Kazen je vzgojna

Komik in igralec Pete Davidson, ki je zaslovel s svojimi nastopi v humoristični legendarni oddaji Saturday Night Live, se je za las rešil zapora. Pred nekaj meseci se je namreč s svojim elegantnim mercedes-benzom zaletel v stavbo v bližini Rodeo Drivea na Beverly Hillsu v Los Angelesu. K sreči pri tem nihče ni bil poškodovan. Sodnik se je odločil, da bo moral igralec za kazen plačati globo, obiskati mrtvašnico, da bi izvedel, kaj se zgodi žrtvam nepremišljene vožnje, opraviti dvanajsturni vozniški tečaj in 50 ur družbenokoristnega dela pri gasilski brigadi v New Yorku.

Njegov oče je bil namreč poklicni gasilec in je umrl 11. septembra 2001, ko je reševal ljudi iz napadenega Svetovnega trgovinskega centra. Takrat je bil igralec star sedem let in je zaradi očetove smrti doživel tako velik šok, da je moral za nekaj časa prekiniti šolanje. Kot je že večkrat priznal, se še danes spopada z bipolarno motnjo, ki jo premaguje s pretiranim kajenjem marihuane. Ima tudi zelo hudo avtoimuno crohnovo bolezen.

Že kot najstnik je začel kot komik nastopati po newyorških klubih. Odraščal je na Staten Islandu, o čemer pripoveduje tudi film Kralj s Staten Islanda, ki ga je režiral Judd Apatow, 29-letni Pete Davidson pa v njem igra glavno vlogo, saj je zgodba delno avtobiografska. Pred kratkim je s kolegom iz Saturday Night Live Colinom Jostom za 300.000 evrov kupil odslužen trajekt, ki je nekoč vozil z Manhattna na Staten Island. V njem nameravata odpreti bar in klub za stand-up komike. Davidson, ki ne velja ravno za klasičnega lepotca, je znan tudi po tem, da ima vedno zelo lepe in slavne punce – hodil je z Ariano Grande, Kate Beckinsale, Kaio Gerber, Phoebe Dynevor in celo s Kim Kardashian. Humor je očitno res najboljši afrodiziak.