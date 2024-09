Bolečine na zunanji strani kolena – trajne rešitve!

Bolečina lahko nastopi zaradi poškodbe, preobremenitve sklepa ali kronične bolezni. Lahko pa tudi izhaja iz vnetja vezivnega tkiva, ki poteka po zunanji strani stegna.

Bolečina na zunanji strani kolena je pogosta predvsem med tekači na dolge razdalje. Vendar pa poškodbe, ki vključujejo obračanje kolena, odriv ali pristajanje, prav tako lahko povzročijo tovrstno bolečino. Tovrstne težave lahko močno omejijo gibljivost in zmanjšajo kakovost vašega življenja.

Če začetnih znakov poškodbe ne zdravimo pravilno, lahko pride do kronične bolečine, ki vodi v zmanjšanje aktivnosti, kar ima posledično tudi slabše celjenje osnovne poškodbe. Zato je ključno, da se bolečina v kolenih prepozna ter obravnava hitro in učinkovito.

Sindrom iliotibialnega trakta

Iliotibialni trakt je debel pas vezivnega tkiva, ki poteka od zunanjega dela boka do golenice. Raziskave kažejo, da je sindrom iliotibialnega trakta (ITBS) pogostejši pri moških kot pri ženskah in največkrat prizadene prav tekače. Prav tako imajo športniki, ki se ukvarjajo s ponavljajočimi se gibi, kot sta kolesarjenje in plezanje, ter športi, ki zahtevajo veliko poskokov, večje tveganje za nastanek teh težav.

Ponavljajoče se intenzivno upogibanje in iztegovanje kolena lahko povzroči, da se vezivno tkivo zategne in vname. Ta poškodba običajno povzroča bolečino na zunanji strani kolena, vendar jo ljudje lahko čutijo tudi na zunanji strani stegna, zato je pri zdravljenju ključnega pomena pravilna fizioterapevtska diagnostika!

Poškodba lateralnega meniskusa

Lateralni meniskus se pogosto strga med nenadnim obračanjem, ko je stopalo pritrjeno in telo obrnemo na stran. Športniki, ki izvajajo nenadne spremembe smeri, so za to poškodbo še posebej dovzetni.

Najpogosteje kliniko Medicofit obiščejo:

nogometaši,

rokometaši,

tenisači,

košarkarji.

Gre za poškodbo, ki je za športnike še posebej nevarna in lahko vodi v dolgotrajno odsotnost od športne aktivnosti, vendar jo na srečo izredno uspešno obvladujemo s pomočjo specialistične fizioterapije v kliniki Medicofit.

Poškodba lateralnega meniskusa se lahko razvija tudi postopoma, ko hrustanec s starostjo izgublja elastičnost. To se lahko pojavi tudi brez opazne poškodbe, a povzroča hudo bolečino.

Drugi simptomi poškodbe lateralnega meniskusa vključujejo:

občutek zatikanja pri poskusu izravnavanja noge,

oteklino,

bolečino pri počepanju ali upogibanju kolena,

pokanje v kolenu.

Gre za nevarno poškodbo, ki je nikakor ne smemo spregledati, saj lahko nezdravljeno stanje vodi v trajno okvaro kolenskega sklepa!

Poškodba stranske kolenske vezi

Zunanji kolateralni ligament (LCL) je eden od štirih glavnih ligamentov kolena. Povezuje zunanji strani stegnenice in golenico ter predvsem skrbi za stabilizacijo zunanje strani kolena.

Poškodba zunanjega kolateralnega ligamenta (nateg) je pogosto posledica udarca v notranji del kolena, kar povzroči, da se zunanji kolateralni ligament raztegne čez normalen obseg gibanja in lahko privede do delne ali popolne rupture ligamenta.

Simptomi lahko vključujejo bolečino na zunanji strani kolena, oteklino, nestabilnost ali občutek, da bo vaše koleno popustilo.

Ali ste vedeli, da ne zahtevajo vse poškodbe kolenskih vezi operativnega posega? Poškodbe vezi uspešno rešujemo s sodobnimi fizioterapevtskimi tehnikami zdravljenja. Najboljše rezultate zdravljenja vidimo pri pacientih, ki so se za rehabilitacijo odločili takoj po poškodbi!

Osteoartritis kolena

Osteoartritis (OA) je najpogostejša oblika artritisa. V procesu staranja se hrustanec, ki pomaga blažiti stike med kostmi v kolenskem sklepu, lahko obrabi in nazadnje omogoči, da se kosti začnejo drgniti med seboj.

Pri osteoartritisu kolena lahko doživite bolečino, togost ali izgubo gibljivosti kolenskega sklepa. Nekateri ljudje imajo bolj obrabljene dele hrustanca v zunanjem predelu kolenskega sklepa, kar lahko povzroči bolečino na zunanji strani kolena.

Udarec v koleno

Udarec v koleno največkrat povezujemo s podplutbo kolena. Podplutba mehkih tkiv je omejena na kožo in mišično tkivo, vendar če je poškodba dovolj globoka, da boli kost, se imenuje kostna podplutba.

Ko se podplutba pojavi na zunanji strani kolena, lahko bolečina tam traja nekaj ur ali dni, odvisno od resnosti poškodbe. Po nastanku poškodbe lahko led, počitek z dvignjeno nogo in nežno raztezanje olajšajo simptome.

Svetuje se, da čim prej začnete postopke napredne instrumentalne fizioterapije, ki vam omogočajo optimalno in hitrejše celjenje.

