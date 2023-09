Pred agresivnimi starši hočejo zaščititi učitelje

Izobraževalni sistem v enem od tako imenovanih azijskih tigrov Južni Koreji, ki se je po korejski vojni v drugi polovici 20. stoletja iz zaostale, v vojni razrušene diktature, prelevila v eno gospodarsko najbolj razvitih demokracij na svetu, je zloglasen po skrajni tekmovalnosti. V njem niso pod nevzdržnim pritiskom samo otroci in odraščajoči, ampak tudi učitelji. Ker je pritisk staršev nanje vse hujši, se je minister za izobraževanje in podpredsednik vlade Li Džu-ho po samomoru mlade učiteljice odločil, da poskusil narediti nekaj za izboljšanje razmer za delo šolnikov.

Poteza je povezana s samomorom 23-letne učiteljice, ki so jo poimenovali Li Min-so. Kolegi so jo sredi julija našli mrtvo v njeni učilnici. Jasno je bilo, da si je življenje vzela sama, v njenem dnevniku pa so našli več zapisov, v katerih je opisovala vse hujšo tesnobo, ki jo občuti med poučevanjem otrok in da tega enostavno ne zmore več.

Policisti so ocenili, da je bil vzrok za samomor nedavni razpad zveze, v kateri je bila, to pa je povzročilo silno ogorčenje korejskih šolnikov. V ponedeljek jih je več desettisoč prekinilo delo in šlo na ulice. Zahtevali so boljšo zaščito pred agresivnimi starši otrok, ki jih ves čas, tudi ob nemogočih urah in ob koncih tedna, nadlegujejo z neupravičenimi pritožbami glede njihovega poučevanja in ocenjevanja otrok. Tudi Li Min-so je bila žrtev tovrstnega odnosa. V mesecih pred samomorom so jo starši zasipavali z neupravičenimi obtožbami. Posebno malo pred samomorom, ko so jo starši dveh otrok, ki sta se stepla, in je eden poškodoval drugega s svinčnikom, klicarili sredi noči in jo neprestano gnjavili s sporočili.

Po njenem samomoru je vlada sprejela določene ukrepe. Med njimi je, da lahko učitelj učenca, ki se neprimerno vede, nažene iz razreda, ali ga, če je nujno, pošlje v šolski pripor. Glede staršev pa je po novem obvezno, da se za srečanja z učitelji dogovorijo vnaprej; ti imajo možnost, da srečanje zavrnejo, če starši zahtevajo srečanje izven rednega delovnega časa. Minister Li je po objavi ukrepov povedal, da upa, da bodo šolo spet postavili na mesto, kamor sodi. A kritiki opozarjajo, da bi morala Južna Koreja za resne spremembe celostno reformirati svoj šolski sitem, ozko usmerjen zgolj v uspešnost otrok.