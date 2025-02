A1 Slovenija kot prvi v Sloveniji v svojo ponudbo dodaja SkyShowtime

S čimer je še dodatno obogatil svojo ponudbo pretočnih vsebin. Ta uporabnikom prinaša enostaven in priročen dostop do ekskluzivnih serij in filmskih uspešnic na njihovih najljubših napravah, kjer koli in kadar koli.

A1 Slovenija z najširšo ponudbo pretočnih vsebin na trgu skrbi, da njihovim uporabnikom nikoli ne zmanjka zabave. Odslej bodo lahko neposredno dostopali do pretočne storitve SkyShowtime, ki omogoča neomejeno pretakanje vsebin iz največjih svetovnih studiev. Vsebine lahko spremljajo na podprtih digitalnih sprejemnikih, pametnih televizorjih, telefonih, računalnikih in tablicah.

Kaj lahko pričakujete: svetovne filmske uspešnice, ekskluzivne serije in lokalne izvirne vsebine

S SkyShowtime bodo uporabniki A1 lahko spremljali nekatere največje svetovne filmske uspešnice, nove in ekskluzivne serije ter lokalne izvirne vsebine, vključno z vsemi petimi sezonami globalne uspešnice Yellowstone in njenimi variacijami 1883 in 1923, Jabolka nikoli ne padajo, Douglas je odpovedan, Landman, Levinja (S1-2), Zlobna dekleta, Selitev, Mission: Impossible - Dead Reckoning, Star Trek: Discovery (S1-5), The Day of the Jackal, The Holdovers, The Tattooist of Auschwitz, Tulsa King (S1-2), kot tudi prihajajoče serije Dexter: Original Sin, Yellowjackets (S3) in obsežnim seznamom filmov, kot so IF in Kung Fu Panda 4, poleg Abigail, A Quiet Place: Day One, Back to Black, Monkey Man in The Fall Guy.

A1 podarja prve tri mesece dostopa do SkyShowtime!

Razširjena ponudba mobilnih in fiksnih paketov prinaša izjemno ugodnost za naročnike. Ob aktivaciji pretočne storitve SkyShowtime, ki jo naročniki lahko enostavno opravijo na portalu Moj A1, A1 Slovenija podarja tri mesece dostopa. SkyShowtime opcija Standardno brez oglasov bo uporabnikom po preteku promocijskega obdobja na voljo za 7,99 evra na mesec.

Za mobilne naročnike ponudba vsebuje dostop do platforme SkyShowtime, naročniki fiksnih storitev pa lahko poleg tega dostopajo še do dveh televizijskih kanalov, SkyShowtime 1 in SkyShowtime 2. Večina filmov in serij je opremljena s slovenskimi podnapisi, na voljo pa so tudi sinhronizirane vsebine. Paket omogoča hkratno uporabo na dveh napravah in prenos vsebin za ogled brez povezave, kar zagotavlja udobno in prilagodljivo izkušnjo gledanja.

Še več vrhunske zabave na enem mestu

A1 Slovenija je prvi ponudnik telekomunikacijskih storitev na slovenskem trgu, ki je v svojo ponudbo vključil SkyShowtime, s čimer utrjuje svojo pozicijo ponudnika z najboljšim naborom zabavnih vsebin. »Pri oblikovanju naših storitev izhajamo iz želja in potreb uporabnikov, zato nenehno krepimo našo ponudbo zabavnih vsebin. Partnerstvo s SkyShowtime, ki gledalce nagovarja s svojimi prepoznavnimi naslovi, je potrditev naše strateške usmeritve, ki ji bomo sledili tudi v prihodnje,« je izpostavil Jure Bohinc, direktor marketinga v A1 Slovenija.

Hristina Georgieva, glavna poslovna direktorica pri SkyShowtime, poudarja prednosti vzpostavljenega partnerstva: »Nenehno iščemo načine za širitev ponudbe SkyShowtime v Srednji in Vzhodni Evropi, ki gledalcem po vsej regiji prinaša najboljšo zabavo na enem mestu po ugodni ceni. Partnerstvo z A1 v vseh državah skupine bo še več ljudem omogočilo uživanje v filmskih uspešnicah, svetovno priljubljenih serijah in izvirnem programu, ki so na voljo za pretakanje na SkyShowtime.«

Več informacij o ponudbi najdete na spletni strani www.a1.si/skyshowtime.

Naročnik oglasne vsebine je A1 Slovenija