Kako se postavi pravilna diagnoza vzroka za bolečino na zunanji strani kolena

V Medicofit kliniki vas specialisti fizioterapije na začetku prosijo, da opišete lokacijo in vrsto bolečine (ostra, topa, pekoča). Prav tako je pomembno vprašanje, kdaj se je bolečina začela in kakšno dejavnost ste počeli, ko so se vaši simptomi začeli.

Specialna fizioterapevtska diagnostika v kliničnem pregledu vključuje različne osnovne in specifične teste (varus stress test) za oceno ligamentov in meniskusa (McMurry in Apley's test). Prav tako opravite funkcionalne teste za oceno stabilnosti kolena.

Na podlagi vaših simptomov, kliničnega pregleda in slikovnih rezultatov (RTG, MR, CT) preiskav vam fizioterapevt lahko postavi diagnozo vzroka in resnosti vaše poškodbe kolena ter vam priporoči zdravljenje.

Kakšno je časovno okrevanje pri tipičnih vzrokih bolečine v zunanjem delu kolena

Čas okrevanja se razlikuje glede na vrsto poškodbe, njeno resnost in postopke fizioterapevtske obravnave, ki so vam predlagani.

Tipični časi okrevanja, preden se lahko postopno vračate k dejavnostim pred poškodbo:

Sindrom iliotibialnega trakta (ITB): od 4 do 8 tednov, odvisno od resnosti poškodbe in postopkov instrumentalne fizioterapije ter terapevtske vadbe.

(ITB): od 4 do 8 tednov, odvisno od resnosti poškodbe in postopkov instrumentalne fizioterapije ter terapevtske vadbe. Poškodba zunanjega meniskusa : konservativno običajno v 4–6 tednih pri manjših poškodbah in 8–12 tednih pri večjih rupturah ter operativnem posegu.

: konservativno običajno v 4–6 tednih pri manjših poškodbah in 8–12 tednih pri večjih rupturah ter operativnem posegu. Poškodbe zunanjega kolateralnega ligamenta (LCL): običajno dosežemo izboljšanje stanje že v 2 tednih pri manjših poškodbah, včasih pa traja rehabilitacija tudi več mesecev, če je potreben operativni poseg.

(LCL): običajno dosežemo izboljšanje stanje že v 2 tednih pri manjših poškodbah, včasih pa traja rehabilitacija tudi več mesecev, če je potreben operativni poseg. Osteoartritis: sodobni postopki fizioterapije vam lahko pomagajo takoj, vendar če je potreben operativni poseg totalne endoproteze kolena, lahko rehabilitacija traja več mesecev.

Vsem vzrokom za bolečino v zunanjem delu kolena je skupno, da je fizioterapija resnično ključen del rehabilitacije. Pomaga izboljšati moč, poveča se obseg gibljivosti, hkrati pa se zmanjšata tudi bolečina in oteklina.

S ciljanimi vajami in tehnikami si fizioterapevti prizadevajo za obnovo funkcionalnosti in stabilnosti kolenskega sklepa. Poleg tega ponujajo usmeritve o pravilnih telesnih tehnikah in vzorcih gibanja, da se preprečijo nadaljnje poškodbe.

Kako vam pri bolečini v kolenu pomaga fizioterapija

V Medicofit kliniki naši izkušeni in strokovni fizioterapevti na podlagi celovite ocene vzrokov za vaše bolečine odredijo individualno zdravljenje, ki za izboljšanje artrokinematike in gibljivosti kolenskega sklepa vključuje manualno terapijo in sklepno mobilizacijo. Za zmanjšanje mišične napetosti (sindrom iliotibalnega trakta) in bolečine pa pride v poštev miofascialno sproščanje in terapija prožilnih točk. Terapevtsko obravnavo je treba prilagajati glede na napredek vsakega posameznika in ga ciljno usmerjati pri rehabilitaciji.

Najsodobnejša instrumentalna terapija aktivno zmanjšuje bolečino v zunanjem delu kolena, hkrati pa pospešuje naravne procese celjenja in samoobnavljanja. Odvisno od vzroka za vaše težave v zunanjem delu kolena izbiramo med postopki:

diamagnetoterapija PERISO

globinski udarni valovi

visokoenergijski laser SUMMUS

visokotonska elektrostimulacija HiTOP

terapija TECAR WINTERCARE

V Medicofit kliniki se zavedamo pomena terapevtske vadbe z individualno prilagojenimi vajami in pravilno obremenilno kapaciteto kolenskega sklepa in mišic. V določenih primerih zaradi zmanjšanja obremenitve na sklep izvajamo tudi ishemično vadbo z najnovejšo tehnologijo za okluzijsko vadbo.

Če ste športnik, ki se ukvarja s tekom in skakanjem, je priporočljivo izvajati objektivno načrtovano progresivno vadbo, ki bo okrepila moč in vzdržljivost ter vas pripravila na zahtevne obremenitve, ki jih šport prinaša.

V Medicofit kliniki, ki velja za najsodobneje opremljeno kliniko z izkušenimi strokovnjaki fizioterapije, vam bomo zagotovo lahko pomagali pri vaših težavah zaradi bolečine v kolenu, ne glede na to, ali ste se nenadoma poškodovali ali pa vas težave pestijo že dlje časa. Ne okrevajte z rehabilitacijo, saj nezdravljene težave s kolenskim sklepom vodijo v nastanek resne kronične bolečine ali razvoj osteoartritisa.

