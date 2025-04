Zadnji spet med nami

Zvezda aprilske naslovnice britanskega Voguea je angleška igralka Bella Ramsey. V podcastu The Run-Through with Vogue, ki vključuje pogovore z uredniki Voguea, kreativci in zvezdniki naslovnic, je občinstvo tokrat popeljano v zakulisje snemanja naslovnice.

Isabella May Ramsey je znana po prodorni vlogi mlade plemkinje Lyanne Mormont v fantastični televizijski seriji Igra prestolov med letoma 2016 in 2019, in vlogi Ellie v postapokaliptični dramski seriji Zadnji med nami. Obe seriji sta bili predvajani na teve mreži HBO. Ramseyjeva je igrala tudi Mildred Hubble v The Worst Witch iz leta 2017 na mreži CBBS, posodila je glas naslovni vlogi v Netflixovi animirani seriji Hilda, igrala je še v zgodovinski komediji iz leta 2022 Catherine Called Birdy.

Ramseyjeva v podcastiu spregovori, kako je bilo delati na drugi sezoni uspešnice Zadnji med nami, prvi del so začeli snemati predlani, tokratni bo na sporedu 13. aprila, in nekaj o čudovitem prijateljstvu s soigralcem Pedrom Pascalom.

Poleg tega poudari, kao ni razloga, da ljudje ne bi vedeli o njeni diagnozi avtizma. Diagnosticirana je bila pri 18 letih, med snemanjem prve sezone Zadnji med nami, nevrodivergentnost pa je po močno vplivala na njeno kariero in nastope. Velja za empatično, podnebno ozaveščeno, ljubiteljico vintidža. Pravijo, da ima veliko skupnega z drugimi 21-letnicami ... razen tega, da je zvezdnica enega največjih televizijskih fenomenov vseh časov.

Igralka z glasbenimi talenti je v pogovoru za New York Times razkrila, da je nebinarna oseba in da je bila od nekdaj spolno fluidna. »Če mi je kdo rekel ona, se mi to ni zdelo nič takega, če so me označili za njega, pa je bilo to malce vznemirljivo.«