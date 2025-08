Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

Letošnje poletje, z izjemo vročinskega vala v juniju, ni bilo ravno radodarno s poletnimi temperaturami, tudi vreme jo je velikokrat zagodlo, zato imajo mnogi upravičeno občutek, da niso mogli v polnosti izkoristiti počitniških dni.

A na srečo še ni vse izgubljeno!

Na Počitnice.si so namreč na enem mestu zbrali najboljše all inlclusive počitniške pakete za jesen in zimo z odhodi iz Ljubljane, Zagreba, Gradca, Benetk in drugih bližnjih letališč na destinacije, kjer poletje traja pozno v jesen – ali celo vse leto!

Verjeli ali ne, za popoln all inclusive oddih ni treba daleč: pravo poletje pozno v jesen vlada tako v Grčiji kot na španskih otokih, skoraj do zime lahko v morskih radostih uživate v Turčiji, v Egiptu in Tuniziji pa ima sonce svojo rezidenco vse leto. Če si želite bolj tropske izkušnje, je lahko prava izbira te jeseni in zime tudi Dominikanska republika, ki velja za raj sredi Karibov!

Nikar torej ne čakajte, že danes preverite pester nabor all inclusive počitnic za jesen in zimo TUKAJ, izberite pravo destinacijo za svoj okus ter podaljšajte poletje v jesen in zimo!

FOTO: Shutterstock

Svoje želje glede destinacije, termina in pričakovane namestitve lahko zapišete tudi v elektronsko sporočilo in ga pošljete na info@pocitnice.si! Že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci na Počitnice.si pripravili in poslali individualen nabor najboljših ponudb glede na vaše povpraševanje, vi pa samo potrdite svojo izbiro in kot bi mignil rezervirate jesenski ali zimski all inclusive oddih!

FOTO: Shutterstock

Za več informacij so vam pri Počitnice.si vedno na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

FOTO: Shutterstock

All inclusive počitnice: kraljevsko razvajanje, ki si ga lahko privoščite

All inclusive že dolgo ni rezerviran zgolj za tiste z debelimi denarnicami, saj si luksuzno razvajanje s številnimi storitvami, ki jih ponuja izbrana namestitev, lahko privošči tako rekoč vsak. Še bolj dostopne so cene all inclusive počitniških paketov jeseni in pozimi, torej v času zunaj sezone, ko ni ne zadušljive vročine ne pretirane gneče, zato lahko resnično v polnosti uživate v storitvah izbrane ponudbe.

Večina all inclusive počitniških ponudb poleg neomejenih količin hrane in pijače pogosto vključuje tudi razne športne aktivnosti, dnevne in večerne animacije za vse generacije, varstvo in aktivnosti za otroke, vodni park s številnimi tobogani, razne vodne športe ter kopico storitev v hotelskem velneškem in spa centru.

To pomeni, da lahko brezmejno uživate v bogastvu lokalne in mednarodne kuhinje ter neomejenih pijačah, brezskrbno uživate v vodnih, športnih ali adrenalinskih aktivnostih in se povsem sprostite ter brezskrbno uživate v zasluženem dopustu. All inclusive počitnice so odlična izbira tako za posameznike kot tudi za pare in družine, najboljše pri vsem pa je, da resnično vključujejo vse, kar ponuja izbrani resort – brez dodatnih stroškov, brez drobnega tiska!

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Kam na čudovite jesenske in zimske all inclusive počitnice

Turčija: all inclusive, ki mu ni para

Od glamurozne Antalye do sproščene Alanye, slikovitega Kemerja in zgodovinske Side – turška riviera v vsakem delu leta ponuja popoln all inclusive oddih za vsakogar. Neskončni bazeni, toplo morje, bogata kulinarika in velneško razvajanje pričarajo popoln oddih – bodisi za pare, družine ali samostojne raziskovalce.

Na nepozabne all inclusive počitnice v Turčiji, kjer poletje traja vse do sredine novembra, lahko s Počitnice.si poletite iz Ljubljane, Gradca ali z Dunaja in si privoščite kraljevsko razvajanje na obali turške riviere. Celotno ponudbo lahko preverite TUKAJ ali pošljete povpraševanje za želeni termin in letovišče na info@pocitnice.si!

