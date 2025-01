Tunizija in Djerba – najlepše all inclusive počitnice leta 2025!

Sredozemlje ponuja bogat nabor privlačnih počitniških destinacij z obilo sonca, čudovitih plaž, dobre hrane in dih jemajoče krajine. Prav posebno mesto med njimi ima vsekakor Tunizija – majhna dežela na severu Afrike, ki se lahko poleg izjemno ugodnega podnebja, prečudovitih belih peščenih plaž in bogate turistične ponudbe pohvali tudi z izjemno bogato kulturno zapuščino.

Na tleh današnje Tunizije so v preteklosti pomemben pečat pustile številne pomembne civilizacije tega dela sveta: Feničani, Kartažani, Rimljani, Turki, Arabci, Španci in Francozi. Prav vsaka od njih je prispevala svoj košček v edinstven kulturni mozaik tunizijske kulture, ki še danes navdušuje ljudi z vseh vetrov.

FOTO: Shutterstock

Počitnice v celinski Tuniziji in na otoku Djerba – prava izbira za vsak žep

Tudi med slovenskimi počitnikarji in popotniki sta tako celinska Tunizija kot otok Djerba priljubljena že vrsto let. Gre namreč za destinacijo, ki ima izjemno ugodno podnebje, več kot 1100 kilometrov obale in bogato ponudbo namestitev za vsak okus, od Slovenije pa je oddaljena le kratek, dveinpolurni polet z letalom.

Če torej še nimate načrtov, kam se odpraviti za letošnje prvomajske počitnice, je lahko Tunizija odlična izbira! Za prvi maj je vreme v Tuniziji namreč že prijetno poletno, že tradicionalno ugodne cene all inclusive počitniških aranžmajev pa so pri Počitnice.si v izjemni »first minute« ponudbi še dodatno znižali do 30 %!

S Počitnice.si lahko v celinsko Tunizijo (letališče Monastir ) in na otok Djerba od 30. 4. 2025 do konca oktobra poletite vsako sredo iz Ljubljane . Izbirate lahko v bogati ponudbi več kot 200 kakovostnih, a izjemno ugodnih hotelov 4* in 5* z all inclusive storitvijo, če počitnice v Tuniziji ali na otoku Djerba rezervirate do 31. 1. 2025, pa si lahko zagotovite še dodaten popust za zgodnjo prijavo!

FOTO: Shutterstock

Počitnice v Tuniziji nekoč ...

V preteklosti so počitnice v Tuniziji in na otoku Djerba veljale za poceni alternativo razkošnim turškim počitniškim resortom. To je praviloma pomenilo tudi slabšo kakovost hotelske storitve in manj možnosti v sklopu all inclusive storitve, kar je na koncu pogosto zasenčilo dih jemajoče bele peščene plaže in kopico možnosti za uživanje v počitnicah.

... in danes

Da bi obrnile neslavni trend, so velike hotelske verige v Tuniziji in na Djerbi v zadnjih nekaj letih popolnoma prenovile svoje nastanitve in danes tako ponujajo all inclusive storitev, ki je povsem primerljiva ali celo boljša kot v Turčiji. To torej pomeni, da lahko za enako (ali celo ugodnejšo!) ceno uživate v hotelskem all inclusive razvajanju, nepozabno počitniško izkušnjo pa dopolnite še z nepozabnimi doživetji na čudovitih belih peščenih plažah v popolnih vremenskih razmerah.

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Celinska Tunizija – popolna kombinacija peščenih plaž in bujne vegetacije

Ob sredozemski obali celinske Tunizije se raztezajo slikovita letovišča s čudovitimi peščenimi plažami, ob katere pljuska kristalno čisto modro morje. Obalni del z belimi hiškami ter modrimi vrati, okni in ograjami marsikje spominja na grški Santorini, ponekod se močno čutijo tudi ostanki andaluzijskega sloga, ki so prava paša za oči.

