Jennifer Lopez vložila prošnjo za razvezo

Zdaj je nepreklicno konec. Po mesecih ugibanj, ali se eden najbolj slavnih hollywoodskih parov resnično razhaja, je Jennifer Lopez na sodišču v Los Angelesu vložila prošnjo za ločitev od Bena Afflecka.

Potezo je potegnila natanko dve leti po tem, ko sta svoj zakon proslavila z razkošno zabavo na Benovem posestvu v Georgii. Tako se končuje ljubezenska zveza, ki so jo tabloidi poimenovali Bennifer in je bila polna dramatičnih zasukov. Njuna romanca se je začela leta 2003 na snemanju romantične kriminalne komedije Gigli. Še istega leta sta napovedala poroko, ki pa se ni zgodila, leto pozneje pa sta se tudi na veliko razočaranje oboževalcev dokončno razšla. Minilo je skoraj 20 let, preden je med njima znova preskočila iskrica, in tako sta se julija 2022 vendarle poročila v Las Vegasu, hollywoodska diva je celo prevzela možev priimek. Toda čez čas so se pojavila namigovanja, da njuna ljubezen le ni tako večna, kot se je zdelo. Razširile so se govorice, da prodajata razkošno domovanje na Beverly Hillsu, oba so v javnosti opazili brez poročnega prstana.

Zdaj ima 55-letna Jennifer, ki jo očitno čaka že peta ločitev, 60 dni časa, da višjemu sodišču predloži podatke o svojem finančnem stanju, potem bo to naredil še njen tri leta mlajši mož. Za zdaj ni znano, ali sta zakonca podpisala predporočno pogodbo.

Za dvakratnega oskarjevca je bil to šele drugi zakon. Prvič je večno zvestobo obljubil igralki Jennifer Garner, s katero imata tri otroke, poročena pa sta bila deset let. Natanko toliko je trajal tudi zadnji in najdaljši zakon Jo.L s pevcem Marcom Anthonyjem, s katerim sta starša dvojčkov.