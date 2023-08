Tožilstvo je opustilo preiskavo zvezdnika

Preiskavo proti pevcu priljubljene skupine Rammstein Tillu Lindemannu so začeli junija, potem ko se je oglasilo več žensk, ki so trdile, da so jih na zabavah po koncertih skupine omamili in nagovarjali k spolnim odnosom z Lindemannom.

Lindemann je obtožbe ves čas zanikal, njegovi odvetniki iz berlinske odvetniške pisarne Schertz Bergmann pa so pozdravili zaključek preiskave, saj ta po njihovih besedah »dokazuje, da ni bilo nobene podlage za zelo resne obtožbe zoper našo stranko na družbenih omrežjih in v medijih«. Dodali so, da so obtožbe »brez izjeme neresnične«, ter zagrozili, da bodo kot odgovor na vse takšne obtožbe »nemudoma sprožili pravne postopke«.

Življenje Tilla Lindemanna se je zapletlo v začetku letošnjega leta, ko je Selby Lynn, 24-letna oboževalka skupine iz Severne Irske, za BBC izjavila, da ji je Lindemann na zabavi po koncertu v Vilni predlagal spolne odnose. Kot je dodala, meni, da so jo v zakulisju koncerta v Litvi omamili, tako da so ji nekaj podtaknili v pijačo. Kasneje je na družbenem omrežju objavila zapis: »Rada bi ponovno pojasnila. Till se me ni dotaknil. Sprejel je, da ne želim spolnega odnosa z njim. Nikoli nisem trdila, da me je posilil.«

Z napisi 'Nehajte kriviti žrtve' so protestniki julija na shodu pred dunajskim stadionom Ernsta Happla zahtevali, da skupina Rammstein odpove načrtovane koncerte. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Po njenem razkritju se je na družbenih omrežjih oglasilo več žensk s podobnimi obtožbami. Nekatere so trdile, da sumijo, da so jih na družbenih omrežjih že vnaprej izbrali za seks s 60-letnim pevcem in jih zato vabili na zabave po koncertih.

Junija so iz urada državnega tožilstva v Berlinu sporočili, da so proti Lindemannu sprožili predkazenski postopek, in potrdili, da so prejeli več kazenskih ovadb.

Rammstein, ki ustvarja industrijsko glasbo, deluje od leta 1993 in ima oboževalce po vsem svetu. Breme obtožb so čutili vsi člani skupine. Sedež skupine v Berlinu so poškodovali, razbili okna ter narisali grafit z jasnim sporočilom: »Ni odra za storilce.« Zbrali so tudi več kot 75.000 podpisov z zahtevo, naj odpovejo julijsko turnejo, vendar so koncerti skupine, ki spominjajo na gledališke predstave, potekali po načrtih.