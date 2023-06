Novi ukrepi ministrstva za šolstvo so zloraba naših otrok

V časih, ko se v naših šolah dviguje vrstniško nasilje in se v njih napovedujejo poboji, v časih, ko med šolajočimi se narašča revščina, v časih, ko so rezultati pismenosti slovenskih osnovnošolcev v upadu, v časih, ki naznanjajo, da bomo imeli v šolah kmalu situacijo, podobno tisti v zdravstvu – torej premalo učiteljev –, v časih, ko kazalci kažejo na upad fizičnih in psihičnih sposobnosti otrok, v časih, ko na univerzah, kjer šolamo bodoče učitelje, le še tu in tam naletimo na študente, ki bi jih brez resnih zadržkov poslali v učilnice kot učitelje (čeprav po birokratski logiki za ta poklic izpolnjujejo vse pogoje), v časih, ko med mladimi rastejo vse vrste odvisnosti, posebej pa odvisnost od virtualne resničnosti – v teh časih je ministrstvo za šolstvo kot rešitev predstavilo vrsto bizarnih ukrepov, ob katerih se človek lahko le vpraša, od kod so jih vzeli ...

Preberite kolumno na Onaplus.si