Kulinarični park na Tržnici BTC City: okusi sveta na enem mestu

Obiskovalce vabi z izjemno kulinarično ponudbo, ki bo razveselila vse tiste, ki radi preizkušate različne okuse in se ne bojite česa novega na svojem krožniku.

V živahnem južnem delu Tržnice BTC City v Ljubljani je prava gurmanska oaza, kjer diši po okusih z vsega sveta – že ko boste prvič ugriznili v izbrano jed, se boste počutili kot na kakšnem razburljivem potovanju po daljnih krajih.

Kulinarični park BTC City

Kulinarični park združuje najboljše, kar ponuja ulična prehrana, in je idealno zbirališče za vse, ki iščete pravo idejo za hitro kosilo, sproščeno malico s sodelavci ali spontan postanek med nakupovanjem v BTC Cityju. V posebnih kulinaričnih hišicah so med drugim na voljo burgerji, tapasi, zvitki, solate in druga ulična hrana. Jedilni del omogoča hiter obrok, je pokrit s streho in primerno senčen tudi za prihajajoče vroče dni.

FOTO: arhiv BTC

Spoznajte ponudnike Kulinaričnega parka in se odpravite na raznoliko kulinarično potovanje: za prvovrstno ulično kulinariko bodo poskrbeli v bistroju Španska vas, če pa se nagibate bolj svežim obrokom, potem je Boul prava izbira za vas. V Top Dunaj'c boste na svoj račun prišli vsi ljubitelji mesnih jedi, v Hood Burgerju pa vsi, ki stavite na dober sočen burger. Kulinarični park je resnično mednarodno obarvan, tako boste lahko na primer v azijskih specialitetah v Baohausu ali Chuty'su. Preverite pa lahko tudi ponudbo ponudnika Chili & Limes, kjer boste lahko okušali tipične mehiške jedi. V simpatični premični kavarni C1 pa vam pripravijo vrhunsko kavo.

Kulinarična izkušnja zakladnice okusov

Prava zakladnica okusov se skriva tudi v notranjosti tržnice, kjer boste našli pestro druščino stalnih ponudnikov, ki navdušujejo z raznoliko in avtentično hrano.

BTC City je torej veliko več kot le nakupovalno, poslovno in prostočasno središče – je hkrati prava kulinarična destinacija. Vabljeni na sprehod med okusi, kjer se svet sreča na krožniku.

