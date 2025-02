V Španijo z nizkocenovnimi prevozniki

Naj bo podaljšan vikend ali teden dni, prvomajske praznike se tradicionalno splača izkoristiti za pobeg na morje. Če še ne veste, kam bi jo mahnili, vsekakor velja razmisliti o Španiji, deželi flamenka, sieste in fieste, kjer lahko uživate v kontinentalnih obmorskih letoviščih ali pa se prepustite otoški ležernosti na Balearih oziroma vulkanskih Kanarskih otokih.

Španija je turistično zanimiva že vse od srednjega veka, ko so se tja zgrinjale zlasti množice romarjev. Sonce, morje ter bogata naravna in kulturna dediščina so počitnikarje in popotnike začeli privabljati šele pozneje, v začetku 20. stoletja, pravi razcvet pa je španski turizem doživel v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, ko je španska vlada pod vodstvom Francisca Franca izdatno vlagala v gradnjo infrastrukture, hotelov in letališč, kar je omogočilo dostopnost za množice turistov, predvsem iz Evrope.

FOTO: Shutterstock

Danes je Španija ena najbolj obiskanih držav na svetu, saj letno sprejme več kot 80 milijonov turistov. Priljubljeni so zlasti trije sklopi destinacij: kontinentalni del s Costa Bravo in Costa del Sol (Malaga), Balearski otoki z Majorko in Kanarski otoki. Poleg sonca in morja turiste privabljajo še nepozabna kulinarična ponudba, bogata zgodovina in kulturna dediščina ter tipična španska ležernost, ki poskrbi, da se brez težav predate uživanju v počitniškem brezdelju.

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Tudi cenovno so lahko počitnice v Španiji izjemno ugodne, saj so v zadnjih letih nizkocenovni letalski prevozniki vzpostavili široko mrežo poletov v priljubljena španska letovišča s številnih evropskih letališč. Pri Počitnice.si so letalske povezave nizkocenovnih letalskih družb iz okoliških letališč kombinirali z bogato ponudbo namestitev v hotelih in apartmajih iz njihove ponudbe ter dodali še možnost prevoza od letališča do namestitve in nazaj ter ustvarili super ugodne počitniške pakete za kontinentalna letovišča na Costa Bravi in Costa del Sol ter Balearskih in Kanarskih otokih.

S Počitnice.si lahko torej na počitnice v priljubljene španske destinacije poletite z nizkocenovnimi letalskimi prevozi z letališč Zagreb , Gradec , Dunaj , Celovec , Treviso pri Benetkah, Trst in Benetke , izbrani polet pa kombinirate z izbrano namestitvijo iz njihovega bogatega nabora počitniških paketov. Zaradi pogostih povezav si lahko počitnice v Španiji prilagodite po svoji meri: izberete lahko 3-, 5- ali 7-dnevni oddih, kar je kot nalašč za prvomajske počitnice.

Preverite pestro ponudbo na spletni strani Počitnice.si ali pošljite povpraševanje s svojimi željami glede termina in namestitve na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli individualno ponudbo najboljših počitnic v Španiji po svojem okusu. Za več informacij so vam pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Na prvomajske počitnice v Grčijo ali Španijo?

Poleg destinacij, ki so dostopne z avtomobilom, sta med slovenskimi turisti in popotniki za prvomajski oddih tradicionalno najbolj priljubljeni že omenjena Španija in zimzelena Grčija. Na prvi pogled sta si državi precej podobni: ponašata se tako s kontinetalnimi kot otoškimi letovišči, slovita po tipičnem sredozemskem podnebju, odlični kulinariki ter bogati zgodovini in kulturi.

Kljub temu pa je Španija precej drugačna od Grčije. Počitnikarjem in popotnikom zagotavlja veliko več namestitvenih kapacitet in možnosti, zato so praviloma kakovostni hoteli 3* in 4* v Španiji precej bolj cenovno ugodni in bolje urejeni kot v Grčiji, kar se vsekakor splača izkoristiti.

Počitniška sezona v Španiji ni omejena zgolj na poletne štiri mesece, temveč traja od aprila do konca oktobra, na Kanarskih otokih pa praktično vse leto. Španska letovišča so odlično urejena in dobro povezana med seboj, zato lahko počitnice res maksimalno izkoristite in si poleg uživanja na plažah ogledate še vse naravne in zgodovinske znamenitosti, uživate v španski hrani in začutite temperament izjemno prijaznih in gostoljubnih domačinov.

Pri Počitnice.si imate na voljo počitniške pakete za vse hotele v različnih letoviščih Španije, za večjo preglednost pa so lani na spletni strani dodali še poseben izbor PRIPOROČENIH 10 hotelov in apartmajev 3* in 4* v vsaki destinaciji glede na zadovoljstvo potnikov v preteklem letu. Vse namestitve so ob plaži ali blizu, vključujejo polpenzion ali all inclusive storitev, so sodobno urejene in ugodne ter kot nalašč za vse, ki bi radi doživeli naboljšo počitniško izkušnjo za svoj denar.

Od peščenih obal Costa Brave in Costa del Sol do eksotičnih Balearskih in Kanarskih otokov

Španija se ponaša z več kot 5000 kilometri obale in številnimi rajskimi plažami, kar pomeni tudi na tisoče počitniških možnosti. Kako torej izbrati pravo?

FOTO: Shutterstock

V grobem lahko počitnice v Španiji razdelimo na tri dele :

1. Balearski otoki

Balearski otoki ležijo v Sredozemskem morju in slovijo po najlepših plažah v Španiji in Evropi nasploh. Sestavljajo jih štirje otoki, Ibiza, Majorka, Menorca in Formentera, ki so že desetletja zanimivi tako za družine in zabave željno mladino kot za klasične počitnikarje, ki bi se radi predvsem spočili in sprostili.

Na Počitnice.si najdete bogato ponudbo hotelov in apartmajev na Balearskih otokih, ki so združeni v ugodne počitniške pakete z nizkocenovnimi letalskimi prevozi iz Zagreba , Gradca , Celovca , Trevisa pri Benetkah in Dunaja ter omogočajo kombinacije dopusta za 7, 10, 11 ali 14 dni.

Majorka se lahko pohvali z izrazitim španskim pridihom in tipično otoško ležernostjo. Zaradi mirnega morja, ki ga zalivi branijo pred vetrovi, pestrega nabora igrišč z igrali in zabaviščnih parkov ter vsesplošne varnosti in čistoče je Majorka pravi počitniški raj tudi za družine z otroki.

FOTO: Shutterstock

Menorca je nekoliko manj obljuden Balearski otok, ki zagotavlja popolno mero zasebnosti. Severni del Menorce je bolj vetroven in zato kot nalašč za kajtanje in srfanje (zlasti letovišče Fornells) ter potapljanje (Binibecu), južna obala pa je bolj mirna in zato priljubljena zlasti med pari, družinami in užitkarji.

FOTO: Shutterstock

Ibiza je v svetu znana predvsem po burnem nočnem življenju, a ta čudoviti Balearski otok omogoča tudi miren in sproščen oddih na čudovitih plažah v majhnih zalivčkih, ki so kot nalašč tako za pare in družine kot tudi za privržence miru in tišine.

2. Kontinentalni del Španije

V celinskem delu Španije sta med počitnikarji tradicionalno priljubljeni zlasti dve območji: Costa Brava in Costa del Sol. Na obe destinaciji lahko s Počitnice.si poletite iz Zagreba in poljubno kombinirate 5, 7, 10, 11 ali 14 dni dopusta.

FOTO: Shutterstock

Costa Brava ali »Divja obala« se razprostira na skoraj 300 km severovzhodne španske obale in je znana po številnih letoviščih, ki se lahko pohvalijo s pestro ponudbo za vse generacije in okuse. Najbolj znana so vsekakor Lloret de Mar, Santa Susanna in Malgrat de Mar in slovijo po peščenih plažah, zabavi in nepozabnih doživetjih. Ob tem vam v času letovanja Počitnice.si podarijo še nepozaben izlet v znamenito Barcelono, zato gre vsekakor za izjemno ponudbo, ki se jo splača izkoristiti. Potnikom, ki bivajo v Santa Susanna in Malgrat de Mar, podarimo brezplačni izlet v Barcelono.

FOTO: Shutterstock

FOTO: Počitnice.si

Nekoliko južneje leži Costa del Sol , največja in najbolj znana turistična točka, ki se razteza po celotnem južnem delu Španije.

Najbolj znano mesto tega dela Španije je Malaga, ki je nekoč veljala za mesto zabave, danes pa slovi kot moderno andaluzijsko počitniško središče, ki združuje čudovite peščene plaže, izvrstno kulinariko in ogromno prostočasnih dejavnosti.

Ob tem je Costa del Sol tudi odlično izhodišče za zanimive enodnevne izlete v čarobna okoliška mesta Sevilla, Cordoba, Ronda, Granada in Gibraltar.

FOTO: Shutterstock

3. Kanarski otoki

Zaradi geografske lege v subtropskem pasu se na »otokih sreče«, kot so jih poimenovali stari Grki, temperature vse leto gibljejo med 20 in 30 stopinjami Celzija, zato so Kanarski otoki turistično zanimivi vse leto.

Hit letošnjega leta je Lanzarote, na katerega lahko s Počitnice.si poletite vsak teden iz Zagreba. Skoraj 100 kilometrov dolga obala je polna peščenih plaž, ki so kot nalašč za uživanje v morskih radostih. Severni del otoka je bolj vetroven in zato pravi raj za ljubitelje srfanja in kajtanja, južna in vzhodna obala pa sta večinoma peščeni in zato popolni za kopanje. Gre za manjši otok, ki se ponaša s čudovito naravo, vulkanskimi ostanki in lepo urejenimi hoteli po zelo ugodnih cenah.

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Tenerife pa je največji in najbolj poseljen Kanarski otok, na katerega lahko s Počitnice.si poletite z nizkocenovniki iz Trevisa pri Benetkah ali z Dunaja, polet pa kombinirate s pestro ponudbo apartmajev in hotelov iz njihove ponudbe. Večina turističnih nastanitev je zgoščena na južnem delu otoka, ki je bolj suh in peščen, severni del pa je zaradi gorske pregrade z najvišjim vulkanskim vrhom El Teide v osrednjem delu bolj zelen in vlažen. Obiskati in raziskati se vsekakor splača oba, zato priporočamo najem avtomobila, ki je poceni in običajno za 7 dni ni dražji od 150 evrov.

FOTO: Shutterstock

Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si