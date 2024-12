Starejši in uporaba pametnih naprav: z zavarovalnico do digitalnih znanj

V devet slovenskih občin, oddaljenih od mestnih središč in z visokim deležem starejšega prebivalstva, je zavarovalnica Generali v letu dni pripeljala kopico novega digitalnega znanja. V okviru svoje zaveze trajnostnemu razvoju je z družbeno odgovorno akcijo »Digitalno samostojni« v vsaki občini omogočila štiridnevne osnovne in nadaljevalne računalniške tečaje.

Slovenci zaostajamo v digitalni pismenosti starejših Slovenija v digitalni pismenosti starejših zaostaja za povprečjem EU, kar potrjujejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Leta 2021 je v starostni skupini od 65 do 74 let delež oseb brez digitalnih veščin znašal 45 %, kar je nad povprečjem EU-27 (41 %). Iz podatkov lahko tudi razberemo, da naj bi le eden od petih slovenskih upokojencev imel dobre ali osnovne digitalne veščine.

Pozorna skrb za starejše

Generali je v projektu »Digitalno samostojni« razvil koncept izobraževanj v obliki brezplačnih računalniških uric za starejše občane iz manjših krajev, kjer imajo visok delež indeksa staranja in je manj možnosti za pridobivanje digitalnega znanja. Brezplačne računalniške urice so zato izobraževalne in družabne narave. Udeleženci so se, tudi v seriji nedavnih tečajev, seznanili z osnovno uporabo interneta, e-pošte, pametnih telefonov, se naučili vzpostaviti videoklic, dostopati do storitev e-zdravja in še več – vse, kar potrebujejo v vsakdanjem življenju.

Lendava, Kranjska Gora, Piran, Poljčane, Črna na Koroškem, Trbovlje, Gornji Grad, Ljutomer in Bovec, – to je devet slovenskih občin, ki jim je Generali zavarovalnica v letu dni, od novembra 2023 do novembra 2024, podarila štiridnevne osnovne in nadaljevalne računalniške tečaje.

Računalniške tečaje (15 pedagoških ur, razporejenih v štiri zaporedne dni) je Generali izvajal v sodelovanju z družbo ISA Znanje, ki je specializirana za usposabljanje starejših za uporabo novih tehnologij.

Visoka stopnja zadovoljstva tečajnikov

Povratne informacije udeležencev z dosedanjih delavnic so izjemno pozitivne. Tečajniki so izpostavili, da so z novimi znanji predvsem postali veliko bolj samozavestni in vešči pri uporabi računalnikov in pametnih telefonov. Njihova povprečna ocena zadovoljstva s tečajem je bila kar 4,8 od 5, v anketi po koncu delavnic so v 90 odstotkih poročali, da se po tečaju počutijo bolj samozavestno pri uporabi računalnika, da bodo odslej računalnik uporabljali bolj samostojno (85 %) in pogosteje (82 %) kot prej.

Udeleženci so spoznali osnovno uporabo interneta, e-pošte, pametnih telefonov, se naučili vzpostaviti videoklic, dostopati do storitev e-zdravja in še več – vse, kar potrebujejo v vsakdanjem življenju.

Vseživljenjski partner za boljšo prihodnost

Generali se zaveda pomembnosti pridobitve digitalnih veščin za starejše, saj pomanjkanje digitalne pismenosti pogosto vodi v socialno izključenost in omejen dostop do ključnih storitev digitalne dobe. »Zato starejšim predajamo znanje o tem, kako učinkovito uporabljati svetovni splet, se naročiti na zdravniški pregled, preveriti urnik javnega prevoza, vzpostaviti videoklic s sorodnikom, plačati račun in ne nazadnje varno uporabljati spletne storitve. Naš cilj je, da jim omogočimo pridobitev bistvenih digitalnih veščin, ki jim bodo olajšale uporabo računalnika in pametnega telefona v vsakdanjem življenju,« izpostavlja Svjetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v Generali zavarovalnici.

V okviru vseživljenjskega partnerstva in trajnostni zavezanosti se pri Generaliju trudijo za vključevanje in podporo ljudem v vseh obdobjih njihovega življenja. Z namenom prispevati k njihovemu bolj kakovostnemu življenju ter varni, odgovorni in trajnostni prihodnosti za vse. Mednje sodijo tudi starejši, ki se pri enostavnih dnevnih opravilih vse pogosteje srečujejo z nujno uporabo pametnih naprav, a jim za suvereno in neodvisno uporabo računalnika ali pametnega telefona primanjkuje ključnih digitalnih veščin.

