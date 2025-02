Zgodba, v kateri pomoč dobijo tisti, ki jo zares potrebujejo

Takšne zgodbe pišejo tudi v Lidlu Slovenija, kjer verjamejo, da lahko povezani dosežemo trajne pozitivne spremembe. V Lidlu Slovenija letno podprejo številna društva in organizacije, ki vsak na svoj način s srcem prispeva košček v mozaik trajnostnega napredka.

Svoje poslanstvo delati dobro za ljudi in planet v Lidlu Slovenija prenašajo v širšo družbo ter z več kot 200 društvi in organizacijami pišejo številne izjemne zgodbe. Ob izdaji svojega tretjega trajnostnega poročila, v katerem poročajo o zadnjih dosežkih podjetja na področju trajnosti in družbene odgovornosti, so predstavili tri navdihujoče zgodbe, ki jih v podjetju soustvarjajo skupaj z zaposlenimi, kupci, poslovnimi partnerji in lokalno skupnostjo. »Tista o pomoči« govori o tem, da Lidl Slovenija letno podpre več kot 200 projektov za boljši svet.

Predaja Lidlove donacije Deluxe Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. FOTO: MP produkcija

V zadnjem letu so namenili več kot 1,2 milijona evrov za pomoč projektom in organizacijam

Lidl Slovenija v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet letno podpre več kot 200 društev in organizacij iz vse Slovenije ter jim za delovanje nameni prek 1,2 milijona evrov.

Ena dolgoletnih navdihujočih zgodb je podpora slovenskemu parašportu, ki jo soustvarjajo skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem. Kot njihov zlati sponzor želijo s projektom Postani športnik in kampanjo V športu mi ni para slovenskemu občinstvu približati parašport, spodbujati navijaško zavest in s tem pripomoči k spreminjanju percepcije parašporta v javnosti.

FOTO: Lidl Slovenija

Lidl Slovenija skupaj z Žitom že več let v okviru dobrodelnega roza oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk, podpira tudi Europo Donno − Slovensko združenje za boj proti raku dojk. V okviru prodajne akcije so lani predali 6.000 evrov donacije za podporo programu ROZA, ki ponuja psihosocialno podporo bolnicam, obolelim za rakom dojk in raki rodil, ter njihovim bližnjim. V vseh petih letih zbiranja sredstev s prodajo kruha sta podjetji programu donirali že skoraj 30.000 evrov

Poleg kampanj in aktivnosti za spodbujanje slovenskega parašporta podpirajo tudi druge organizacije, ki delujejo na področju humanitarnosti, izobraževanja, športa, kulture in zdravja. Ena njihovih kampanj z dolgoletno tradicijo je donacija Deluxe, v okviru katere vsako leto sredstva od prodaje prehrambnih izdelkov svoje premium blagovne znamke Deluxe donirajo za podporo otrokom in mladostnikom s težavami v razvoju. Letos so donacijo za boljši svet otrok namenili centroma za izobraževanje, rehabilitacijo in izobraževanje (CIRIUS) v Kamniku in Vipavi.

Pogosto donirajo tudi na pobudo svojih zaposlenih, ki dajejo predloge za donacije denimo rabljene, a popolnoma uporabne računalniške in druge opreme, papirja, zabojnikov, lesenih palet … Vse to kaže na to, da Lidlovi zaposleni prepoznavajo trajnostne potenciale in spodbujajo k ponovni uporabi, zmanjševanju količine odpadkov, varovanju okolja in dobrodelnosti. V okviru projekta Poslovalnica meseca pa zmagovalna ekipa meseca poleg nagrade dobi tudi priložnost, da z donacijo podpre lokalno društvo ali organizacijo po svoji izbiri.

