Madžarska knjigarna kaznovana zaradi prodaje knjig s homoseksualno vsebino

»Ker je to odločitev, na katero se ni mogoče pritožiti, jo bomo napadli. Kako, bodo odločili naši pravniki. Uporabili bomo vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo.« To je po tistem, ko je bila prejšnji mesec z denarno kaznijo oglobljena druga največja madžarska knjigarna Lira, povedal njen kreativni direktor Krisztián Nyáry​, sicer tudi uspešen pisatelj.

Kreativni direktor knjigarne Lira Krisztián Nyáry. FOTO: Osebni arhiv

Knjigarno je globa v višini nekaj manj kot 33.000 evrov doletela, ker je v nasprotju z večkrat kritizirano madžarsko zakonodajo iz leta 2021 knjige s homoseksualno tematiko prodajala brez plastičnega ovitka, ki v knjigarni onemogoča prelistavanje. V tem primeru je bila to knjiga britanske avtorice Alice Oseman, risoroman Heartstopper, ki je veliko pozornosti vzbudil po predelavi za romantično komedijsko serijo na Netflixu. Knjigarno Lira so oglobili le nekaj dni pred letošnjo budimpeško parado ponosa in včerajšnjo težko pričakovano premiero druge sezone serije, ki normalizira neheteroseksualne ljubezni med najstniki in je že po prvi sezoni postala kulturni fenomen.

V izjavi za agencijo Reuters je Nyáry dodal, da je kazen pretirana oziroma nesorazmerna, zakon pa napisan nejasno, zato se bodo podali v sodno bitko. Povedal je, da so nekatere madžarske založbe svoje knjige prostovoljno opremile s plastično folijo, nikomur pa ni jasno, ali zadostuje, da te knjige postavijo na oddelke knjig za odrasle.

Madžarska agencija MTI je povzela stališče madžarske vlade, da so bile knjige s homoseksualno vsebino v omenjeni knjigarni postavljene med knjige, namenjene mlajšim bralcem. Madžarski premier Viktor Orbán pa je v govoru madžarski manjšini v Romuniji teden kasneje znova kritiziral EU zaradi vodenja »ofenzive​ LGBTQ«, hkrati je obljubil, da bo njegova vlada še naprej ohranjala krščanske korenine države.

Zakon iz leta 2021, ki prepoveduje prikazovanje in oglaševanje homoseksualnosti mlajšim od osemnajst let, je doživel ostre kritike Bruslja in različnih skupin, ki zagovarjajo človekove pravice. Sredi lanskega leta je evropska komisija zaradi te zakonodaje Madžarsko tožila na Sodišču Evropske unije, evropski parlament pa je lani jeseni sprejel resolucijo Obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije, letos pa še pravno nezavezujočo resolucijo, po kateri je zaradi stanja pravne države negotovo madžarsko predsedovanje svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta.