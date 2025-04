Kanarski otoki so hit letošnjega poletja

Kanarski otoki so skupina 7 večjih in 6 manjših otokov v Atlantskem oceanu, ki so geografsko sicer bližje obali Afrike, a upravno spadajo k španskemu ozemlju. Veljajo za otoke večne pomladi, saj se tu temperature vse leto gibljejo med 23 in 33 stopinjami Celzija, zato so za evropske turiste zanimivi zlasti v hladnejši polovici leta.

FOTO: Shutterstock

A prav zaradi ugodnega podnebja so lahko Kanarski otoki tudi odlična poletna počitniška destinacija, še posebej za tiste, ki niso ravno ljubitelji ekstremno visokih temperatur in hude vročine. Ker uradno poletje ni vrhunec sezone, so tudi cene počitniških paketov v tem času precej nižje kot pozimi, zato ne čudi, da so Kanarski otoki ena od TOP destinacij letošnjega poletja – še posebej otoka Lanzarote in Tenerife!

Še niste rezervirali poletnih počitnic? Potem se vam vsekakor splača skočiti na Počitnice.si, kjer najdete bogat nabor ugodnih počitniških paketov na najbolj priljubljenih Kanarskih otokih letošnjega poletja – Lanzarote in Tenerife! Uporabite priročen iskalnik ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in si zagotovite nepozabne poletne počitnice na Kanarcih! Za več informacij lahko pokličete tudi na telefonsko številko 01/280 30 00 ali pa med ponedeljkom in soboto obiščete katero od fizičnih poslovalnic Počitnice.si v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Lanzarote – popolna kombinacija peščenih plaž, edinstvene pokrajine in kulturnih znamenitosti

FOTO: Shutterstock

Lanzarote je najsevernejši in najmanj poseljen Kanarski otok, ki mu je uspelo ohraniti svojo naravno pristnost in se izogniti pretiranemu turističnemu razvoju. K temu je pomembno prispeval lokalni umetnik in arhitekt Cesar Manrique, ki je poskrbel, da otok krasijo nizke bele gradnje, številne hiše pa so vklesane v vulkanske formacije. Večino površja prekrivata lava in pepel, ob tem pa se Lanzarote lahko pohvali z več kot 300 vulkanskimi stožci, ki so v bistvu ugasli vulkani.

Podobno spektakularne so tudi dih jemajoče neokrnjene peščene plaže otoka Lanzarote, ki so kot nalašč za brezskrbno poležavanje, iskanje miru, pa tudi za kopico vodnih dogodivščin, kot sta srfanje in kajtanje. Nad severnim in južnim delom otoka Lanzarote se dvigajo atraktivne vzpetine, pod katerimi najdete čudovite zalive, vzhod in zahod pa zaznamujejo dolge, črne peščene plaže.

Lanzarote ponuja kopico možnosti za nepozabne počitnice vseh generacij in okusov. Poiščite pravo kombinacijo zase s pomočjo vodnika po najboljših letoviščih otoka Lanzarote!

Ob tem Lanzarote ponuja vrsto kakovostnih namestitev za vse okuse. Počitniškim navdušencem so na voljo prijetni hoteli 3* in odlični hoteli 4*, s polpenizonom ali all inclusive storitvijo. Raziskovalci in pustolovci pa lahko izbirajo v bogati ponudbi apartmajev, kar jim omogoča, da si počitnice na otoku Lanzarote oblikujejo po svojem okusu. Prav raznolikost hotelov in apartmajev je poleg morja in lokalnih znamenitosti tista, ki dela Lanzarote privlačnega za vse generacije: tako za pare in družine z otroki kot tudi za seniorje ter neutrudne raziskovalce.

Na Počitnice.si lahko izbirate v bogati ponudbi hotelov in apartmajev na otoku Lanzarote za vse žepe in okuse. Bogat nabor namestitev so združili z direktnimi poleti iz Zagreba v super ugodne pakete počitnic na otoku Lanzarote, ki jih lahko raziščete TUKAJ, ali pa preprosto pošljete povpraševanje za želeni termin na info@pocitnice.si in že v nekaj urah prejmete najbor najboljših ponudb glede na vaše kriterije.

FOTO: Shutterstock

Kako načrtovati počitnice na otoku Lanzarote?

Med letovišči je na otoku Lanzarote še posebej priljubljena Playa Blanca, ki je na skrajnem jugu otoka in se lahko pohvali s prijetno atmosfero ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Za kopanje je na voljo majhen peščeni zaliv, ki je ob plimi precej ozek, ter umetno ustvarjena svetla peščena zaliva Playa Dorada in Playa Flamingo. Zgolj streljaj stran proti vzhodu je šest plaž ujetih v skalno obalo. Gre za zaščitene plaže Papagayo s finopeščenimi zalivi za kopanje.

FOTO: Shutterstock

Še nekoliko bolj proti vzhodu je Puerto del Carmen, mondeno letovišče, ki se lahko pohvali z dolgo in lepo urejeno peščeno plažo, široko izbiro restavracij, barov, trgovin in pestrim nočnim življenjem. V bližini je Narodni park Timanfaya, ki velja za največjo naravno znamenitost otoka Lanzarote. Tu lahko občudujete ostanke več kot 100 ugaslih vulkanov izpred 300 let in si privoščite piščanca, pečenega na vročini, ki prihaja iz kraterja.

Severno od letališča, v bližini glavnega mesta Arrecife je še eno izjemno privlačno letovišče Costa Teguise. Ta del obale obdajajo kopalni zalivi s finopeščenimi plažami, povezujejo pa jih promenade s pestrim dnevnim in nočnim življenjem. Osrčje območja je plaža Las Cucharas, ki je idealna za preprosto čofotanje v plitvini in zato izjemno priljubljena zlasti med družinami.