Predaja Lidlove donacije Zvezi prijateljev mladine Slovenije. FOTO: MP produkcija

Glavna junaka »zgodbe o pomoči« sta postala parašportnica in Lidlov prodajalec

»Zgodba o pomoči« je tako postala eno od osrednjih sporočil Lidlove trajnostne kampanje, ki spremlja izid trajnostnega poročila, kot glavna junaka oglasov pa sta zablestela Živa in Hari. Živa Lavrinc je vrhunska športnica lokostrelka, dobitnica bronaste medalje na zadnjih paralimpijskih igrah v Parizu in parašportnica leta 2024.

»Zgodba o pomoči« iz trajnostne kampanje, ki je pospremila izdajo tretjega trajnostnega poročila. FOTO: Lidl Slovenija

»Olimpijska medalja so sanje vsakega vrhunskega športnika oziroma športnice. Ves trud, ure treningov in odrekanje so v trenutku poplačani. Hvaležna sem Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenskemu paralimpijskemu komiteju in Lidlu Slovenija, ki se trudita graditi boljše pogoje za športnike invalide,« je o svojih občutkih ob tem neverjetnem dosežku povedala vedno nasmejana Živa.

Pri športnih dosežkih pa ne smemo pozabiti na zveste navijače – eden od njih je Halil Ciriković, Lidlov prodajalec v trgovini v Domžalah, ki ga kličejo Hari in je v prostem času tudi sam rad športno dejaven. Živo in Harija povezuje ljubezen do športa, zato sta se na snemanju za kampanjo odlično ujela.

»Snemalna izkušnja z Živo je bila zame morda ravno zaradi najine skupne ljubezni do športa še bolj prijetna. Najbolj sproščen od vseh pa je bil kužek Poppy, ki naju je zasenčil oba z Živo. Zdaj, ko sem Živo spoznal v živo, je moje spoštovanje in občudovanje parašportnikov še večje, res jim ni para,« je o snemalni izkušnji povedal Hari.

Številne zgodbe za boljši svet

Zgodba o pomoči je le ena od mnogih, ki jih v Lidlu Slovenija že vse od leta 2013 pišejo v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet. Med preostalimi vidnejšimi projekti Lidla Slovenija so še Plastenke za Junake – akcija, ki je v pomoči Junakom 3. nadstropja združila prebivalce celotne Slovenije, Koraki za tačke, v okviru katerega zbirajo sredstva za pomoč brezdomnim živalim, decembrska zbiralna akcija hrane za pomoč ljudem v stiski in podpora roza oktobru ter Združenju Europa Donna Slovenija. Lani so v okviru projekta Lidl za vitalno Slovenijo podprli štiri projekte za gibanje in zdrav življenjski slog v slovenskih občinah, že vrsto let pa so tudi podpornik Zveze prijateljev mladine Slovenije ter njihovih projektov Pomežik soncu in Teden otroka.

V obeh akcijah Plastenke za Junake je bilo zbranih več kot milijon plastenk za Junake 3. nadstropja. FOTO: MP produkcija

Pomembna tema, ki ji posvečajo veliko pozornosti, so tudi prizadevanja za zmanjševanje količine odpadne hrane. Med drugim so skupaj s partnerji dosegli, da je 24. april postal slovenski dan brez zavržene hrane, s čimer so naredili še en korak pri ozaveščanju o hranozavestnem načinu življenja in zmanjševanju količin odpadne hrane.

Kampanja spremlja Lidlovo tretje trajnostno poročilo Trajno delamo sijajno

Ker v podjetju verjamejo, da so prav lidlovci in lidlovke glavno gibalo trajnostnega razvoja, so jih vključili v ustvarjanje edinstvene vizualne podobe tokratnega poročila. Zanj so posneli več kot 350 polaroidnih fotografij, ki prikazujejo različne trajnostne zgodbe iz njihovega delovnega vsakdana, polaroidne fotografije pa so tudi osrednji del trajnostne kampanje.

Še več Lidlovih zgodb za boljši svet si lahko ogledate na spletni strani Trajno delamo sijajno, še več dosežkov s področja trajnosti in družbene odgovornosti pa TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija