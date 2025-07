Alpin Peaks: Gorski apartmajski raj na Turracher Höhe – tik čez mejo

Na nadmorski višini 1.800 metrov, na meji med Koroško in Štajersko, stoji Alpin Peaks, sodoben aparthotel, ki z bujnimi gozdovi, čistim gorskim zrakom in neposrednim dostopom do smučarskih in pohodniških poti navdušuje goste iz vse Evrope – med njimi tudi vse več Slovencev.

Sodobni alpski slog z udobjem domačnosti

Alpin Peaks je sredi slikovitega Turracher Höheja, znanega po miru, urejenosti in izjemni naravi. Vsak apartma je opremljen v sodobnem alpskem slogu – z veliko svetlobe, toplimi naravnimi materiali in popolnoma opremljeno kuhinjo. Gostom so na voljo različne velikosti apartmajev – od udobnih enot za pare do večjih za družine ali skupine prijateljev.

Z balkona ali terase se razprostira čudovit pogled na jezero Turrachsee, gozdove ali bele smučarske proge – odvisno od letnega časa. Prav zaradi te vsestranskosti je Alpin Peaks idealna izbira vse leto.

Alm Butler – preživite dneve v družbi planinskega »butlerja«

Posebna ugodnost za gostje Alpin Peaks v poletnih mesecih je vključitev v program Alm Butler – unikatno doživetje regije Turracher Höhe. Alm Butler, oblečen v tradicionalno obleko, vsak dan organizira izbrane aktivnosti, kot so vodeni gorski pohodi, zgodnji jutranji vzponi z zajtrkom na vrhu, obisk planšarij, degustacije lokalnih dobrot in celo posebni dogodki za otroke.

Program je namenjen tako ljubiteljem aktivnega oddiha kot tistim, ki si želijo spoznati lokalno kulturo in naravo – brez skrbi glede organizacije. Alm Butler je hkrati vodič, organizator in gostitelj – vedno nasmejan in pripravljen pomagati, tudi z nasveti o skritih kotičkih in najboljših razgledih.

Tik za mejo, a daleč od vsakdanjega hrupa

Ena glavnih prednosti Alpin Peaks je njegova bližina Slovenije. Iz Ljubljane traja pot do hotela približno dve uri, večji del poti pa vodi po avtocesti. Kljub temu pa občutek ob prihodu tja ni primerljiv z ničimer domačim – narava, tišina in svežina ustvarijo občutek, kot bi se čas ustavil.

Za slovenske goste je na voljo tudi podpora v slovenščini, kar marsikomu olajša rezervacijo in bivanje.

Velnes, smučanje, jezera in digitalno razstrupljanje

Pozimi je Turracher Höhe prava zimska pravljica. Smučišče s 43 kilometri prog se začne le nekaj korakov od hotela, gostom pa je na voljo tudi lastna smučarska soba. Po aktivnem dnevu se lahko sprostijo v velnesu z različnimi savnami, masažami in prostorom za počitek.

Poleti Turracher Höhe zaživi z drugačno energijo – kristalno jezero, svež gorski zrak in pohodniške poti pa so idealni za digitalni oddih. Alpin Peaks je še posebej primeren za delo na daljavo, saj ponuja mirno okolje, hitro internetno povezavo in možnost daljšega bivanja.

Letos poleti v Alpin Peaks pripravljajo vrsto posebnih dogodkov za svoje goste.