FOTO: Shutterstock

Hurgada in Šarm el Šejk – egiptovski klasiki, aktualni vse leto

Egipt je že desetletja ena najbolj priljubljenih all inclusive počitniških destinacij slovenskih gostov, saj zagotavlja odlično razmerje med kakovostjo storitve in ceno počitniškega paketa. Še posebej priljubljeni letovišči sta Hurgada – mondeno turistično središče s številnimi čudovitimi resorti in izjemno all inclusive ponudbo, ki je obenem tudi odlično izhodišče za ogled znamenitosti v Kairu in Luksorju – ter Šarm el Šejk, kjer so pisani koralni grebeni enostavno dostopni kar s hotelske plaže.

Na nepozaben all inclusive dopust v Hurgado lahko s Počitnice.si vso jesen in zimo poletite vsak teden iz Ljubljane ali Gradca, Šarm el Šejk pa vas s kraljevskim all inclusive razvajanjem pričakuje do novembra s poleti vsak teden iz Ljubljane, nato pa vso zimo iz Benetk in Dunaja.

FOTO: Shutterstock

Majorka – eden najbolj priljubljenih otokov v Evropi ta hip

Majorka ni le največji Balearski otok – je čarobna mešanica slikovitih plaž, kristalno čistega morja, očarljivih vasic in živahnih mest. Od sproščenih dni na peščenih plažah do raziskovanja zgodovinskih ulic Palme – Majorka v vseh letnih časih ponuja popolno ravnovesje med počitkom in doživetji.

Dovolite, da največji Balearski otok očara tudi vas! Vse do konca oktobra lahko s Počitnice.si tja poletite iz Zagreba, Celovca ali Trevisa pri Benetkah ter uživate v poletnem razkošju all inclusive hotelov! Preverite bogato ponudbo all inclusive počitnic na Majorki TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in že danes rezervirajte nepozaben jesenski ali zimski dopust na enem najbolj priljubljenih otokov v Evropi!

FOTO: Shutterstock

Rodos – grški biser s sončno all inclusive ponudbo

Na križišču kultur in s kar 300 sončnimi dnevi na leto je Rodos pravi grški biser, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Privoščite si sproščeno razvajanje v bogatem naboru all inclusive hotelov s številnimi bazeni, kristalno čistim morjem, okusno grško kuhinjo, popolnim razvajanjem za vse generacije in okuse ter sproščenim otoškim vzdušjem.

S Počitnice.si lahko na sončni Rodos vse do konca oktobra ugodno poletite iz Ljubljane ali Gradca, zato hitro preverite izjemno ponudbo jesenskih in zimskih all inclusive počitnic na Rodosu TUKAJ in že danes poskrbite, da bo jesen sončna, topla in polna morskih užitkov!

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Tunizija in Djerba – edinstvena kombinacija Evrope in Afrike!

Od sodobnih obmorskih resortov v celinskih letoviščih Hammamet in Sousse do eksotičnega Djerbe – Tunizija ponuja pravo mešanico udobja, kulture in pristnosti ter vabi v svet sonca, začimb in pristnega gostoljubja! Uživajte v sproščenih all inclusive počitnicah ob Sredozemskem morju, kjer se zlato peščene plaže raztezajo ob turkiznem morju, palme nežno valovijo v vetru, poletje pa traja skorajda vse leto.

Čeprav leži v Afriki, je Tunizija od našega glavnega letališča oddaljena zgolj pičli dve uri poleta z letalom, zato se vsekakor splača izkoristiti super ugodno ponudbo all inclusive jesenskih počitnic v Tuniziji in na Djerbi, kamor lahko s Počitnice.si vse do konca oktobra poletite iz Ljubljane.

FOTO: Shutterstock

Dominikanska republika – karibski raj, kjer se čas ustavi

Bele peščene plaže, turkizno morje, palme, ki šepetajo v vetru, in nasmehi, ki vas spremljajo na vsakem koraku – to je Dominikanska republika. Tropski pobeg, kjer vsak trenutek diši po svobodi, ritmih salse in brezskrbnem uživanju. Ta čudovita karibska destinacija je že leta zimsko pribežališče evropskih turistov iz treh razlogov: zaradi poletnih temperatur, izjemne all inclusive ponudbe in ugodne cene! Ne verjamete? Preverite TUKAJ!

S Počitnice.si lahko do oktobra na nepozabne all inclusive počitnice v Dominikanski republiki odpotujete iz Ljubljane, Zagreba, Benetk, z Dunaja in iz Münchna in se nato bodisi zasidrate v katerem od hotelskih kompleksov letovišča Punta Cana ob bolj vetrovnem Atlantskem oceanu ali se zapeljete na jug otoka v letovišče Bayahibe in uživate v morskih radostih izjemno toplega Karibskega morja.

FOTO: Shutterstock

Naročnik oglasne vsebine je Počitnice.si