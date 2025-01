Šarm el Šejk v Egiptu z direktnim poletom iz Ljubljane

Vsak, ki je že kdaj obiskal Maldive, se strinja, da gre za pravi raj na Zemlji. A skoraj identično izkušnjo lahko doživite tudi veliko bližje, v prečudovitem Šarm el Šejku na južnem delu Sinajskega polotoka v Egiptu.

Neskončne peščene plaže, pisan podvodni svet, bogat nabor kakovostnih hotelskih resortov

Tudi Šarm el Šejk namreč krasijo neskončne peščene plaže, ki jih nežno boža kristalno čisto morje v tisočerih odtenkih modre. Impresiven je tudi podvodni svet: tako rekoč vsak resort ima namreč lastni koralni greben, ki je dostopen kar s hotelske plaže in vam omogoča, da dodobra raziščete na stotine vrst koral in več kot tisoč primerov različnih rib.

Preverite 15 najboljših aktivnosti in izletov v Šarm el Šejku v blogu TUKAJ!

Ob tem je v Šarm el Šejku poskrbljeno tudi za tiste, za katere raziskovanje podvodnega sveta na počitnicah ni prioriteta. Neskončno dolge peščene plaže so kot nalašč tako za tiste, ki si želijo v miru uživati ob zvokih morja, kot tudi za one, ki obožujejo vodne športe in aktivnosti v vodi, ter vse, ki radi gradijo peščene gradove in skulpture.

Če k temu prištejemo še bogato all inclusive storitev s tremi glavnimi obroki dneva, številnimi prigrizki, sladicami, neomejeno količino alkoholne in brezalkoholne pijače ves dan, pestrim animacijskim programom ter vodnimi in sprostitvenimi parki, je jasno, zakaj Šarm el Šejk mnogi opisujejo kot arabske Maldive.

A počitnice v Šarm el Šejku imajo dve pomembni prednosti: so cenovno dostopne in le dobre štiri ure dolg direktni polet oddaljene od Ljubljane , Benetk in drugih letališč v soseščini.

S Počitnice.si lahko namreč od 28. 5. do 15. 10. 2025 v priljubljeno egiptovsko letovišče Šarm el Šejk poletite vsak teden kar iz Ljubljane! Če vam je ljubše potovati v Egipt v zimskih mesecih, vam v februarju in marcu predlagamo let iz Benetk v Šarm el Šejk. Zato nikar ne odlašajte, že danes preverite bogato ponudbo počitniških paketov za poletje 2025 v Šejkovem zalivu ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in ujemite še zadnje popuste za zgodnje rezervacije! Poleg Šarm el Šejka lahko poletite tudi v Hurgado. Oglejte in rezervirajte lahko ponudbe za celoten Egipt.

Egiptovski all inclusive slovi po vsem svetu

Še pred dobrimi 50 leti je bil Šarm el Šejk dolgočasna ribiška vasica. Z razvojem popotništva pa je bogat podvodni svet na to območje privabljal vse več turistov, ki so iskali prostor za prenočitev, in iz te potrebe po nastanitvah se je v desetletjih razvila široka mreža hotelskih resortov različnih kategorij.

V zadnjih dveh letih je bilo ogromno hotelov na širšem območju Šarm el Šejka temeljito obnovljenih, tako da so danes počitnikarjem in popotnikom na voljo resnično vrhunski kompleksi izjemne kakovosti, ki v okviru tradicionalne egiptovske all inclusive ponudbe zagotavljajo nepozabne počitnice za vse generacije in okuse.

Za družine bodo v Šarm el Šejku vsekakor najbolj primerni resorti, ki se lahko pohvalijo z enostavnim in položnim dostopom do morja, raziskovalci in podvodni navdušenci bodo najbolj uživali v hotelskih kompleksih, kjer je s plaže dostopen vsaj en koralni greben, tisti, ki si na počitnicah želite predvsem počitka , pa boste na svoj račun prišli v vrhunskih hotelih z bogato velneško ponudbo.

Pri Počitnice.si najdete pravi počitniški paket za Šarm el Šejk po svojem okusu! Enostavno preverite celotno ponudbo z razpoložljivimi datumi počitnic TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si, s svojimi željami glede termina in števila potnikov ter pričakovanji glede namestitve. Že v nekaj urah boste na svoj elektronski naslov prejeli individualni nabor najboljših ponudb za vaš okus – da si lahko prihranite dolgotrajno iskanje! Za več informacij so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Šarm el Šejk ponuja široko paleto nastanitvenih možnosti, ki ustrezajo vsakemu proračunu. Naama Bay je denimo idealna za tiste, ki jih zanima nočno življenje in nakupovanje, medtem ko je območje Sharks Bay ali Ras Umm Sid bolj primerno za ljubitelje morja in potapljaške navdušence. Če si želite družinskega vzdušja, izberite Nabq Bay, ki se ponaša s številnimi letovišči. Šarm el Maya pa ponuja bolj tradicionalno in proračunu prijaznejšo izkušnjo.

Od sproščanja do zabave in raziskovanja – v Šarm el Šejku vam zagotovo ne bo dolgčas

Poleg uživanja v zasluženem počitniškem brezdelju ob bazenih in na plaži, s kozarcem osvežilne pijače v roki, vam Šarm el Šejk ponuja kopico aktivnosti in znamenitosti, ki bodo očarale vsakogar. Edinstvena izkušnja počitnic v Egiptu je lahko že samo sprehod po stari tržnici ali sodobnem nakupovalnem in zabaviščnem kompleksu SOHO Square, kjer najdete številne trgovine, restavracije in zabavne ustanove. Za pravi egiptovski čar se velja na družabna mesta odpraviti zvečer, ko so trgi najbolj živahni in svetlikajoči.

Več o Šarm el Šejku in njegovi turistični ponudbi si lahko preberete v blogih TUKAJ.

Vsekakor se na počitnicah v Šarm el Šejku splača obiskati in raziskati tudi podvodni svet nacionalnega parka Ras Mohammed, kjer živi več kot 220 vrst koral in več kot tisoč različnih rib, odlično izhodišče za snorkljanje in potapljanje je lahko tudi izlet na otok Tiran, ki leži na vhodu v zaliv Akaba. Adrenalinski navdušenci morate izkusiti vožnjo z džipi skozi puščavo v objemu skalnatih gora in obiskati beduine, nomadsko ljudstvo, ki sredi divjine brez elektrike in vodovoda živi pristno puščavsko življenje.

Ljubitelji pohodništva se lahko odpravite na turo po zaščitenem območju Nabq Protectorate ali pa obiščete samostan sv. Katarine, enega najstarejših delujočih krščanskih samostanov na svetu, ki je pod svetopisemsko goro Sinaj. Izjemna izkušnja bo tudi vzpon na goro Sinaj, kjer naj bi po Tori, Svetem pismu in Koranu Mojzes prejel deset božjih zapovedi.

Šarm el Šejk in Egipt vam torej lahko ponudita vse, kar si želite od dopusta: poletne temperature vse leto, neskončne peščene plaže, kristalno čisto morje, vrhunske hotelske resorte z izjemno all inclusive ponudbo in popolno aktivnost za vsak okus – od ležanja na plaži do raziskovanja podvodnega sveta, tradicionalnih arabskih bazarjev ali mističnega puščavskega sveta. Zato nikar ne odlašajte, rezervirajte počitnice v Šarm el Šejku še danes in izkoristite izjemno ugodno first minute ponudbo!

Naročnik oglasne vsebin je počitnice.si