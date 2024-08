Na potovanju lahko prihranimo tudi z dobrim zavarovanjem

Na zdravstveno zavarovanje za tujino skoraj vedno pomislimo, ko se odpravljamo na potepanje po eksotičnih ali oddaljenih krajih, a lahko pride prav tudi med kopalnim izletom na sosednjem Hrvaškem. Namreč, če nimamo urejenega zdravstvenega zavarovanja za tujino, bomo morali ob morebitnih zdravstvenih težavah za zdravstvene storitve plačati iz lastnega žepa.

Modra kartica ni dovolj

Večina nas dobro pozna evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, tako imenovano modro kartico, ki jo lahko brezplačno naročimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Evropska kartica med našim začasnim bivanjem v tujini krije nujne zdravstvene storitve. Uporabljamo jo lahko v državah Evropske unije, v članicah Evropskega gospodarskega prostora – tj. Lihtenštajnu, na Norveškem in Islandiji –, ter v Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji.

Zavedati pa se moramo, da evropska kartica ni vsemogočna. Zagotavlja nam dostop do potrebne oskrbe v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, in sicer pod enakimi pogoji kot državljanom države, v kateri bivamo. Ker se zdravstveni sistemi in košarice storitev, vključenih v obvezno zavarovanje, med državami zelo razlikujejo, se lahko hitro zgodi, da nam evropska kartica ne zagotavlja kritij, ki smo jih sicer vajeni v Sloveniji.

Helikoptersko reševanje v tujini nas lahko brez ustreznega zavarovanja krepko udari po žepu. Foto: Depositphotos

Najdražje je helikoptersko reševanje – ura letenja hitro preseže nekaj tisoč evrov.

Ustrezno zdravstveno zavarovanje varuje družinski proračun

Pomembna omejitev, ki jo ima modra kartica, je na primer kritje stroškov helikopterskega reševanja, ki v večini tujih držav ni vključeno v košarico zdravstvenih storitev, kritih iz obveznega zavarovanja. Tako vas lahko zlom noge med pohodom po italijanskih Dolomitih krepko udari po žepu – ura helikopterskega reševanja hitro stane nekaj tisočakov. Prav tako z modro kartico nimate kritih stroškov prevoza nazaj v Slovenijo, ki je lahko zelo drag, če potrebujete zdravstveno spremstvo. Sklenitev ustreznega zdravstvenega zavarovanja za tujino je zato tudi zelo varčna odločitev.

Strošek prevoza bolnika iz sosednjih držav se začne pri 1500 evrih.

Obsega tudi druge nezgode

Zdravstvena zavarovanja za tujino pa ne krijejo le stroškov, povezanih z zdravstvenimi težavami in nezgodami, ampak pridejo prav tudi v primerih, ko izgubite dokumente, vam ukradejo prtljago ali povzročite nesrečo. »Z našim zavarovanjem vam v omenjenih primerih ne bo treba skrbeti še glede dodatnih stroškov, ki bi lahko nastali, in se lahko osredotočite na to, da čim prej poiščete pomoč in težave rešite,« pravijo v Zavarovalnici Triglav in nadaljujejo: »Prav tako vam stojimo ob strani, če vam ukradejo osebne dokumente ali plačilne kartice, rešujemo zagate zaradi predčasnega vračanja domov ipd., v primeru poškodovanja tretje osebe ali stvari pa je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti.«

Zdravstveno zavarovanje za tujino je priporočljivo tudi na kopalnem izletu na Hrvaškem. Foto: Depositphotos

Katero turistično zavarovanje izbrati?

Zavarovalnica Triglav ima na voljo tri različne pakete, A, B in C, ki se razlikujejo po vključenih zavarovalnih kritjih. Izbirate lahko tudi čas trajanja zavarovanja in se odločite za posamično ali družinsko zavarovanje. Če vam ti paketi ne ustrezajo in bi glede na namen vašega potovanja potrebovali drugačno kombinacijo zavarovalnih kritij, se lahko obrnete na zavarovalnega zastopnika Triglava ali obiščete njihovo poslovalnico.

Evropska zdravstvena izkaznica ne krije: • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih zavarovana oseba uveljavlja pri zasebnih zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah (ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja v državah, za katere velja evropski pravni red); • zdravstvenih storitev, plačanih v Avstraliji; • stroškov poroda v državah članicah EU, EGP ali Švici, če je namen bivanja v teh državah porod; • zdravstvenih storitev v nekaterih turističnih ambulantah na Hrvaškem; • stroškov prevoza poškodovane osebe s smučišča s helikopterjem ali reševalnimi sanmi, kar velja za večino tujih držav; • prevoza v domovino, ampak le do najbližje zdravstvene ustanove v tujini.

Kdaj skleniti zavarovanje potovanj v tujino?

Zavarovanje začne veljati šele naslednji dan po sklenitvi zavarovanja in plačilu premije ali pozneje. Zato ga sklenite najpozneje na dan pred potovanjem, ne glede na to, ali ga sklepate prek spleta, pri zastopniku, na poslovnih mestih ali v pooblaščenih turističnih agencijah.

Nesreča nikoli ne počiva. Foto: Depositphotos

Kako prijaviti škodni primer?

V primeru nezgode ali bolezni v tujini pokličite asistenčni center, ki zagotavlja 24-urno pomoč oziroma asistenco, in sicer na tel. št. +386 2222 2864. Ta bo potem organizirala zdravljenje in v okviru zavarovalne vsote pokrila stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Če zaradi okoliščin asistenčne pomoči ne morete uporabiti in boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po povratku v domovino v najbližji enoti zavarovalnice. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih zahtevajte ob plačilu storitev.

Če pa v tujini ne iščete zdravstvenih storitev in si sami organizirate prevoz v domovino ter šele tu obiščete zdravnika, to ni več predmet zavarovanja za tujino, saj so ti stroški kriti v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.

Ali je mogoče zavarovati odpoved potovanja?

Na voljo imate samostojno zavarovanje odpovedi turističnih potovanj in zavarovanje odpovedi večkratnih potovanj v tujino. Slednje lahko sklenete kot razširitev paketa C celovitega zavarovanja potovanj v tujino.

Nova ureditev v hrvaških turističnih ambulantah Od poletja 2024 storitve v približno 30 hrvaških turističnih ambulantah sicer niso več plačljive, krilo jih bo zdravstveno zavarovanje. Stroške zdravniške pomoči oziroma zdravstvenih storitev bo turistom iz Evropske unije torej krila evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. A pozor, storitve zasebnih turističnih ambulant, ki še niso sklenile pogodbe s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje, ostajajo plačljive.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.