Najbolj znano letovišče celinske Tunizije je Hammamet, ki se lahko pohvali z bujno in barvito vegetacijo ter kopico dih jemajočih plaž. Je mesto, ki nikoli ne počiva, in mnogi ga imenujejo celo tunizijski Saint Tropez. Tu se vsekakor splača sprehoditi skozi medino in se povzpeti na mestno obzidje, ki ponuja čudovite razglede. S pristnim mestnim vrvežem se lahko pohvali tudi letovišče Monastir, kjer so hotelski resorti spretno prepleteni s širokimi ulicami in palmovimi drevesi.

Počitnikarji so v celinski Tuniziji izjemno navdušeni tudi nad sodobnim slikovitim letoviščem Port El Kantaoui, ki je popoln kraj za ljubitelje sproščanja. Pohvali se lahko z idiličnimi ulicami, parki, cvetličnimi terasami in moderno marino. Le dobrih osem kilometrov južneje leži mesto Sousse, znano tudi kot »biser Sahela«. Gre za temperamentno letovišče z dolgimi peščenimi plažami in s pristnim orientalskim vzdušjem, ki ga lahko doživite zlasti na barvitih tržnicah. Z najlepšimi, finopeščenimi plažami pa se lahko pohvalijo hoteli v letovišču Mahdia, ki so sicer nanizani na obrobju mesta, zgrajenega na feničanskih temeljih.

FOTO: Shutterstock

Otok Djerba – neskončne peščene plaže in obilica sonca

Djerba je največji otok Severne Afrike in slovi po neskončnih peščenih plažah ter idilični podobi, ki jo krasijo oljčni nasadi in neštete dateljnove palme, skozi katere lahko zvečer občudujete vedro zvezdnato nebo in mesečino, ki se utaplja v kristalno čistem morju. Najbolj znano letovišče na Djerbi je Midoun, tipično arabsko mestece z ozkimi ulicami, ki ga obdajajo nasadi datljev in mogočna trdnjava.

Počitnice na Djerbi lahko preživite tudi na celini, in sicer v letovišču Zarzis, ki leži tik za nasipom, ki loči otok od celine. Gre za idilično oazo, ki so jo odkrili že Feničani, danes pa gre za moderno, urejeno in živahno mesto s številnimi odličnimi hoteli.

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Celinska Tunizija in Djerba – počitnice, kot se šika!

Počitnice v celinski Tuniziji in oddih na Djerbi lahko v celoti izkoristite za sproščanje, uživanje v all inclusive storitvi izbranega hotela ter uživanje na peščenih plažah. Če si zaželite spoznati pravi čar Tunizije, pa si vsekakor velja ogledati ostanke nekdaj največjega mesta zahodnega dela rimskega imperija Kartagine in idilične vasice umetnikov Sidi Bou Said. V prestolnici Tunis se lahko podate na znamenito tuniško medino in se preizkusite v barantanju, v enem najlepših safari parkov severne Afrike Friguia Park pa se boste pobližje srečali s sloni, žirafami, kamelami, opicami in noji.

Popoln morski oddih na Djerbi si lahko popestrite z obiskom krokodilje farme z več kot 400 krokodili, ki so jih pripeljali iz reke Nil in z Madagaskarja, ali pa se vkrcate na čisto pravo gusarsko ladjo in v slogu piratov odplujete na otok Flamingo ter si ga prilastite za en dan.

Prav posebna izkušnja, ki se jo med počitnicami v Tuniziji ali na Djerbi vsekakor splača izkoristiti, je tudi 2-dnevni safari, na katerem si boste ogledali najstarejšo mošejo na afriški celini Okba Ibn Nafaa, gorsko oazo Chebika in podzemni hotel Sidi Driss, kjer si ogledate kulise filma Vojna zvezd. Pripravite se na burno »off road« vožnjo po Sahari do največjega slanega jezera Tunizije Chott El Jerid in mesta Douz, kjer se začenjajo prave peščene sipine. Sledi potovanje do gorovja Matmata in mesta El Jem, kjer si boste ogledali enega največjih in najbolj ohranjenih rimskih amfiteatrov.

FOTO: Shutterstock

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Počitnice.si