi. Merjenje opravijo z zbadanjem v prst2. To je za mnoge bolnike neprijetno in boleče, poleg tega pa lahko povzroči tudi psihološki stres zaradi negotovosti, ali so njihove vrednosti v okviru ciljnih. Stalna negotovost lahko vpliva na kakovost življenja bolnikov in njihove družine. Vseeno morajo bolniki meritve izvajati redno, saj so podatki o ravni sladkorja v krvi pomembni, da se lažje odločimo glede prehranjevanja, gibanja in drugih dejavnikov, ki vplivajo na raven sladkorja v krvi.

Pomembna alternativa merjenju sladkorja v krvi

V zadnjih letih je tehnološki napredek omogočil razvoj inovativnih rešitev za lažje obvladovanje sladkorne bolezni.

Ena izmed takšnih rešitev je aplikacija FreeStyle Libre, ki jo je razvilo podjetje Abbott in jo uporablja že več kot 5 milijonov uporabnikov. FreeStyle Libre je sistem za merjenje sladkorja, ki uporablja senzor za kontinuirano spremljanje ravni glukoze v krvi.

Kako deluje FreeStyle Libre

FreeStyle Libre deluje s pomočjo majhnega senzorja, ki ga bolnik namesti na zadnji del nadlakti. Senzor vsakih nekaj minut meri raven sladkorja v medcelični tekočini in te podatke pošilja v aplikacijo LibreLink na mobilnem telefonu. To pomeni, da lahko bolnik kadar koli preveri raven sladkorja brez zbadanja prsta.

Natančno in skrbno merjenje: inovacija, ki osvobaja

Sistem vsako minuto natančno izmeri raven sladkorja v krvi, kar omogoča stalno spremljanje zdravstvenega stanja. Bolniki lahko enostavno vidijo trenutne vrednosti kot tudi podatke za zadnjih 8 ur, kar jim omogoča boljši vpogled v nihanje krvnega sladkorja skozi dan.

Poleg tega sistem FreeStyle Libre bolnika opozarja z alarmi za visoke in nizke vrednosti. Aplikacija lahko pošilja alarme v primeru, da vrednosti sladkorja v krvi presežejo določene meje, kar omogoča pravočasno ukrepanje in preprečevanje resnih zapletov. Na voljo je tudi LibreView, sistem v oblaku, ki podatke pošilja zdravniku ali diabetologu. S takšnim odčitavanjem imajo zdravniki vpogled v trenutno raven krvnega sladkorja, za zadnjih 8 ur pa jim puščica nakazuje smer, v kateri se gibljejo vrednosti krvnega sladkorja. Tako lahko zdravnik na daljavo spremlja stanje svojih bolnikov in prilagaja zdravljenje.

Zaradi enostavnosti uporabe in manjše potrebe po zbadanju prsta sistem izboljšuje kakovost življenja bolnikov, ki lahko sproščeno uživajo v stvareh, ki jih veselijo.