Na sončni Lanzarote lahko torej poletite vsak teden z direktnim letalskim poletom iz Zagreba! Več o destinaciji in njenih lepotah pa si lahko preberete na blogu TUKAJ!

FOTO: Shutterstock

Tenerife – raznolikost dveh kontinentov na 80 kilometrih dolžine

Tenerife je največji in najbolj poseljen Kanarski otok, ki je zaradi izrazite gorske pregrade podnebno in rastlinsko razdeljen na vlažnejši in zato mnogo bolj zelen sever ter sončen in suh jug s slikovitimi peščenimi plažami. Prav zaradi tega se otok Tenerife ponaša z največjo biotsko raznovrstostjo otočja, saj tukaj domuje več kot 800 rastlinskih in živalskih vrst, ki jih ne boste našli nikjer drugje na svetu.

FOTO: Shutterstock

Gorska pregrada je vulkan Pico del Teide, ki je s svojimi 3718 metri najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na svetu. Prav ta vulkan je glavni krivec, da je le 80 kilometrov dolg otok razdeljen na dva popolnoma različna svetova in je zato, poleg čudovitih plaž, ena glavnih turističnih atrakcij otoka Tenerife. Do nadmorske višine 2356 metrov se lahko pripeljete z avtom, nato pa vas gondola v osmih minutah popelje do višine 3555 metrov, torej tik pod vrh. Preostanek poti lahko nadaljujete peš, a potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje.

S Počitnice.si lahko na otok Tenerife poletite vsak teden iz Trevisa pri Benetkah , TUKAJ pa najdete vse informacije za nepozaben dopust na Tenerifu v vseh letnih časih!

FOTO: Shutterstock

Južno od vulkana Pico del Teide je nanizana vrsta turističnih letovišč s številnimi plažami, promenadami, lokalčki in pestrim nočnim življenjem. Eno najbolj priljubljenih letovišč otoka Tenerife je Playa de las Americas, ki se ponaša z ravno padajočimi, a zaščitenimi kopalnimi zalivi in prečudovitimi plažami, idealnimi tako za odrasle kot za otroke. Po živahni promenadi se lahko sprehodite do letovišča Los Cristianos, ki se lahko pohvali z majhno mestno plažo in čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas.

Ob plaži se lahko sprehodite vse do letovišča Costa Adeje, ki se lahko pohvali s široko promenado ob plaži in številnimi bari, trgovinicami in živahnim nočnim življenjem. Ob naravni obali v bližini je še Playa Paraiso z majhnimi kopalnimi plažami, obdanimi s skalami.

Vsa letovišča otoka Tenerife ponujajo bogat nabor namestitev za vse generacije in okuse. Na Počitnice.si najdete prijetne hotele 3*, odlične hotele 4* in prestižne hotele 5*, izberete pa lahko samo prenočitev z zajtrkom, polpenzion ali all inclusive storitev. Prav tako imate tudi možnost namestitve v apartmajskem naselju, kjer ste lahko čisto neodvisni in počitnice v celoti prilagodite svojemu tempu ter bodisi uživate ob bazenu ali na plaži bodisi srfate ali raziskujete razgibano vulkansko pokrajino otoka Tenerife.

Preverite bogat nabor počitniških paketov za otok Tenerife TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in rezervirajte popolne poletne počitnice po svoji meri!

Uživanje v zasluženem počitku ali aktiven dopust – otok Tenerife ponuja oboje!

FOTO: Shutterstock

Počitnice na otoku Tenerife lahko namenite zasluženemu počitku in uživate na čudovitih plažah ter čofotate v prijetno svežem morju ali pa najamete avtomobil in se na lastne oči prepričate o izjemni raznolikosti otoka. V osrednjem delu velja vsekakor obiskati narodni park: divjo vulkansko pokrajino, ki ponuja številne pohodniške poti in steze za gorsko kolesarjenje, vrhunec pa je že omenjeni vzpon na mogočni vulkan. V bližini se splača zapeljati še do zelene hribovske vasice, ki ponuja sanjske razglede in močno spominja na Machu Pichu v Peruju.

FOTO: Shutterstock

Na severu Tenerifa pa velja obiskati nacionalni park Anaga, prestolnico Santa Cruz de Tenerife, ki ponuja pestro dnevno in nočno življenje, obilico možnosti za nakupovanje in vrsto znamenitosti, pa tudi zlato plažo Playa de las Teresitas, ki jo pokriva saharski pesek. Zanimivo je tudi mestece San Cristobal de la Laguna, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, in Puerto Santiago, skozi katerega poteka nakupovalna in zabaviščna avenija Avenida Maritima, marina v mestu pa je izhodišče za številne izlete s čolnom do pečin. Posebno doživetje bo vsekakor obisk mesta Puerto la Cruz, kjer je zabaviščni park Loro Parque, ki velja za eno najbolj obiskanih točk otoka. Pohvali se lahko z največjo zbirko papig in največjo razstavo pingvinov na svetu ter največjim bazenom z delfini in najdaljšim tunelom za morske pse v Evropi.

FOTO: Shutterstock

Izjemna je tudi kulinarika največjega Kanarskega otoka, ki je edinstvena mešanica sredozemskih, španskih in afriških vplivov. Greh bi torej bil ne poskusiti tradicionalnih kulinaričnih dobrot otoka Tenerife v lokalnem okolju, pa naj bo pri uličnih prodajalcih hrane ali v priznanih restavracijah, ob spremstvu kozarca odličnega lokalnega vina, ki vas bo prevzelo tako s teksturo kot tudi z okusom. Več kot dovolj razlogov torej, da preverite bogato ponudbo počitniških paketov za Tenerife na Počitnice.si in to poletje začutite pristen utrip Kanarskih otokov!

Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si