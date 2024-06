Ženin in nevesta skupaj štejeta skoraj dvesto let, a kot je povedala žareča Jeanne Swerlin (96) na poti nas poroko, »ljubezen ni le za mlade ljudi, veste? Tudi midva imava metuljčke v trebuhu. In tudi nekaj akcije«. Dodala je, da se njen stoletni izbranec odlično poljublja.

Njen izbranec je veteran 2. svetovne vojne Harold Terens, v soboto pa sta si poročne zaobljube izmenjala v bližini plaž v Normandiji, kjer so se 6. junija pred 80 leti na Dan d izkrcali zavezniški vojaki in začeli osvobajati Francijo in Zahodno Evropo. Poročni obred se je odvijal v elegantni kamniti mestni hiši v Carentan-les-Maraisu, na ulicah je odmeval jazz Glenna Millerja in druge starodavne melodije, nekateri svatje pa so se odeli v oblačila iz druge svetovne vojne.

Nevesta je nosila bledo rožnato obleko, ki se je ujemala z ženinovim žepnim robčkom. Obred je potekal v angleščini, svoj oui sta dahnila v francoščini, ko je Terens izrekel svoje poročne zaobljube »s tem prstanom te poročam«, pa se je nevesta zahihitala in vzdihnila: »Resno?« Mladoporočenca sta s šampanjcem v rokah pozdravila navdušeno množico pod oknom, ženin pa je povedal: »Vsem želim veliko zdravja in nazdravljam na mir v svetu in ohranitev demokracije ter na konec vojne v Ukrajini in Gazi.«

V soboto sta bila povabljena na državniško večerjo v Elizejsko palačo, kjer je Emmanuel Macron gostil Joeja Bidna. FOTO: Loic Venance/AFP

Prav posebna je bila njuna poročna zabava, saj sta bila v soboto zvečer povabljena na državniško večerjo v Elizejsko palačo, kjer je Emmanuel Macron gostil ameriškega predsednika Joeja Bidna. Macron je med večerjo čestital mladoporočencema, ki sta si prislužila vzklike in ovacije zbrane družbe. Njuna poroka je bila sicer simbolična, saj so iz županovega urada sporočili, da niso pooblaščeni za poročanje tujih državljanov, ženin in nevesta pa sta Američana, oba Newyorčana, ona iz Brooklyna, on iz Bronxa. Župan Jean-Pierre Lhonneur je ob simbolični poroki dejal: »Upam, da bosta skupaj zelo srečna.«